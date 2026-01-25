Ở nhà mẹ, không món đồ nào đắt tiền nhưng không gian lúc nào cũng sạch tinh: 8 thói quen nhỏ khiến tôi "tỉnh người"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-01-2026 - 08:05 AM | Lifestyle

Nhà mẹ tôi không cầu kỳ, nhưng lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ đến mức dễ chịu. Sau này tự dọn nhà, tôi mới hiểu: đằng sau sự ngăn nắp ấy là những thói quen rất nhỏ, gần như không tốn tiền. 8 mẹo dưới đây là những gì tôi học được từ mẹ và đang áp dụng lại cho chính căn nhà của mình.

1. Lưu trữ không phải để cất cho hết, mà để dùng cho thuận

Ở nhà mẹ, không món đồ nào đắt tiền nhưng không gian lúc nào cũng sạch tinh: 8 thói quen nhỏ khiến tôi

Mẹ tôi không thích nhiều tủ, nhưng tủ nào cũng được tính kỹ. Tủ giày cao kịch trần để không bỏ phí khoảng trống. Ngăn kéo bếp kéo ra nhẹ tay để không phải cúi người. Tủ đầu giường chỉ vừa đủ để đồ dùng hằng ngày.

Mẹ từng nói: “Tủ sâu quá là để quên đồ, không phải để gọn”.

Nhờ vậy, nhà không có những góc “để tạm rồi quên”, thứ rất dễ biến thành ổ bừa.

2. Mặt bếp trống thì nhà mới sạch thật

Ở nhà mẹ, không món đồ nào đắt tiền nhưng không gian lúc nào cũng sạch tinh: 8 thói quen nhỏ khiến tôi

Bếp nhà mẹ tôi hầu như không có gì trên mặt bàn ngoài nồi cơm điện và ấm nước. Gia vị, dao kéo, đồ lặt vặt đều nằm trong ngăn kéo.

Mẹ có thói quen lau bếp ngay khi đang nấu. Rảnh tay là lau, xong bữa chỉ cần thêm một lượt là sạch. Không có cảnh “để mai dọn”.

Sau này tự nấu ăn, tôi mới thấy: lau 5 phút trong lúc nấu dễ hơn dọn 30 phút sau bữa.

3. Mặt bàn càng ít đồ, việc dọn càng nhanh

Ở nhà mẹ, không món đồ nào đắt tiền nhưng không gian lúc nào cũng sạch tinh: 8 thói quen nhỏ khiến tôi

Bàn ăn chỉ có hộp giấy. Bàn rửa tay chỉ có xà phòng. Không khay trang trí, không giỏ “để cho gọn”.

Trước đây tôi rất thích mua hộp đựng, nghĩ như vậy là ngăn nắp. Nhưng mẹ tôi thì khác: “Đã phải đựng trong hộp, tức là chưa cần dùng”.

Giữ mặt bàn trống giúp lau nhà chỉ cần một chiếc giẻ, không phải bê từng món lên xuống.

4. Không bàn trà - phòng khách nhẹ hẳn

Ở nhà mẹ, không món đồ nào đắt tiền nhưng không gian lúc nào cũng sạch tinh: 8 thói quen nhỏ khiến tôi

Phòng khách nhà mẹ tôi không có bàn cà phê. Thay vào đó là một xe đẩy nhỏ, khi cần uống trà hay ăn hoa quả thì kéo ra, xong lại đẩy vào góc.

Mẹ nói thẳng: “Bàn trà là nơi người ta đặt đồ linh tinh nhiều nhất”.

Không bàn trà, phòng sáng hơn, dễ lau hơn, và đặc biệt là… không có chỗ để bừa.

5. Dầu xả thừa - đừng vứt

Mẹ tôi giữ lại dầu xả còn sót, pha với nước và chút muối, cho vào bình xịt để lau đồ gỗ và bề mặt nhựa.

Dầu xả giảm tĩnh điện, muối hỗ trợ làm sạch. Kết quả là bụi bám chậm hơn, đồ đạc trông mịn và sạch lâu hơn. Một mẹo rẻ tiền nhưng tiết kiệm rất nhiều công lau dọn.

6. Giấy bạc lót bếp - bẩn thì thay

Ở nhà mẹ, không món đồ nào đắt tiền nhưng không gian lúc nào cũng sạch tinh: 8 thói quen nhỏ khiến tôi

Những góc dưới bếp, nơi dầu mỡ dễ bám nhất, mẹ lót giấy bạc. Khi bẩn thì bóc ra, thay tờ mới.

Giấy bạc chịu nhiệt, không cháy, không phải chà rửa. Một khoản chi rất nhỏ nhưng giảm hẳn cảm giác “bếp lúc nào cũng bẩn”.

7. Oxy già giúp đồ nhựa sáng lại

Lò vi sóng cũ, vỏ nhựa ố vàng. Mẹ bôi oxy già, bọc màng thực phẩm, để nơi có nắng vài ngày – và màu trắng quay lại rõ rệt.

Cách này còn áp dụng cho vỏ điều hòa, công tắc, đồ nhựa cũ. Rẻ hơn rất nhiều so với thay mới, mà hiệu quả thấy ngay.

Ở nhà mẹ, không món đồ nào đắt tiền nhưng không gian lúc nào cũng sạch tinh: 8 thói quen nhỏ khiến tôi

8. Ít thùng rác hơn, nhà ít mùi hơn

Nhà mẹ tôi chỉ có thùng rác ở bếp và phòng tắm. Không có thùng rác trong phòng ngủ hay phòng làm việc.

Mẹ lý giải rất đơn giản: “Nhiều thùng rác thì lười đổ”.

Ít thùng hơn, nhưng đổ thường xuyên hơn – nhà không mùi, không côn trùng.

Cuối cùng: Mẹ tôi dọn ít, nhưng dọn đều

Mẹ không chờ “cuối tuần tổng vệ sinh”. Mẹ cũng không tiếc những thứ đã không dùng. Đồ không cần thì bỏ, không giữ vì “phòng khi”.

Nhà vì thế mà có khoảng trống để thở. Và người sống trong đó cũng nhẹ đầu hơn.

Sau này, khi ở trong căn hộ nhỏ của mình, tôi mới hiểu: thứ đắt nhất không phải vật liệu hay đồ nội thất, mà là không gian bị lãng phí. Giữ nhà sạch không cần tiêu tiền, chỉ cần hiểu thói quen sống của chính mình.

Nói thẳng ra, ranh giới giữa một căn nhà bừa và một căn nhà gọn đôi khi chỉ nằm ở… một mặt bàn trống và một thói quen được giữ đều mỗi ngày.

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

