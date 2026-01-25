Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hậu vệ U23 Việt Nam ngồi xe lăn xuống máy bay, bác sĩ đưa thẳng đến bệnh viện

25-01-2026 - 08:35 AM | Lifestyle

Hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh đến thẳng bệnh viện sau khi cùng U23 Việt Nam về nước tối qua (24/1).

Tối 24/1, U23 Việt Nam về đến Hà Nội sau khi kết thúc nhiệm vụ tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh ngồi xe lăn xuống máy bay, được bác sĩ và xe cứu thương đón về thẳng bệnh viện. Dự kiến trong sáng nay 25/1, bác sĩ phụ trách sẽ hội chẩn chuyên sâu để xác định phương án điều trị chấn thương cho tuyển thủ U23 Việt Nam.

Hiểu Minh chấn thương nặng ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc (vòng bán kết giải U23 châu Á 2026). Hậu vệ mang số áo 4 bị đau sau tình huống cắt bóng ở góc sân. Pha va chạm với tiền đạo U23 Trung Quốc khiến chân phải của Hiểu Minh tiếp đất lệch.

Hậu vệ U23 Việt Nam ngồi xe lăn xuống máy bay, bác sĩ đưa thẳng đến bệnh viện- Ảnh 1.

Hiểu Minh ngồi xe lăn xuống sân bay, được bác sĩ đón về thẳng bệnh viện. (Ảnh: VFF)

Đầu gối của trung vệ này quấn băng từ trước, cộng thêm tác động không nhẹ từ pha va chạm khiến Hiểu Minh nằm sân đau đớn. Đội ngũ y tế vào sân ngay lập tức xác định cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân bằng cáng và đến bệnh viện ngay sau đó.

Kết quả khám ban đầu cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối chân phải, cần điều trị bằng phẫu thuật. Dự kiến, quá trình hồi phục của hậu vệ câu lạc bộ PVF CAND kéo dài ít nhất nửa năm, chưa tính thời gian tập luyện để có thể thi đấu trở lại. Hiểu Minh có thể phải nghỉ thi đấu từ 9 tháng đến 1 năm, thậm chí lâu hơn tuỳ vào tiến độ phục hồi và tập luyện.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Hiểu Minh sẽ lên bàn mổ vào đầu tuần sau. Trong khi đó, các thành viên còn lại của U23 Việt Nam cũng chia tay nhau, kết thúc đợt tập trung để trở về câu lạc bộ chuẩn bị cho các trận đấu V.League sắp trở lại.

Theo Minh Anh/VTC News

VTC News

