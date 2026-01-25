Mất ngủ đợi chờ quán bún có miếng cá sạch bong không còn giọt máu, giá 100k vẫn thấy xứng đáng

Mỗi độ Thứ Bảy về, bến đò qua cồn Tân Thuận Đông lại trở nên tấp nập hơn bao giờ hết bởi thực khách phương xa tìm về để thưởng thức món bún cá đồng và bún riêu cua trứ danh. Đây không chỉ là một món ăn bình dân mà còn chứa đựng tâm huyết của người nấu khiến nhiều người sẵn sàng háo hức cả đêm không ngủ để được thưởng thức bát bún nóng hổi ngay khi vừa mở bán.

Khu chợ này chỉ mở vào Thứ Bảy hàng tuần nên càng khiến nhiều thực khách mong chờ

Điều làm nên thương hiệu của quán chính là quy trình “mần” cá lóc cực kỳ khắt khe mà hiếm nơi nào làm được. Chị Thư chủ quán cho biết để cá không bị tanh chị phải tỉ mỉ lấy sạch răng trong họng và trái tim cá vốn là những phần dễ gây mùi nhất. Những con cá lóc ao sen chắc thịt được sơ chế đánh vảy rửa sạch qua rất nhiều lần nước muối và nước tắc chừng nào khía cá trắng bông lên mới đạt yêu cầu. Việc dùng nước tắc thay vì chanh giúp cá khử mùi tốt hơn mà không bị đắng khi nấu lâu trên bếp.

Phần thịt cá sau khi luộc chín sẽ được tách xương thủ công tỉ mỉ rồi đem hấp nóng lại cùng ngải bún và nghệ tươi. Nghệ không chỉ giúp cá có màu vàng bắt mắt mà khi kết hợp với ngải bún còn tạo ra mùi thơm nồng nàn đặc trưng của món bún cá miền Tây. Để cá thêm đậm đà chị còn rắc thêm hành phi tự làm giúp kích thích vị giác và khơi dậy hương vị của từng thớ thịt cá dai ngon.

Công đoạn sơ chế cá được làm tỉ mỉ, mất gần 4 tiếng đồng hồ để có 1 mẻ cá sạch

Song song với bún cá nồi bún riêu cua của quán cũng là một cực phẩm khiến thực khách khó lòng bỏ qua. Chị chủ trực tiếp chọn mua 15kg cua đồng sống tự xay và lọc kỹ nhiều công đoạn để đảm bảo riêu cua không lẫn xác. Điểm đặc biệt là chị trộn thêm 15kg trứng vịt vào nước cốt cua giúp phần riêu khi nấu xong sẽ đóng tảng chắc chắn và có độ béo ngậy tự nhiên.

Toàn bộ quá trình nấu đều được thực hiện trên bếp củi truyền thống để giữ được độ nóng sâu và hương vị mộc mạc. Việc canh lửa củi cho những nồi súp khổng lồ hàng trăm lít đòi hỏi người nấu phải túc trực liên tục trong nhiều giờ liền từ sáng sớm. Chính sự tỉ mỉ này đã giúp nước dùng có vị ngọt thanh từ xương cá và cua đồng nguyên chất không cần lạm dụng gia vị hóa học.

Nhiều thực khách chia sẻ, bún cá và bún riêu chỉ 25 nghìn đồng cho 1 tô là quá rẻ

Dù quy trình chế biến cực kỳ kỳ công nhưng mỗi tô bún cá hay bún riêu tại đây chỉ có giá 25.000 đồng. Một mức giá quá bình dân cho bát bún đầy ắp thịt cá, chả và riêu cua chuẩn vị. Thậm chí phần đầu cá lóc to đùng kẹp sả thơm lừng cũng chỉ có giá 35.000 đồng khiến thực khách không khỏi ngỡ ngàng. Chính sự tận tâm này đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ với hàng loạt bình luận tích cực. Nhiều người khẳng định rằng nhìn cách sơ chế cá và cách nấu sạch sẽ như vậy là đã đủ trao 100 điểm cho chất lượng: “Nhìn cách sơ chế cá và cách nấu là đã 100 điểm”. Thậm chí một số cư dân mạng còn bày tỏ sự thán phục khi cho biết dù bản thân vốn không thích ăn cá nhưng nhìn cách chị Thư nấu lại thấy thích ăn liền ngay lập tức, “Tôi không thích ăn cá...mà nhìn thấy chị nấu tôi thấy thích ăn liền”.

Những ý kiến thảo luận về giá cả cũng trở nên sôi nổi khi nhiều người cho rằng mức công sức bỏ ra là quá lớn so với giá tiền. Có thực khách còn tuyên bố nếu có dịp ra cù lao nhất định sẽ ủng hộ một tô 100k cho xứng đáng với tâm huyết của người nấu vì với họ bát bún chất lượng như thế này thì dù trả 100k/tô họ vẫn cảm thấy hoàn toàn hài lòng: “Nếu có ra tui nhất định sẽ ăn 1 tô 100k”. Ngồi trong chòi lá ven sông thưởng thức tinh túy quê nhà với mức giá rẻ đến khó tin quả thực là một trải nghiệm đáng giá cho bất kỳ ai tìm về mảnh đất Đồng Tháp.

Theo Ngọc Sài Gòn Phố