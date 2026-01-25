Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng vừa ra thông báo quan trọng dịp Tết Bính Ngọ

Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo sẽ chính thức mở cửa phục vụ du khách tham quan Bảo Tháp 9 tầng từ mùng 1 Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng Giêng Âm lịch. Đáng chú ý, trong suốt dịp Tết, khu du lịch áp dụng chính sách miễn phí vé cổng cho du khách.

Thông báo của Khu du lịch Đại Nam

Bảo Tháp 9 tầng là công trình mang ý nghĩa văn hoá, tọa lạc trên đỉnh núi trung tâm của dãy núi Bảo Sơn - quần thể núi nhân tạo gồm 5 ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo thông tin trên fanpage Đại Nam Văn Hoá Du Lịch, ngọn núi trung tâm cao 65,8 m, toàn bộ dãy núi trải dài 252 m và đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam. Hiện nay, khu vực này cũng là nơi cư trú của hàng nghìn con chim yến.

Bên cạnh hoạt động tham quan Bảo tháp, trong thời gian từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, Khu du lịch Đại Nam còn triển khai 11 chương trình vui chơi, biểu diễn và khuyến mãi nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách. Nổi bật trong số đó là các chương trình biểu diễn đua chó, flyboard (ván nước), lân sư rồng, xiếc và ảo thuật; chợ Tết ẩm thực phố đi bộ; cùng hoạt động tặng 1.000 bao lì xì mỗi ngày vào mùng 2 và mùng 3 Tết.

Các chương trình hướng đến việc tạo thêm điểm đến văn hóa giải trí hấp dẫn cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.