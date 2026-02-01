“Cờ xanh” chính hiệu: Đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang công khai bạn gái lâu năm giữa lúc được loạt fangirl săn đón

Giữa lúc U23 Việt Nam đang chiếm trọn spotlight với những màn trình diễn ấn tượng, đội trưởng Khuất Văn Khang bất ngờ khiến netizen "đứng ngồi không yên" khi công khai loạt khoảnh khắc cực tình bên bạn gái lâu năm có nickname Hạ Tú Anh. Không cần lời lẽ hoa mỹ, không drama ồn ào, chỉ vài tấm ảnh photobooth đơn giản nhưng đủ khiến dân mạng đồng loạt thốt lên: "Đây đúng là cờ xanh xịn!".

Theo đó, những hình ảnh được chia sẻ ghi lại khoảnh khắc Văn Khang và bạn gái chụp ảnh cùng nhau với loạt biểu cảm siêu dễ thương. Từ kiểu ôm nhẹ phía sau, cùng đội mũ thú ngộ nghĩnh cho đến tạo dáng nhí nhố trước ống kính, tất cả đều toát lên vibe thân quen, thoải mái của một cặp đôi đã bên nhau đủ lâu. Không phô trương, không màu mè, nhưng chính sự tự nhiên này lại khiến dân tình "tan chảy".

Được biết, bạn gái của đội trưởng U23 Việt Nam không phải gương mặt xa lạ với những người theo dõi anh chàng lâu năm. Cô nàng vốn khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội hay dính vào những câu chuyện thị phi. Trong suốt thời gian Văn Khang thi đấu, từ cấp CLB đến đội tuyển, bạn gái luôn là hậu phương âm thầm, ủng hộ anh theo cách nhẹ nhàng và riêng tư nhất.

Chính vì vậy, màn "công khai nhẹ" này nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Văn Khang ghi điểm tuyệt đối bởi sự rõ ràng trong chuyện tình cảm, không úp mở, không để người yêu chịu cảnh bị soi mói hay đồn đoán. Giữa lúc U23 Việt Nam nhận nhiều sự chú ý và thu hút loạt fan girl, làng bóng đá vốn không thiếu drama tình ái, hình ảnh một đội trưởng trẻ tuổi, tập trung sự nghiệp nhưng vẫn giữ được mối quan hệ bền vững khiến netizen càng thêm thiện cảm.

Bên dưới loạt ảnh, hàng loạt bình luận để lại những lời chúc mừng: "Đội trưởng đá hay đã đành, yêu cũng tử tế ghê", "Chuẩn mẫu bạn trai cờ xanh", "Vừa có tài vừa có tâm thế này ai mà không mê". Không ít fan còn đùa rằng Văn Khang không chỉ là thủ lĩnh trên sân cỏ mà ngoài đời cũng là "đội trưởng gia đình" tương lai đầy tiềm năng.

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Khuất Văn Khang vẫn giữ cho mình hình ảnh sạch, đời tư giản dị và tình cảm ổn định. Có lẽ chính sự cân bằng này đã giúp anh ngày càng chín chắn, bản lĩnh hơn - cả trong bóng đá lẫn cuộc sống. Và với màn công khai ngọt ngào này, đội trưởng U23 Việt Nam lại một lần nữa ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

