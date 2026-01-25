Khách Việt hoảng hồn khi nhận phòng khách sạn 1,3 triệu tại London, vì sao?

Nhu cầu lưu trú ngắn hạn tại các trung tâm du lịch sầm uất hoặc gần các đầu mối giao thông lớn luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều du khách quốc tế. Việc lựa chọn các khách sạn nằm ngay trong khu vực sân bay hoặc các nút giao thông chính giúp tiết kiệm thời gian di chuyển cho những chặng transit hoặc chuyến bay sớm vào sáng hôm sau. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế đôi khi mang đến những góc nhìn trái chiều về giá trị dịch vụ so với chi phí bỏ ra.

Trường hợp của một nữ du khách Việt Nam vừa chia sẻ trải nghiệm lưu trú tại London là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Để thuận tiện cho việc di chuyển ra sân bay Heathrow trở về Việt Nam nghỉ đông cô đã đặt một chỗ nghỉ qua đêm tại khu vực Piccadilly Circus thuộc trung tâm London. Đây là một trong những địa danh biểu tượng và đắt đỏ bậc nhất của thủ đô nước Anh nơi giá phòng khách sạn thường ở mức rất cao.

Bài đăng của du khách Việt nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Mức chi phí mà vị khách này phải chi trả cho một đêm nghỉ là khoảng 1,3 đến 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên thay vì một phòng ngủ tiêu chuẩn cô nhận được một không gian thuộc dạng ký túc xá với diện tích cực kỳ hạn chế.

Hình ảnh thực tế cho thấy không gian ngủ chỉ vừa đủ đặt một chiếc đệm đơn với phần trần thấp tạo cảm giác chật hẹp khiến vị khách này không khỏi liên tưởng đến chiếc quan tài. So với mức giá hơn một triệu đồng tại Việt Nam du khách hoàn toàn có thể thuê được một căn hộ dịch vụ nhỏ gọn hoặc phòng khách sạn chất lượng tốt ngay phố cổ Hà Nội.

Bài viết chia sẻ về căn phòng ngủ đặc biệt này đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng du lịch. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nỗi khổ của du học sinh hoặc khách du lịch tự túc khi phải cân đối giữa ngân sách và sự thuận tiện. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng mức giá 45 đến 50 bảng Anh cho một vị trí đắc địa ngay trái tim London là điều hoàn toàn bình thường do chi phí mặt bằng tại đây thuộc hàng top đầu thế giới.

Tuy nhiên, một số khác thì cảm thấy phòng cũng đủ để ở và khá thoải mái với không gian này, tuỳ cảm nhận của mỗi người.

Nơi lưu trú của nữ du khách. (Ảnh: NVCC)

Theo tìm hiểu khách sạn mà du khách này lựa chọn là Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus. Đây là một thương hiệu khách sạn theo phong cách khoang ngủ (capsule) tập trung vào việc tối ưu hóa không gian và giấc ngủ cho du khách trong một môi trường tối giản hoàn toàn. Khách sạn này vốn nổi tiếng với thiết kế các phòng ngủ không cửa sổ và hệ thống cách âm hiện đại nhằm phục vụ những khách hàng chỉ có nhu cầu nghỉ ngơi thực thụ giữa sự náo nhiệt của đô thị.

Khách sạn Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus. Ảnh: Travel And Tour World

Việc lựa chọn các mô hình khoang ngủ như thế này vẫn luôn là một chủ đề gây chia sẻ trong cộng đồng xê dịch. Đối với những người ưu tiên vị trí và sự tiện lợi để kịp lịch trình chuyến bay thì đây là một giải pháp hợp lý. Ngược lại với những du khách mong muốn không gian thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi thì trải nghiệm tại các khách sạn tối giản này có thể dẫn đến sự thất vọng về diện tích so với số tiền đã chi trả.