U23 Việt Nam mang HCĐ châu Á về nước: Hiểu Minh phải ngồi xe lăn

Tối ngày 24/1, sảnh nhà ga T2 sân bay Nội Bài như nổ tung trong tiếng reo hò của người hâm mộ khi những người hùng U23 Việt Nam chính thức lộ diện. Giữa "biển người" với sắc đỏ sao vàng, các cầu thủ trẻ hân hoan trong vòng tay ấm áp của gia đình và người hâm mộ. Người hâm mộ tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi cầu thủ lên xe để chụp ảnh, xin chữ ký.

U23 Việt Nam sẽ trở về nhà bên gia đình nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày trước khi hội quân cùng CLB chuẩn bị cho V.League khởi tranh trở lại.

Toàn cảnh U23 Việt Nam về nước (Video: NXH)

HLV Kim Sang-sik được tặng hoa, người hâm mộ đồng loạt hô tên của thuyền trưởng U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik được chào đón nồng nhiệt (Ảnh: Như Hoàn)

Hiểu Minh phải ngồi xe lăn (Ảnh: Như Hoàn)

Đức Anh ký tặng người hâm mộ (Ảnh: Như Hoàn)

Người hâm mộ vây kín chào đón U23 Việt Nam về nước:

Fan vây kín Đình Bắc (Ảnh cắt từ video)

Trung vệ Hiểu Minh xuất hiện đầu tiên, do chấn thương dây chằng nên Hiểu Minh phải ngồi xe lăn. Hậu vệ Lý Đức hỗ trợ đẩy xe cho đồng đội.

Lý Đức đẩy xe cho Hiểu Minh ở sân bay khi về nước (Video: NXH)

U23 Việt Nam được người hâm mộ chờ đón tại sân bay Nội Bài:

Người hâm mộ chờ đón U23 Việt Nam (Ảnh: Như Hoàn)

Sau khi giành Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã lên đường về nước. Theo lịch trình U23 Việt Nam được chia làm hai nhóm để di chuyển về nước:

Nhóm 1: Gồm Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, HLV trưởng Kim Sang Sik cùng đại đa số các cầu thủ chủ lực sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 19h45 tối nay (24/1).

Chia sẻ tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng U23 châu Á. Cầu thủ có 3 lần liên tiếp dự VCK U23 châu lục cũng đã chia sẻ kế hoạch của bản thân. Anh dự định nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày trước khi trở lại Thể Công Viettel để chuẩn bị cho guồng quay của giai đoạn 2 V.League 2025/26.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn bày tỏ: "Ngay khi về nhà, em sẽ ăn lẩu". Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc hay Viktor Lê khẳng định sẽ ngủ thật sâu để bù cho ngày thi đấu mệt mỏi. Cả hai cũng sẽ ăn phở Hà Nội vì đã quá nhớ đồ ăn Việt Nam.