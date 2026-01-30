Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng

30-01-2026 - 10:32 AM | Lifestyle

Đình Bắc chiếm trọn "spotlight" khi xuất hiện tại Gala Cúp chiến thắng 2025.

Tối ngày 29/01, đêm Gala Cúp Chiến thắng 2025 đã diễn ra đầy cảm xúc, vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của thể thao nước nhà trong năm qua. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm khi được xướng tên tại hạng mục Vận động viên trẻ của năm. Trước đó, ngay từ khi xuất hiện tại thảm đỏ, hotboy U23 Việt Nam đã chiếm trọn spotlight khi được người hâm mộ săn đón. Trong khoảnh khắc Đình Bắc bị ống kính và người hâm mộ vây kín cũng có sự góp mặt của Á hậu Châu và Á hậu Vân Nhi (Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024). Cả hai thích thú, chỉ cho nhau vị trí của Đình Bắc. Châu Anh còn có biểu cảm thú vị khi nhìn thấy tiền đạo sinh năm 2004.

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 1.

Đình Bắc cực bảnh khi đi nhận giải

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 2.

Vân Nhi và Châu Anh với biểu cảm hào hứng khi thấy Đình Bắc

Châu Anh ngó Đình Bắc

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 3.

Bộ ba hoa, á hậu - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng diễn viên Việt Dũng chụp ảnh cùng Đình Bắc, Khuất Văn Khang (Ảnh: FBNV)

Tại Gala Cúp chiến thắng, hình ảnh Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang Sik cũng được bình chọn là Khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm, minh chứng cho sự gắn kết và tinh thần mới dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Về phía ban huấn luyện, HLV Kim Sang Sik đã giành giải Chuyên gia nước ngoài của năm một cách thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển U22/U23 Việt Nam đã có một năm thi đấu bùng nổ với danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á và tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026, qua đó xứng đáng nhận giải Đội tuyển của năm.

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 4.

Ngắm visual sáng bừng của Đình Bắc

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 5.

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 6.

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 7.

Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng- Ảnh 8.

Ảnh: HĐ

Theo Hải My

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trend chơi quất dành cho nhà nhỏ - hội chị em nhất định phải update để đón Tết

Trend chơi quất dành cho nhà nhỏ - hội chị em nhất định phải update để đón Tết Nổi bật

3 ĐIỂM CHUNG của người CÓ VÀNG ở thời điểm này

3 ĐIỂM CHUNG của người CÓ VÀNG ở thời điểm này Nổi bật

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thực đơn xuống 2kg trong 3 tuần, "độ" dáng đón Tết: Da căng mọng, dáng vẫn xinh nhờ 1 loại thịt và 1 nước

10:32 , 30/01/2026
NSƯT duy nhất được mệnh danh “vedette của showbiz”: Nhan sắc cao sang, xuất thân dòng dõi hoàng tộc

NSƯT duy nhất được mệnh danh “vedette của showbiz”: Nhan sắc cao sang, xuất thân dòng dõi hoàng tộc

10:25 , 30/01/2026
Sao Việt nhận 88 cây vàng sính lễ trong ngày cưới: Điều ẩn ý đằng sau vẫn chưa sốc bằng tiền lãi sau 4 năm

Sao Việt nhận 88 cây vàng sính lễ trong ngày cưới: Điều ẩn ý đằng sau vẫn chưa sốc bằng tiền lãi sau 4 năm

10:15 , 30/01/2026
Làm đủ việc, kiếm được tiền nhưng KHÔNG MUỐN TIÊU: Có tháng tiết kiệm hơn 37 triệu, bữa trưa không thèm đặt đồ ăn

Làm đủ việc, kiếm được tiền nhưng KHÔNG MUỐN TIÊU: Có tháng tiết kiệm hơn 37 triệu, bữa trưa không thèm đặt đồ ăn

10:05 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên