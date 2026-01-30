Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới

Sau những sóng gió khi mới đăng quang, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi dần lấy lại thiện cảm trong mắt công chúng. Nàng hậu gen Z tích cực học hành, trở lại với hình ảnh dịu dàng, khiêm nhường hơn hẳn. Song song với sự nghiệp thì chuyện tình cảm của Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt cũng được quan tâm. Dù không "flex" nhiều như trước nhưng cả hai có những "tín hiệu" thể hiện đang hạnh phúc. Mới đây nhất, Ý Nhi còn gây xôn xao khi ẩn ý mong muốn kết hôn với chàng trai "xứ Nẫu" - tức quê hương của Anh Kiệt.

Trước loạt bàn tán cho rằng Ý Nhi sẽ nàng hậu tiếp theo nhà Sen Vàng "theo chồng bỏ cuộc chơi" thì bà Phạm Kim Dung đã có động thái đính chính. Theo đó, trong clip mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, "Bà trùm Hoa hậu" phủ nhận việc Ý Nhi sắp cưới. Bà Phạm Kim Dung nói: "Ý Nhi không lấy chồng bây giờ nha. Mọi người thấy hình ảnh Ý Nhi quay clip, chụp ảnh cưới nhưng đó là bạn chụp mẫu cho nhãn hàng thôi. Ý Nhi vẫn còn đang đi học, có thể sắp tới cũng có thể tham gia cuộc thi quốc tế và còn rất nhiều dự định. Có lẽ mọi người yêu thích, kỳ vọng vào chuyện tình cảm của Ý Nhi nên mới có những thông tin như vậy".

Bà Phạm Kim Dung phủ nhận tin đồn Hoa hậu Ý Nhi sắp cưới (Ảnh: @phamkimdung)

Ngoài ra, bà Phạm Kim Dung cũng hé lộ thời điểm Hoa hậu Ý Nhi mong muốn sẽ kết hôn. Cụ thể, Miss World Vietnam cho biết dự định 4-5 năm nữa sẽ cưới. Hiện tại, cô chỉ tập trung vào học tập và xây dựng sự nghiệp showbiz.

Ý Nhi chia sẻ dự định kết hôn là 4-5 năm mới (ảnh: @phamkimdung)

Loạt ảnh Ý Nhi diện váy cưới chỉ là chụp mẫu, không phải hình cưới chính thức (ảnh: FBNV)

Anh Kiệt và Ý Nhi cùng quê, có mối tình gắn bó từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong đêm Ý Nhi đăng quang, Anh Kiệt còn xuất hiện trong "đội hình" người thân để ủng hộ bạn gái. Ngược lại với số đông, Hoa hậu Ý Nhi công khai là "hoa đã có chủ". Khi Ý Nhi gặp sóng gió phát ngôn, Anh Kiệt lên tiếng: "Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà ở đó còn có thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những gì mọi người xem được chỉ là một phần trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và vẫn chọn yêu thương Nhi".

Thời gian gần đây, cả hai ít xuất hiện bên nhau, nhất là sau khi Ý Nhi đi du học. Có giai đoạn, Ý Nhi và Anh Kiệt vướng nghi vấn đã toang. Trước loạt đồn đoán, nàng hậu phải lên tiếng: "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân. Tuy nhiên, hiện tại Nhi và Kiệt muốn được quý khán giả quan tâm nhiều hơn về phần công việc của Nhi, cả hai xin phép giữ chuyện tình cảm ở một góc riêng tư để công việc và tình cảm đều phát triển thuận lợi. Cuối cùng, Ý Nhi mong quý khán giả sẽ hiểu và tiếp tục theo dõi chặng hành trình sắp tới của Ý Nhi".