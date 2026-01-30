Á hậu cũng mê Đình Bắc như thường, hoá fan girl khi hotboy U23 Việt Nam diện vest bảnh bao khoe visual phát sáng

Tối ngày 29/01, đêm Gala Cúp Chiến thắng 2025 đã diễn ra đầy cảm xúc, vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của thể thao nước nhà trong năm qua. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm khi được xướng tên tại hạng mục Vận động viên trẻ của năm. Trước đó, ngay từ khi xuất hiện tại thảm đỏ, hotboy U23 Việt Nam đã chiếm trọn spotlight khi được người hâm mộ săn đón. Trong khoảnh khắc Đình Bắc bị ống kính và người hâm mộ vây kín cũng có sự góp mặt của Á hậu Châu và Á hậu Vân Nhi (Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024). Cả hai thích thú, chỉ cho nhau vị trí của Đình Bắc. Châu Anh còn có biểu cảm thú vị khi nhìn thấy tiền đạo sinh năm 2004.

Đình Bắc cực bảnh khi đi nhận giải

Vân Nhi và Châu Anh với biểu cảm hào hứng khi thấy Đình Bắc

Châu Anh ngó Đình Bắc

Bộ ba hoa, á hậu - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng diễn viên Việt Dũng chụp ảnh cùng Đình Bắc, Khuất Văn Khang (Ảnh: FBNV)

Tại Gala Cúp chiến thắng, hình ảnh Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang Sik cũng được bình chọn là Khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm, minh chứng cho sự gắn kết và tinh thần mới dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Về phía ban huấn luyện, HLV Kim Sang Sik đã giành giải Chuyên gia nước ngoài của năm một cách thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển U22/U23 Việt Nam đã có một năm thi đấu bùng nổ với danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á và tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026, qua đó xứng đáng nhận giải Đội tuyển của năm.

Ngắm visual sáng bừng của Đình Bắc

