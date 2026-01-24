Món Việt lên đài Hàn Quốc: Bán ở quán bình dân, du khách nhận xét: "Như đang ăn cơm cung đình vậy!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món có phần quen thuộc với đời sống hàng ngày của người Việt, song với du khách, nó lại gây ấn tượng bởi cả hương vị và cách trình bày.

Món ăn sau đây là một ví dụ như thế, một đặc sản nổi tiếng của Hải Phòng. Đó là nem cua bể. Trong một tập của series thực tế Battle Trip phát trên đài KBS World Hàn Quốc, 2 vị khách đã có dịp thưởng thức món ăn. Ngay khi nhìn thấy những chiếc nem lớn, được gói vuông vắn đặt trên đĩa, họ phải thốt lên: “Cảm giác như tôi đang ăn cơm cung đình vậy!”.

Món nem cua bể khi lên tới bàn ăn của thực khách (Video KBS World)

Du khách người Hàn thưởng thức món ăn ngon lành (Ảnh KBS World)

Nem cua bể: Từ món ăn gia đình đến đặc sản đãi khách

Nem cua bể Hải Phòng từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi một món ăn địa phương để trở thành biểu tượng ẩm thực gắn liền với hình ảnh phố cảng. Với du khách, đây không chỉ là món “phải thử” khi đặt chân tới Hải Phòng, mà còn là cánh cửa mở ra câu chuyện về thói quen ăn uống, cách làm cỗ và tinh thần hiếu khách của người dân đất Cảng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Hải Phòng, nem cua bể là một trong những món ăn truyền thống tiêu biểu, thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình, mâm cỗ đãi khách và dần được đưa vào thực đơn các nhà hàng phục vụ du lịch. Qua thời gian, món ăn này trở thành “dấu nhận diện” của ẩm thực Hải Phòng, sánh cùng bánh đa cua hay bún cá cay.

Ảnh minh họa

Theo các bài viết giới thiệu ẩm thực địa phương trên VietnamPlus, điểm làm nên sức hút của nem cua bể nằm ở nguyên liệu và cách phối trộn. Nhân nem gồm cua biển tươi, tôm, thịt nạc, trứng, miến dong, mộc nhĩ, giá đỗ… Trong đó, cua biển giữ vai trò chủ đạo, tạo mùi thơm và vị ngọt tự nhiên, khác biệt rõ rệt so với nem rán thông thường.

Nem cua bể thường được chiên ngập dầu cho lớp vỏ ngoài vàng ruộm, giòn rụm, bên trong mềm và béo. Khi thưởng thức, người Hải Phòng hay ăn kèm bún tươi, rau sống và bát nước chấm chua ngọt pha vừa miệng. Theo Báo Hải Phòng Online, sự cân bằng giữa vị béo của nem và vị thanh mát của rau giúp món ăn không bị ngấy, phù hợp cả trong bữa ăn thường ngày lẫn mâm cỗ.

Nhân nem là thịt cua tươi (Ảnh minh họa)

Về giá cả, tại Hải Phòng, nem cua bể thường được bán theo chiếc, phổ biến khoảng 50.000–80.000 đồng/chiếc, tùy kích thước và lượng cua. Tại các nhà hàng phục vụ khách du lịch, nem thường được gọi theo suất, từ 120.000 đến 200.000 đồng/suất. Ngoài ra, nhiều cơ sở còn bán nem cua bể làm sẵn, cấp đông, để du khách mua về làm quà.

Vì sao nem cua bể lại gói vuông?

Một điểm khiến nhiều du khách tò mò là hình dáng vuông vức của nem cua bể, khác hẳn nem rán cuốn dài quen thuộc. Theo lý giải của các đầu bếp địa phương được dẫn lại trên Báo Hải Phòng Online nguyên nhân trước hết nằm ở đặc điểm nhân nem. Nhân nem cua bể nhiều cua, nhiều ẩm và khá “nặng”, nếu cuốn dài sẽ dễ bục vỏ khi chiên, làm mất độ ngọt bên trong. Gói vuông giúp khối nhân được giữ chắc, chín đều và hạn chế vỡ.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, hình dáng vuông còn gắn với thói quen làm cỗ của người Hải Phòng xưa. Nem cua bể thường là món đãi khách, nên cách gói vuông vắn, dày dặn được xem là biểu hiện của sự chỉn chu, đầy đặn và hiếu khách. Chính sự kết hợp giữa nhu cầu chế biến và nếp sinh hoạt này đã tạo nên “phiên bản nem” rất riêng của đất Cảng.

Ảnh minh họa

Ngày nay, nem cua bể có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều thành phố lớn, song theo nhận định của Tổng cục Du lịch Việt Nam, hương vị chuẩn mực nhất vẫn nằm ở Hải Phòng – nơi nguồn cua biển tươi, cách nêm nếm và thói quen ăn uống truyền thống còn được giữ gìn.

Để thưởng thức nem cua bể đúng vị bản địa, nhiều bài viết ẩm thực và kinh nghiệm du lịch Hải Phòng gợi ý du khách nên tìm đến những quán ăn lâu năm, quen thuộc với người dân địa phương. Trong đó, Nem cua bể Bà Cụ thường được nhắc đến như một “điểm chuẩn” khi nói về nem cua bể truyền thống, với nem vuông to, nhân dày, nhiều cua, chiên giòn tại chỗ.

Ở khu vực trung tâm, Quán Phương Mai là địa chỉ được nhiều gia đình địa phương lựa chọn, nem được gọi theo suất, ăn kèm bún và rau sống đúng kiểu Hải Phòng. Với những du khách muốn kết hợp trải nghiệm nhiều món đặc trưng trong một bữa ăn, các nhà hàng hải sản lâu năm như Nhà hàng hải sản Hương Cảng thường đưa nem cua bể vào thực đơn như một món mở đầu quen thuộc.

Nhiều quán bản địa có bán nem cua bể kết hợp cùng nhiều đặc sản khác (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, một số quán bún cá cay nổi tiếng tại trung tâm thành phố, tiêu biểu như Bún cá cay Lê Lợi, cũng phục vụ nem cua bể chiên nóng để thực khách gọi ăn kèm. Theo khuyến nghị từ các bài viết trên Báo Hải Phòng Online, nếu muốn mua nem cua bể mang về làm quà, du khách nên hỏi rõ nem làm trong ngày hay cấp đông, tỷ lệ cua biển trong nhân và cách bảo quản, để giữ trọn hương vị đặc sản đất Cảng.