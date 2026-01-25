Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Việt hoảng hồn khi nhận phòng khách sạn 1,3 triệu tại London, vì sao?

25-01-2026 - 22:40 PM | Lifestyle

Khách Việt hoảng hồn khi nhận phòng khách sạn 1,3 triệu tại London, vì sao?

Trải nghiệm khiến nữ du khách không bao giờ quên.

Nhu cầu lưu trú ngắn hạn tại các trung tâm du lịch sầm uất hoặc gần các đầu mối giao thông lớn luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều du khách quốc tế. Việc lựa chọn các khách sạn nằm ngay trong khu vực sân bay hoặc các nút giao thông chính giúp tiết kiệm thời gian di chuyển cho những chặng transit hoặc chuyến bay sớm vào sáng hôm sau. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế đôi khi mang đến những góc nhìn trái chiều về giá trị dịch vụ so với chi phí bỏ ra.

Trường hợp của một nữ du khách Việt Nam vừa chia sẻ trải nghiệm lưu trú tại London là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Để thuận tiện cho việc di chuyển ra sân bay Heathrow trở về Việt Nam nghỉ đông cô đã đặt một chỗ nghỉ qua đêm tại khu vực Piccadilly Circus thuộc trung tâm London. Đây là một trong những địa danh biểu tượng và đắt đỏ bậc nhất của thủ đô nước Anh nơi giá phòng khách sạn thường ở mức rất cao.

Khách Việt hoảng hồn khi nhận phòng khách sạn 1,3 triệu tại London, vì sao?- Ảnh 1.

Bài đăng của du khách Việt nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Mức chi phí mà vị khách này phải chi trả cho một đêm nghỉ là khoảng 1,3 đến 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên thay vì một phòng ngủ tiêu chuẩn cô nhận được một không gian thuộc dạng ký túc xá với diện tích cực kỳ hạn chế.

Hình ảnh thực tế cho thấy không gian ngủ chỉ vừa đủ đặt một chiếc đệm đơn với phần trần thấp tạo cảm giác chật hẹp khiến vị khách này không khỏi liên tưởng đến chiếc quan tài. So với mức giá hơn một triệu đồng tại Việt Nam du khách hoàn toàn có thể thuê được một căn hộ dịch vụ nhỏ gọn hoặc phòng khách sạn chất lượng tốt ngay phố cổ Hà Nội.

Bài viết chia sẻ về căn phòng ngủ đặc biệt này đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng du lịch. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nỗi khổ của du học sinh hoặc khách du lịch tự túc khi phải cân đối giữa ngân sách và sự thuận tiện. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng mức giá 45 đến 50 bảng Anh cho một vị trí đắc địa ngay trái tim London là điều hoàn toàn bình thường do chi phí mặt bằng tại đây thuộc hàng top đầu thế giới.

Tuy nhiên, một số khác thì cảm thấy phòng cũng đủ để ở và khá thoải mái với không gian này, tuỳ cảm nhận của mỗi người.

Khách Việt hoảng hồn khi nhận phòng khách sạn 1,3 triệu tại London, vì sao?- Ảnh 2.
Khách Việt hoảng hồn khi nhận phòng khách sạn 1,3 triệu tại London, vì sao?- Ảnh 3.

Nơi lưu trú của nữ du khách. (Ảnh: NVCC)

Theo tìm hiểu khách sạn mà du khách này lựa chọn là Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus. Đây là một thương hiệu khách sạn theo phong cách khoang ngủ (capsule) tập trung vào việc tối ưu hóa không gian và giấc ngủ cho du khách trong một môi trường tối giản hoàn toàn. Khách sạn này vốn nổi tiếng với thiết kế các phòng ngủ không cửa sổ và hệ thống cách âm hiện đại nhằm phục vụ những khách hàng chỉ có nhu cầu nghỉ ngơi thực thụ giữa sự náo nhiệt của đô thị.

Khách Việt hoảng hồn khi nhận phòng khách sạn 1,3 triệu tại London, vì sao?- Ảnh 4.

Khách sạn Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus. Ảnh: Travel And Tour World

Việc lựa chọn các mô hình khoang ngủ như thế này vẫn luôn là một chủ đề gây chia sẻ trong cộng đồng xê dịch. Đối với những người ưu tiên vị trí và sự tiện lợi để kịp lịch trình chuyến bay thì đây là một giải pháp hợp lý. Ngược lại với những du khách mong muốn không gian thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi thì trải nghiệm tại các khách sạn tối giản này có thể dẫn đến sự thất vọng về diện tích so với số tiền đã chi trả.

Du xuân dịp Tết Nguyên Đán, khách lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ nhận tin vui bất ngờ

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đình Bắc nhận “món quà đặc biệt” từ AFC sau khi đoạt Vua phá lưới giải châu Á

Đình Bắc nhận “món quà đặc biệt” từ AFC sau khi đoạt Vua phá lưới giải châu Á Nổi bật

Nhiều chị em đang mê mẩn săn lùng đỗ quyên trân châu chơi Tết: Loài hoa sang chảnh nhưng cực "đỏng đảnh", chăm sao cho đúng?

Nhiều chị em đang mê mẩn săn lùng đỗ quyên trân châu chơi Tết: Loài hoa sang chảnh nhưng cực "đỏng đảnh", chăm sao cho đúng? Nổi bật

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

22:16 , 25/01/2026
Thứ Đình Bắc "không thể sống thiếu"

Thứ Đình Bắc "không thể sống thiếu"

21:42 , 25/01/2026
Mất ngủ đợi chờ quán bún có miếng cá sạch bong không còn giọt máu, giá 100k vẫn thấy xứng đáng

Mất ngủ đợi chờ quán bún có miếng cá sạch bong không còn giọt máu, giá 100k vẫn thấy xứng đáng

21:05 , 25/01/2026
Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Một bước thành sao nhờ show thực tế nhưng kỹ năng vẫn gây tranh cãi

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Một bước thành sao nhờ show thực tế nhưng kỹ năng vẫn gây tranh cãi

20:26 , 25/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên