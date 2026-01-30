Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

30-01-2026 - 10:32 AM | Lifestyle

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc và chăm sóc cặp song sinh, "bà mẹ 3 con" vẫn duy trì được phong độ nhan sắc đỉnh cao.

Không cần nhịn ăn khổ sở, Hồ Ngọc Hà vẫn tự tin giảm 2-3kg trong 3 tuần để có gương mặt sắc nét và vóc dáng "vạn người mê" trước thềm sự kiện quan trọng. Bí quyết nằm ở sự kết hợp thông minh giữa một loại thực phẩm giàu đạm và thói quen uống nước "khủng".

Cứ mỗi dịp cận Tết, cuộc đua giảm cân để "bung lụa" trong những bộ áo dài lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn vẫn đang loay hoay với những cơn bỏ đói cơ thể, hãy nhìn vào hành trình "ăn vẫn ngon nhưng dáng mi nhon" của Hồ Ngọc Hà. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc và chăm sóc cặp song sinh, "bà mẹ 3 con" vẫn duy trì được phong độ nhan sắc đỉnh cao.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 1.

"Cuộc chiến" với 2kg cân nặng và mục tiêu "mặt sắc, dáng xinh"

Trong chia sẻ mới nhất, Hồ Ngọc Hà cho biết cô đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng tại Milan vào cuối tháng 2. Dù vóc dáng hiện tại đã rất cân đối, nhưng để lên hình có chiều sâu và gương mặt thoát dáng, thanh thoát hơn, nữ ca sĩ quyết tâm giảm thêm 2-3kg.

Nữ ca sĩ thừa nhận, ở độ tuổi không còn quá trẻ, việc giảm cân không dễ dàng như thời đôi mươi – vốn chỉ cần nhịn ăn một ngày là xuống ký. Thay vào đó, cô chọn phương pháp khoa học: Cân bằng dinh dưỡng để da vẫn sáng, dáng vẫn xinh mà cơ thể không bị suy nhược.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 2.

Thực đơn "ngược đời": Ăn sườn bò nướng để giảm cân

Nhiều người lầm tưởng giảm cân là phải cắt hoàn toàn thịt đỏ hay những món chiên nướng. Tuy nhiên, bữa trưa của Hồ Ngọc Hà lại gây bất ngờ với món sườn bò nướng kèm măng tây và bông cải xanh.

Bí kíp của Hà Hồ chính là triệt tiêu hoàn toàn tinh bột. Cô thoải mái nạp khoảng 530 kcal từ đạm (sườn bò) và 60 kcal từ rau xanh để duy trì cơ bắp và cảm giác no lâu, nhưng tuyệt đối "nói không" với cơm trắng. Điều này giúp cơ thể chuyển sang trạng thái đốt cháy mỡ thừa mà vẫn đủ năng lượng để làm việc.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 3.
Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 4.

Hạn chế tối đa gia vị là nguyên tắc tiếp theo. Việc tẩm ướp vừa phải và sử dụng mỡ tự nhiên từ thịt giúp kiểm soát lượng muối - tác nhân gây tích nước, khiến mặt bị sưng.

Uống đủ nước mỗi ngày và "bữa tối nhẹ tênh" từ các loại hạt

Để có làn da căng bóng dù đang trong chế độ siết cân, Hồ Ngọc Hà đặc biệt chú trọng đến việc cấp nước. Cô duy trì thói quen uống từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày. Việc uống nước ấm không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 5.

Đặc biệt, vào buổi tối, thay vì ăn đồ mặn gây nặng bụng, nữ ca sĩ ưu tiên một hỗn hợp ngũ cốc tự pha chế:

Thành phần: Đậu xanh, đậu nành, mè đen pha cùng Protein Powder.

Công dụng: Hỗn hợp này chỉ dao động từ 200-300 kcal nhưng cực kỳ giàu dưỡng chất, giúp "ấm bụng", dễ ngủ mà không lo tích mỡ vào ban đêm. Cô ưu tiên pha loãng để cơ thể dễ hấp thụ và giúp bộ máy tiêu hóa được nghỉ ngơi.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 6.
Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 7.
Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 8.

Yoga nâng cao: Chìa khóa của sự dẻo dai và thần thái rạng rỡ

Bên cạnh chế độ ăn, Yoga chính là "vũ khí" giúp Hồ Ngọc Hà giữ được sự trẻ trung như bị thời gian bỏ quên. Ngay sau khi đưa con đi học, cô dành thời gian cho các bài tập Yoga nâng cao cùng huấn luyện viên. Việc tập luyện đổ mồ hôi không chỉ đốt cháy calo mà còn là cách thải độc da hiệu quả nhất, giúp làn da luôn giữ được độ đàn hồi và căng mọng collagen.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 9.
Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 10.
Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 11.
Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước- Ảnh 12.

Hành trình giảm cân của Hồ Ngọc Hà minh chứng rằng: Giảm cân đón Tết không đồng nghĩa với việc hành hạ bản thân. Chỉ cần 3 tuần kỷ luật với công thức: Cắt tinh bột + Tăng đạm, rau xanh + vận động + uỗng hỗn hợp ngũ cốc tối, ngay cả chị em trung niên đã ngoài 40 cũng hoàn toàn có thể sở hữu vẻ ngoài "hồi xuân", da căng bóng và vóc dáng mi nhon để tự tin tỏa sáng.

Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để kịp "lột xác" đón Tết nhé!

Theo Minh Anh

Thanh niên Việt

