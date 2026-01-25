Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đình Bắc nhận “món quà đặc biệt” từ AFC sau khi đoạt Vua phá lưới giải châu Á

25-01-2026 - 09:13 AM | Lifestyle

Trang chủ của AFC hết lời tán dương Đình Bắc sau khi giải U23 châu Á kết thúc.

“Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam đã giành danh hiệu Vua phá lưới AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2026 sau một chiến dịch xuất sắc cho đội tuyển từ Đông Nam Á.

Đội trưởng của U23 Việt Nam đã ghi bốn bàn thắng và có hai pha kiến tạo giúp Việt Nam giành vị trí thứ ba sau chiến thắng trên chấm phạt đền trước Hàn Quốc vào thứ Sáu.

Điều khiến màn trình diễn của Bình Đắc tại giải đấu ở Ả Rập Xê Út trở nên ấn tượng hơn nữa là việc tiền đạo này chỉ đá chính 2 trong 6 trận đấu của U23 Việt Nam, do thời gian thi đấu phải được quản lý chặt chẽ vì chấn thương” – AFC ca ngợi Đình Bắc sau khi giải U23 châu Á 2026 đã chính thức khép lại.

Đình Bắc nhận “món quà đặc biệt” từ AFC sau khi đoạt Vua phá lưới giải châu Á- Ảnh 1.

Đình Bắc được ca ngợi đặc biệt sau khi giành Vua phá lưới giải châu Á.

Trang chủ của AFC tiếp tục đánh giá cao màn thể hiện của Đình Bắc và cho rằng tiền đạo người Nghệ An đã có một giải đấu cực kỳ rực rỡ.

“Tiền đạo của Công An Hà Nội đã khởi đầu chiến dịch bằng bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Jordan và ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út, giúp đội nhà đứng đầu bảng A.

Cầu thủ 22 tuổi này vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng thứ hai cho Việt Nam trong chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mặc dù giấc mơ vô địch của Việt Nam đã bị Trung Quốc chấm dứt ở bán kết, Đình Bắc vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp.

Dù không thể tham gia loạt sút luân lưu do nhận thẻ đỏ vào cuối thời gian thi đấu chính thức, tiền đạo này chắc chắn đã tỏa sáng tại giải đấu ở Ả Rập Xê Út với những màn trình diễn rực rỡ của mình”.

Ở trận tranh hạng Ba, Đình Bắc vẫn là ngôi sao sáng nhất bên phía U23 Việt Nam. Tuy nhiên, do dính thẻ đỏ nên anh đang đối mặt án cấm hai trận ở cấp ĐTQG, có thể vắng mặt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

