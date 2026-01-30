Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?

30-01-2026 - 10:50 AM | Lifestyle

Nhiều người đặt ra câu hỏi này khi đọc bài đăng mới nhất của ông xã Đỗ Mỹ Linh.

Mới đây, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội - Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ hình ảnh ôm eo bà xã - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cực tình tứ trong chuyến du lịch London. Giữa khung cảnh châu Âu lãng mạn, cặp đôi xuất hiện với thần thái nhẹ nhàng nhưng không kém phần gắn bó. Điều khiến netizen chú ý nhất lại nằm ở dòng caption đậm chất ngôn tình: "Thành phố nơi anh từng sinh sống bỗng đẹp hơn khi có em". Chỉ một câu thôi nhưng đủ khiến mạng xã hội chú ý vì quá ngọt, quá tình.

Cũng chính vì sự "đột nhiên tình cảm" này mà phần bình luận bên dưới nhanh chóng trở thành nơi trêu đùa rôm rả. Cầu thủ Thành Chung không ngần ngại để lại câu hỏi khiến ai đọc cũng phải bật cười: "Anh làm gì có lỗi với chị ạ?". Trước màn "chất vấn" này, ông xã Đỗ Mỹ Linh đáp lại đầy duyên dáng: "Anh học hỏi em đấy", vừa hài hước vừa khéo léo đẩy câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng và còn nhắc đến việc Thành Chung cũng thuộc tuýp siêu giỏi "nịnh" vợ.

Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?- Ảnh 1.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh - anh chồng Đỗ Mỹ Linh cũng góp vui với một bình luận đầy thắc mắc: "Ủa tự nhiên?". Đáp lại, vị chủ tịch Hà Nội FC tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi trả lời đầy triết lý: "Mọi việc đều theo quy luật xuân, hạ, thu, đông thui". Khi có người nghi ngờ đây là "văn của Đỗ Mỹ Linh" và hỏi thẳng: "Này là Linh viết phải không?", Đỗ Vinh Quang chỉ thả nhẹ một icon haha, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, đủ để cư dân mạng tiếp tục bàn tán rôm rả.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận dành lời khen cho sự ngọt ngào của cặp đôi, từ "ngôn tình như 18 tuổi", "đệ nhất yêu vợ" cho đến "hâm nóng tình cảm". Trước những lời trêu đùa và khen ngợi này, Đỗ Vinh Quang chỉ lặng lẽ thả tim, như một cách ngầm khẳng định: không có lỗi lầm gì ở đây cả, chỉ đơn giản là đang yêu vợ và không ngại thể hiện điều đó.

Rốt cuộc, câu hỏi "Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?" hóa ra chỉ là một màn trêu vui của dân mạng. Bởi nhìn cách Đỗ Vinh Quang công khai ôm eo, viết caption ngọt lịm và tương tác đầy duyên với bạn bè thế này, ai cũng hiểu: không phải vì có lỗi nên mới tình cảm, mà là vì tình cảm vốn đã quá đầy rồi.

Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?- Ảnh 2.

Một số bài đăng tình cảm mà Chủ tịch Đỗ Vinh Quang dành cho bà xã Đỗ Mỹ Linh

Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?- Ảnh 3.

Chủ tịch Hà Nội FC làm gì có lỗi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế?- Ảnh 4.

Theo Tú

Phụ nữ số

