Cà phê, trà đá, phố phường Hà Nội xuất hiện ở triển lãm ảnh tại Mỹ

Triển lãm nhiếp ảnh “Photographing Distant Memories - Những ký ức xa vời” của nhiếp ảnh gia Quốc Anh (Rocco) vừa diễn ra tại nhà triển lãm Nguyen Wahed, New York. Triển lãm đã giới thiệu những nét đẹp, khoảnh khắc gần gũi, đời thường của đời sống văn hóa con người Việt Nam trong đôi mắt người con xa xứ.

Triển lãm diễn ra trong thời điểm Việt Nam bước sang năm mới với nhiều thành tựu sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Trong không khí hân hoan của đất nước, những tác phẩm nhiếp ảnh của Quốc Anh đưa ra một góc nhìn đầy hào khí cũng như tự sự về một tinh thần yêu nước của một người con xa xứ.

Nhiếp ảnh gia Quốc Anh giới thiệu với khách tham quan tại triển lãm Nguyen Wahed ở thành phố New York, Hoa Kỳ.

“Photographing Distant Memories - Những Ký Ức Xa Vời” tái hiện lại những khoảnh khắc gần gũi nhưng rất biểu tượng trong đời sống thường ngày ở Việt Nam khiến Quốc Anh nhung nhớ. Đó là những mâm cơm sum vầy ngày 30 Tết, ánh lửa hồng hoá vàng ngoài hiên nhà hay những giọt cà phê phin nhỏ giọt trong ban mai. Những khoảnh khắc này được tái hiện tại những ngóc ngách gắn bó với đời sống thường nhật của Quốc Anh tại New York.

Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Quốc Anh luôn gắn với những khoảnh khắc giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt Nam dù ở nơi xa xứ.

Dù là ở căn hộ cho thuê tại khu Williamsburg, Brooklyn hay con phố tấp nập tại đại lộ số 5, những bức ảnh được phục dựng với sự tỉ mỉ và có phần mơ màng giống như một thước phim thoáng qua. Làm việc với máy ảnh film khổ lớn và khổ trung, Quốc Anh có cơ hội phục dựng những kỉ niệm đó với sự tỉ mẩn và đầy chiều sâu trong khung hình. Chính điều này khiến các bức ảnh của Quốc Anh có sự đa chiều trong cảm xúc, điện ảnh trong từng góc nhìn và là cầu nối để những kí ức Việt Nam trở nên hiện hữu trong sự thương nhớ.

Những khoảnh khắc của nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh đời sống của người Việt.

Quốc Anh cũng đem đến triển lãm những bức ảnh bối cảnh phục dựng đời sống văn hóa người Việt như lễ cầu cúng, hoá vàng, sum vầy... Những bức ảnh này đem đến sự đối nghịch với những bức ảnh đời thường được nhiếp ảnh gia trẻ chụp trong những chuyến thăm quê hương đầy ngắn ngủi. Sự tương phản đến từ những bức ảnh chân dung của gia đình, bạn bè hay những góc phố thân thuộc tại Hà Nội tạo nên một bức tranh đầy sống động về sự nhớ nhà của một con người xa quê hương.

Trong thời khắc đầy tính lịch sử của dân tộc Việt Nam, những bức ảnh của Quốc Anh thể hiện niềm yêu nước qua một lăng kính đầy tình cảm, hoài niệm nhưng vô cùng sắc bén. Đó là sự kiên cường của bản sắc Việt Nam trong một thế giới đầy đổi thay và là một tuyên ngôn đầy mãnh liệt: “Tôi là người Việt Nam dù ở đâu mọi phương xa trên thế giới”.

Ảnh của Quốc Anh mang đậm tính điện ảnh, thể hiện qua bố cục có chiều sâu, xử lý màu sắc tinh tế cùng lăng kính cảm xúc giàu hoài niệm và suy tư. Ngôn ngữ thị giác này được định hình từ quá trình học tập và làm việc của nghệ sĩ.

Chia sẻ về tư duy sáng tạo của mình, Quốc Anh cho biết, việc theo học tại Parsons School of Design cùng trải nghiệm làm việc với nhiếp ảnh gia Steven Klein đã giúp Quốc Anh phát triển một cái nhìn đa chiều về nhiếp ảnh như một công cụ để biểu đạt tiếng nói nghệ thuật cá nhân, đồng thời mở rộng cách tiếp cận đối với văn hóa, con người và xã hội.

Nhiếp ảnh của Quốc Anh mang đậm tính điện ảnh, thể hiện qua bố cục có chiều sâu, xử lý màu sắc tinh tế cùng lăng kính cảm xúc giàu hoài niệm và suy tư.

Nói về đam mê nhiếp ảnh, Quốc Anh cho biết, tham vọng cốt lõi trong thực hành của Quốc Anh là sử dụng nhiếp ảnh như một phương tiện để khám phá và thể hiện bản sắc văn hóa của một người Việt Nam trong bối cảnh một thế giới không ngừng biến động và chuyển dịch. Các tác phẩm của anh từng được triển lãm tại SHOWstudio của nhiếp ảnh gia Nick Knight và tại Lubov Gallery, New York.