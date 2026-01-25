1 địa điểm thu hút được cả dàn hoa hậu đình đám check in, cả Miss Cosmo cũng háo hức mặc áo yếm truyền thống Việt Nam đến trải nghiệm

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm, Du Xuân Ann Quán nhanh chóng trở thành điểm đến văn hoá thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ TP.HCM. Sự kiện có sự đồng hành tổ chức của siêu mẫu Vũ Thu Phương, mang đến trải nghiệm du xuân đậm tinh thần Việt nhưng được thể hiện theo cách trẻ trung, hiện đại. Tại đây, thực khách có thể khoác áo dài, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham gia các hoạt động dân gian ngay tại 66 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), TP.HCM.

Ngay trong những ngày đầu diễn ra, Du Xuân Ann Quán gây chú ý khi quy tụ dàn khách mời nổi bật gồm Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Á hậu Chelsea Fernandez, Miss Cosmo Việt Nam 2025 – Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân – nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, Hoa hậu Xuân Hạnh, CEO Trần Việt Bảo Hoàng cùng Nam vương Siêu quốc gia Châu Á 2022 – Mr. Đạt Kyo. Sự xuất hiện của các hoa, á hậu trong trang phục truyền thống góp phần lan tỏa hình ảnh Tết Việt theo tinh thần thời trang, gần gũi với giới trẻ.

Các thiết kế được lựa chọn đều lấy cảm hứng từ áo dài, áo tứ thân, áo yếm Việt Nam, nhưng được xử lý theo phom dáng hiện đại và bảng màu tươi sáng. Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist xuất hiện nổi bật trong thiết kế tông xanh pastel lấy cảm hứng từ áo yếm truyền thống, khéo léo khoe phần lưng trần và vòng eo thon gọn, kết hợp chất liệu lụa mềm mại tạo hiệu ứng rủ nhẹ.

Trong khi đó, Á hậu Chelsea Fernandez lựa chọn thiết kế gam đỏ rực rỡ, gợi nhắc hình ảnh áo tứ thân cách điệu với tinh thần lễ hội rõ nét. Phom dáng ôm vừa phải cùng đường cắt tiết chế giúp cô tôn vóc dáng nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch của trang phục truyền thống. Sắc đỏ mang ý nghĩa may mắn đầu năm, đồng thời tạo điểm nhấn thị giác giữa không gian ngập tràn sắc xuân.

Bên cạnh đó, ba nàng hậu Khánh Vân, Xuân Hạnh và Phương Linh cùng xuất hiện trong trang phục áo tứ thân Bắc Bộ với bảng màu rực rỡ, gợi nhắc không khí lễ hội xuân truyền thống. Sự đồng điệu trong lựa chọn trang phục của các người đẹp thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách, góp phần tạo nên bức tranh Tết vừa trang trọng vừa gần gũi.

Mở màn chương trình là tiết mục “Vũ Điệu Kết Đoàn”, lấy cảm hứng từ điệu xoè – hình thức sinh hoạt cộng đồng lâu đời của các dân tộc Việt Nam. Tiết mục khắc họa tinh thần gắn kết, sum họp và sức mạnh cộng đồng thông qua những chuyển động tập thể mang tính biểu trưng trong không gian ngày xuân.

Tiếp nối chương trình, Hoa hậu Xuân Hạnh mang đến tiết mục “Giai điệu Việt Nam mình” với không khí vui tươi, rộn ràng. Phần trình diễn có sự góp mặt của dàn người đẹp Hoàn Vũ, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ và khuấy động không khí lễ hội.

Không gian Ann Quán được đầu tư trang trí bằng những chất liệu gợi nhắc mùa xuân truyền thống như hương lá mùi già, cành mận Tây Bắc, cành đào, lúa chín, bưởi Diễn. Cách bài trí mộc mạc nhưng tinh tế giúp nơi đây trở thành phông nền check-in lý tưởng, đồng thời mang lại cảm giác ấm cúng, quen thuộc của Tết Việt giữa nhịp sống đô thị.

Bên cạnh ẩm thực, Du Xuân Ann Quán còn tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá dân gian như đánh yến giao duyên, ông đồ cho chữ, gian hàng bánh chưng, xem xăm, chơi đầu hồ, bịt mắt đập niêu. Các hoạt động thu hút sự tham gia hào hứng của khách mời và thực khách, tạo nên bầu không khí sôi động, gần gũi.

Đáng chú ý, Hoa hậu Khánh Vân và chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long mang đến nhiều tiếng cười khi tham gia trò chơi bịt mắt đập niêu. Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist cũng thử sức với trò chơi này và nhận được lời khen từ siêu mẫu Vũ Thu Phương nhờ kỹ năng đập niêu chính xác. Ngoài ra, Yolina và Chelsea Fernandez còn hòa mình vào không khí lễ hội khi tham gia trò chơi đánh yến, tận hưởng trọn vẹn không gian văn hoá đậm chất Bắc Bộ.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời còn được thưởng thức tiết mục Hát Xẩm, mang đến không gian hoài cổ với những lời ca mộc mạc, nhịp phách và tiếng đàn dung dị – loại hình nghệ thuật đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, Múa Bài Bông trở thành điểm nhấn khi tái hiện điệu múa cổ xuất hiện từ thời nhà Trần, mang ý nghĩa cầu chúc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Chia sẻ tại sự kiện, siêu mẫu Vũ Thu Phương cho biết mong muốn kể lại câu chuyện văn hoá Việt bằng ngôn ngữ đương đại, để các giá trị truyền thống có thể chạm gần hơn trong đời sống hiện đại. Với concept rõ ràng và cách tổ chức bài bản, Du Xuân Ann Quán được kỳ vọng sẽ trở thành điểm check-in Tết quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn, nơi truyền thống được làm mới để tiếp tục lan tỏa trong nhịp sống đô thị.