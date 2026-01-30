Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới

30-01-2026 - 11:20 AM | Lifestyle

Bà Phạm Kim Dung đã lên tiếng làm rõ nghi vấn nàng hậu gen Z này sắp cưới.

Sau những sóng gió khi mới đăng quang, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi dần lấy lại thiện cảm trong mắt công chúng. Nàng hậu gen Z tích cực học hành, trở lại với hình ảnh dịu dàng, khiêm nhường hơn hẳn. Song song với sự nghiệp thì chuyện tình cảm của Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt cũng được quan tâm. Dù không "flex" nhiều như trước nhưng cả hai có những "tín hiệu" thể hiện đang hạnh phúc. Mới đây nhất, Ý Nhi còn gây xôn xao khi ẩn ý mong muốn kết hôn với chàng trai "xứ Nẫu" - tức quê hương của Anh Kiệt.

Trước loạt bàn tán cho rằng Ý Nhi sẽ nàng hậu tiếp theo nhà Sen Vàng "theo chồng bỏ cuộc chơi" thì bà Phạm Kim Dung đã có động thái đính chính. Theo đó, trong clip mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, "Bà trùm Hoa hậu" phủ nhận việc Ý Nhi sắp cưới. Bà Phạm Kim Dung nói: "Ý Nhi không lấy chồng bây giờ nha. Mọi người thấy hình ảnh Ý Nhi quay clip, chụp ảnh cưới nhưng đó là bạn chụp mẫu cho nhãn hàng thôi. Ý Nhi vẫn còn đang đi học, có thể sắp tới cũng có thể tham gia cuộc thi quốc tế và còn rất nhiều dự định. Có lẽ mọi người yêu thích, kỳ vọng vào chuyện tình cảm của Ý Nhi nên mới có những thông tin như vậy".

Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới- Ảnh 1.
Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới- Ảnh 2.

Bà Phạm Kim Dung phủ nhận tin đồn Hoa hậu Ý Nhi sắp cưới (Ảnh: @phamkimdung)

Ngoài ra, bà Phạm Kim Dung cũng hé lộ thời điểm Hoa hậu Ý Nhi mong muốn sẽ kết hôn. Cụ thể, Miss World Vietnam cho biết dự định 4-5 năm nữa sẽ cưới. Hiện tại, cô chỉ tập trung vào học tập và xây dựng sự nghiệp showbiz.

Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới- Ảnh 3.
Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới- Ảnh 4.

Ý Nhi chia sẻ dự định kết hôn là 4-5 năm mới (ảnh: @phamkimdung)

Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới- Ảnh 5.

Loạt ảnh Ý Nhi diện váy cưới chỉ là chụp mẫu, không phải hình cưới chính thức (ảnh: FBNV)

Anh Kiệt và Ý Nhi cùng quê, có mối tình gắn bó từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong đêm Ý Nhi đăng quang, Anh Kiệt còn xuất hiện trong "đội hình" người thân để ủng hộ bạn gái. Ngược lại với số đông, Hoa hậu Ý Nhi công khai là "hoa đã có chủ". Khi Ý Nhi gặp sóng gió phát ngôn, Anh Kiệt lên tiếng: "Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà ở đó còn có thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những gì mọi người xem được chỉ là một phần trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và vẫn chọn yêu thương Nhi".

Thời gian gần đây, cả hai ít xuất hiện bên nhau, nhất là sau khi Ý Nhi đi du học. Có giai đoạn, Ý Nhi và Anh Kiệt vướng nghi vấn đã toang. Trước loạt đồn đoán, nàng hậu phải lên tiếng: "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân. Tuy nhiên, hiện tại Nhi và Kiệt muốn được quý khán giả quan tâm nhiều hơn về phần công việc của Nhi, cả hai xin phép giữ chuyện tình cảm ở một góc riêng tư để công việc và tình cảm đều phát triển thuận lợi. Cuối cùng, Ý Nhi mong quý khán giả sẽ hiểu và tiếp tục theo dõi chặng hành trình sắp tới của Ý Nhi".

Đã rõ thời điểm Hoa hậu nhà Sen Vàng mong muốn tổ chức đám cưới- Ảnh 6.

Ý Nhi và Anh Kiệt vượt qua nhiều sóng gió để gắn bó đến hiện tại (Ảnh: FBNV)

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chi hơn 300k rước bình hoa "khổng lồ" về nhà: Loài hoa định nghĩa lại hai chữ "phú quý" cho phòng khách ngày xuân

Chi hơn 300k rước bình hoa "khổng lồ" về nhà: Loài hoa định nghĩa lại hai chữ "phú quý" cho phòng khách ngày xuân Nổi bật

Sao Việt nhận 88 cây vàng sính lễ trong ngày cưới: Điều ẩn ý đằng sau vẫn chưa sốc bằng tiền lãi sau 4 năm

Sao Việt nhận 88 cây vàng sính lễ trong ngày cưới: Điều ẩn ý đằng sau vẫn chưa sốc bằng tiền lãi sau 4 năm Nổi bật

Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?

Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?

10:50 , 30/01/2026
Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước

10:32 , 30/01/2026
Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng

10:32 , 30/01/2026
NSƯT duy nhất được mệnh danh “vedette của showbiz”: Nhan sắc cao sang, xuất thân dòng dõi hoàng tộc

NSƯT duy nhất được mệnh danh “vedette của showbiz”: Nhan sắc cao sang, xuất thân dòng dõi hoàng tộc

10:25 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên