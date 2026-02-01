Đăng bức ảnh mang tiền về cho mẹ, cô gái 30 tuổi khiến tất cả trầm trồ

Không đợi đến Tết mới mang tiền về cho mẹ, cô gái trong câu chuyện dưới đây làm điều đó hàng tháng. Dù số tiền không quá lớn, cô vẫn khiến nhiều người phải cảm thán “có cô con gái thế này thì mát ruột”.

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết thu nhập trung bình 1 tháng khoảng 10,2 triệu đồng và 5,3 triệu đồng là số tiền cô gửi cho mẹ, tương đương khoảng nửa tháng lương.

Số tiền mà cô gửi cho mẹ trong 2025

“Suốt năm qua, tháng nào em cũng đều đặn gửi mẹ khoảng 5 triệu. Mẹ không tiêu mà giữ lại và còn bù thêm để mua xe máy cho em đi làm nên em khá trăn trở.

Em sợ gửi mẹ 5 triệu ít quá dù nó cũng là nửa tháng lương của em rồi. Em muốn gửi mẹ thêm nữa nhưng lại sợ phần còn lại không đủ chi tiêu. Ở tuổi 30, mức đóng góp như vậy mọi người thấy đã ổn chưa ạ? Ngoài ra thì vì gửi mẹ nửa tháng lương nên em cũng không còn tiền dự phòng. 30 tuổi rồi nên thú thật em thấy khá bất an khi tài khoản riêng trống trơn, không có tiền phòng thân lúc ốm đau hay có việc đột xuất.

Rất mong các anh chị tư vấn giúp em, làm sao để em vừa làm tròn chữ hiếu, vừa có thể bắt đầu xây dựng được khoản tiết kiệm riêng cho bản thân mình ở tuổi này ạ” - Cô bộc bạch.

Trong phần bình luận của bài đăng, ngoài những lời động viên và lời khen cho việc cô biết nghĩ cho mẹ, đa số đều đồng tình khuyên giải pháp tốt nhất và cũng bền vững nhất là tăng thu nhập.

“30 tuổi là mốc mà ai cũng có nhiều trăn trở nhỉ? Thành thật mà nói thì ở tuổi này mà thu nhập có 10,2 triệu/tháng thì hơi thấp bạn ạ, nên mình cố học thêm, làm thêm để tăng thu nhập thì sẽ giải quyết được những trăn trở của bạn thôi. Cố gắng lên” - Một người động viên.

“Con gái cố gắng gửi tiền cho mẹ, mẹ lại cố gắng giữ cho con, nhà này đáng yêu. Vì mẹ không tiêu số tiền bạn gửi nên cứ coi như đó là khoản dự phòng cho mình cũng được. Còn lại thì đúng như mọi người gợi ý đó, phải cố tăng thu nhập thôi” - Một người đồng tình.

“Tính ra mỗi tháng bạn này tiêu cỡ 5 triệu thôi hả, đỉnh thật chứ. Chi tiêu đã tiết kiệm rồi thì giờ chỉ cần cố gắng kiếm thêm là được, dù sao cũng không nên hài lòng với mức lương tầm 10 triệu, nhất là khi mình đã 30 rồi” - Một người bày tỏ.

“Mình cũng 30 tuổi, thu nhập gấp đôi bạn nhưng không mang được gì về cho mẹ đây… Có mang về vẫn là hơn rồi, mình thì cứ ỷ y có đưa mẹ cũng chẳng lấy nên lại tiêu hết, giờ mới thấy hối hận” - Một người bộc bạch.

Làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

1. Nâng giá trị bản thân thay vì chỉ tăng giờ làm

Muốn thu nhập tăng bền vững, cách hiệu quả nhất không phải là làm nhiều hơn mà là làm việc có giá trị cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc đầu tư vào kỹ năng mà thị trường đang cần: kỹ năng chuyên môn sâu trong công việc chính, khả năng sử dụng công nghệ mới, ngoại ngữ, hoặc các kỹ năng bổ trợ như phân tích dữ liệu, giao tiếp, quản lý dự án.

Khi bạn giải quyết được vấn đề khó hơn, tạo ra kết quả rõ ràng hơn cho tổ chức hoặc khách hàng, bạn có “cơ sở” để đàm phán lương, nhận thưởng, hoặc tìm cơ hội tốt hơn ở nơi khác. Thay vì học lan man, hãy nhìn thẳng vào công việc hiện tại: kỹ năng nào nếu giỏi hơn sẽ giúp bạn làm nhanh hơn, tốt hơn, hoặc thay thế được nhiều người khác? Tập trung nâng cấp đúng điểm đó trong vài tháng có thể mang lại bước nhảy thu nhập rõ rệt hơn nhiều so với việc cố gắng ôm thêm việc lặt vặt nhưng giá trị thấp.

2. Tạo thêm nguồn thu thứ hai một cách chiến lược

Thu nhập tăng nhanh hơn khi không phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Tuy nhiên, làm thêm không có nghĩa là cái gì cũng nhận. Hãy chọn công việc phụ có liên quan hoặc bổ trợ cho kỹ năng chính của bạn, để mỗi giờ làm thêm vừa tạo tiền vừa nâng tay nghề.

Ví dụ, người làm văn phòng có thể nhận viết nội dung, thiết kế, dịch thuật, dạy kèm, tư vấn online trong lĩnh vực mình hiểu rõ. Người có chuyên môn kỹ thuật có thể làm dự án tự do, sửa chữa, triển khai hệ thống nhỏ. Khi công việc phụ cùng “hệ sinh thái” với công việc chính, bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn, xây dựng thương hiệu cá nhân và có thể biến nó thành nguồn thu lớn trong tương lai. Quan trọng là quản lý thời gian và sức khỏe, tránh để việc phụ làm ảnh hưởng hiệu suất công việc chính, vì nguồn thu ổn định vẫn là nền tảng an toàn nhất.

3. Quản lý dòng tiền thông minh

Tăng thu nhập không chỉ là kiếm nhiều tiền hơn mà còn là giữ lại được nhiều tiền hơn. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, việc kiểm soát chi tiêu, tối ưu các khoản lớn như nhà ở, đi lại, ăn uống có thể giúp bạn dư thêm mà chưa cần tăng thu ngay lập tức.

Song song đó, hãy học cách để tiền làm việc cho mình thông qua các hình thức tích lũy và đầu tư phù hợp với mức hiểu biết và khẩu vị rủi ro của bản thân. Khi có một khoản dự phòng đủ an toàn, bạn sẽ dám nắm bắt cơ hội công việc tốt hơn, dám học thêm, dám thử sức với nguồn thu mới. Nói cách khác, quản lý tài chính tốt tạo ra thế chủ động, và chính sự chủ động này mở đường cho những bước tăng thu nhập lớn hơn về sau.