Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Một bước thành sao nhờ show thực tế nhưng kỹ năng vẫn gây tranh cãi

Mới đây, TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, nổi tiếng với danh sách thường niên “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”, đã công bố danh sách 6 đề cử đầu tiên cho hạng mục 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Đáng chú ý, trong danh sách này xuất hiện một đại diện đến từ Việt Nam là Gemini Hùng Huỳnh. Nam ca sĩ được xướng tên bên cạnh Keonho, em út nổi bật của nhóm CORTIS, cùng nhiều gương mặt đến từ các quốc gia khác, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong nước.

TC Candler công bố đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, Hùng Huỳnh lọt top

Việc một nghệ sĩ Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử của TC Candler khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và phấn khích, bởi đây là bảng xếp hạng mang tính quốc tế, thường xuyên quy tụ các ngôi sao giải trí hàng đầu châu Á và thế giới. Tuy nhiên, song song với sự chú ý dành cho ngoại hình và sức hút hình ảnh, hành trình sự nghiệp của Hùng Huỳnh cũng tiếp tục là chủ đề gây tranh luận.

Ảnh cá nhân của Hùng Huỳnh

Top đề cử còn có mỹ nam 16 tuổi hot nhất hiện nay - Keonho (CORTIS)

Hùng Huỳnh, tên đầy đủ là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999. Trước khi được khán giả Việt Nam biết đến rộng rãi, anh từng có thời gian dài thực tập tại Hàn Quốc. Xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp, Hùng Huỳnh sở hữu nền tảng kỹ thuật nhảy vững, khả năng kiểm soát hình thể tốt và phong thái biểu diễn được đánh giá là nổi bật so với mặt bằng chung các nghệ sĩ trẻ. Đây cũng là yếu tố giúp anh dễ dàng tạo dấu ấn khi xuất hiện trên sân khấu.

Tên tuổi của Hùng Huỳnh chỉ thực sự bùng nổ sau khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế

Tên tuổi của Hùng Huỳnh chỉ thực sự bùng nổ sau khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Trước đó, anh từng góp mặt tại Asia Super Young ở Trung Quốc, nơi nam ca sĩ gây chú ý nhờ khả năng vũ đạo và được nhận xét là một trong những thí sinh có thế mạnh trình diễn rõ rệt. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến từ chương trình Anh Trai Say Hi, nơi Hùng Huỳnh tiếp cận trực tiếp với khán giả đại chúng trong nước. Tại đây, anh thường xuyên nằm trong nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao, được chú ý nhờ những tiết mục mang tính trình diễn mạnh, dàn dựng công phu và phong cách sân khấu rõ nét.

Sau khi Anh Trai Say Hi kết thúc, Hùng Huỳnh nhanh chóng tận dụng sức nóng để mở rộng hoạt động (ảnh: FBNV)

Sau khi Anh Trai Say Hi kết thúc, Hùng Huỳnh nhanh chóng tận dụng sức nóng để mở rộng hoạt động. Anh xuất hiện nhiều tại các sự kiện giải trí, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm dành cho giới trẻ lựa chọn. Song song đó, nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi các dự án âm nhạc cá nhân, tập trung vào dòng nhạc thiên về dance và performance nhằm khai thác tối đa thế mạnh hình thể và vũ đạo. Trên mạng xã hội, Hùng Huỳnh duy trì được lượng người theo dõi lớn, sở hữu cộng đồng fan hoạt động tích cực, góp phần giữ cho tên tuổi của anh luôn hiện diện trong các cuộc thảo luận về nghệ sĩ trẻ.

Hùng Huỳnh vướng tranh cãi kỹ năng, nhất là giọng hát (ảnh: FBNV)

Sự nổi tiếng đến nhanh cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Về chuyên môn, không ít khán giả thừa nhận Hùng Huỳnh có lợi thế lớn về vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu, nhưng đồng thời cho rằng giọng hát của anh chưa thực sự ổn định. Trong một số phần trình diễn live, nam ca sĩ bị nhận xét là để lộ hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc, chưa đáp ứng được kỳ vọng của một nghệ sĩ solo toàn diện. Đây cũng là điểm thường xuyên được nhắc đến mỗi khi bàn về năng lực thực sự của Hùng Huỳnh, đặc biệt trong bối cảnh anh được đẩy mạnh hình ảnh như một nghệ sĩ trình diễn thế hệ mới.

Bên cạnh câu chuyện kỹ năng, Hùng Huỳnh còn đối mặt với những tranh cãi liên quan đến nghi vấn “đạo nhái” phong cách. Trong một số tiết mục, khán giả chỉ ra sự tương đồng giữa Hùng Huỳnh và các nghệ sĩ Kpop nổi tiếng như Taemin hay Kai, từ cách dàn dựng, trang phục đến màu sắc trình diễn. Những tranh luận này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, tạo ra luồng ý kiến trái chiều giữa việc học hỏi phong cách Kpop và việc thiếu dấu ấn cá nhân.

Hùng Huỳnh bị tố đạo nhái Jung Kook (ảnh: Threads)

Trong số các ồn ào, vụ việc liên quan đến Jung Kook (BTS) là tranh cãi lớn nhất. Vũ đạo và tạo hình MV debut Chẳng Thể Nhắm Mắt của Hùng Huỳnh bị chỉ ra có quá nhiều điểm tương đồng với Standing Next to You của Jung Kook. Từ động tác nhảy, cách di chuyển, đến phong cách thời trang với áo khoác dáng dài, quần da, phụ kiện bị so sánh với Jung Kook trong giai đoạn quảng bá Standing Next To You. Điều này khiến Hùng Huỳnh hứng chịu không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là fan BTS và phải lên tiếng xin lỗi, gỡ bỏ MV Chẳng Thể Nhắm Mắt.

Hùng Huỳnh hứng chịu không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là fan BTS và phải lên tiếng xin lỗi, gỡ bỏ MV Chẳng Thể Nhắm Mắt (ảnh: FBNV)

Việc được TC Candler đề cử vào danh sách gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 là một dấu mốc đáng chú ý đối với Hùng Huỳnh ở khía cạnh hình ảnh và độ nhận diện quốc tế. Tuy nhiên, đi cùng với sự chú ý đó, những tranh luận xoay quanh kỹ năng, bản sắc nghệ thuật và con đường phát triển lâu dài của nam ca sĩ vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.