Sao nhí Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? được Quốc vương Brunei khen ngợi: 15 tuổi cao 1m75, nhan sắc thắng đời tuyệt đối

Dù đã chính thức khép lại vào tháng 11 năm ngoái, dư âm từ tour diễn Carnival của Châu Kiệt Luân vẫn hiện diện mạnh mẽ trên MXH. Mới đây, 1 đoạn fancam bất ngờ viral, bắt trọn bố con Ngô Tôn và Ngô Hân Di đến xem concert. 2 người ăn mặc giản dị với trang phục màu đen, đặc biệt được Châu Kiệt Luân mời hát tam ca với mình.

Trên nền nhạc Đã Nói Lời Tạm Biệt, cả hoà giọng với nhau cùng hàng chục nghìn khán giả, biến nơi đây thành biển fanchant cực khủng. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng khiến sóng mạng rần rần một phen, không chỉ bởi sự xuất hiện hiếm hoi của hai bố con tại concert, mà còn vì ngoại hình quá nổi bật của cô bé Ngô Hân Di.

Ngô Hân Di hiếm hoi xuất hiện trước công chúng tại concert Châu Kiệt Luân

Ở tuổi 15, chiều cao ấn tượng cùng gương mặt xinh xắn, đường nét hài hòa giúp cô bé gần như “phát sáng” dù chỉ diện trang phục đen đơn giản. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi nhận ra sao nhí năm nào của Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? giờ đã lớn phổng phao, sở hữu visual được ví von là “thắng đời tuyệt đối”. Sau đoạn clip, cái tên Ngô Hân Di được quan tâm nhiều hơn và đông đảo netizen chợt nhận ra, thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy sao.

Ngô Hân Di, hay Nei Nei, sinh năm 2010, là con gái đầu lòng của Ngô Tôn - cựu thành viên nhóm nhạc Fahrenheit từng được xem là biểu tượng nam thần của màn ảnh Hoa ngữ. Dù sinh ra trong gia đình có cha là ngôi sao hạng A, Ngô Hân Di lại được nuôi dạy trong môi trường khá kín tiếng, tránh xa sự phô trương của showbiz. Cô bé được khán giả biết đến rộng rãi khi cùng Ngô Tôn tham gia chương trình thực tế Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? phiên bản Trung Quốc, ghi điểm nhờ tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện, điềm đạm hơn tuổi và những khoảnh khắc tương tác rất tự nhiên với bố, qua đó được yêu mến với danh xưng “cô bé quốc dân”.

Ngô Hân Di từng là hiện tượng giải trí một thời

Cô bé nhanh chóng trở thành nhân vật nhí được yêu thích bậc nhất mùa đó. Mỗi tập phát sóng, những khoảnh khắc của cô bé thường xuyên được cắt clip, chia sẻ rộng rãi trên Weibo và các diễn đàn giải trí. Khán giả đặc biệt ấn tượng với hình ảnh một cô bé còn rất nhỏ nhưng lễ phép, hiểu chuyện, không mè nheo, luôn biết quan tâm, an ủi bố và các bạn khác. Nhiều chủ đề xoay quanh Nei Nei liên tục lọt top tìm kiếm, thậm chí có thời điểm độ thảo luận còn không thua kém dàn khách mời người lớn.

Sau chương trình truyền hình thực tế, Ngô Tôn gần như rút hẳn Ngô Hân Di khỏi ánh đèn showbiz. Anh hạn chế tối đa việc để con xuất hiện trước truyền thông, không cho tham gia quảng cáo hay hoạt động thương mại dù nhận được nhiều lời mời. Ngô Hân Di được tạo điều kiện học tập trong môi trường quốc tế, tập trung vào giáo dục, kỹ năng sống và phát triển cá nhân. Những hình ảnh hiếm hoi về cô bé sau này chủ yếu xuất hiện trong các khoảnh khắc đời thường do gia đình chia sẻ, không mang tính PR.

Những hình ảnh hiếm hoi về cô bé sau này chủ yếu xuất hiện trong các khoảnh khắc đời thường do gia đình chia sẻ

Trong suốt một khoảng thời gian, gia đình Ngô Tôn chuyển đến Brunei sinh sống, trong khi nam thần một thời vẫn bay đi bay về để tiện hoạt động nghệ thuật. Năm 2021, Ngô Tôn từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ khoảnh khắc đáng tự hào của Ngô Hân Di. Theo đó, cô bé khi mới 11 tuổi đã vinh dự tham gia trình diễn tiết mục đàn cello trong chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ lễ Quốc khánh Brunei, thậm chí còn được chụp ảnh cùng Quốc vương Hassanal Bolkiah.

Trên trang cá nhân, Ngô Tôn không giấu được niềm xúc động khi kể lại trải nghiệm đặc biệt của con gái. Nam diễn viên cho biết Nei Nei đã nhận được lời khen trực tiếp từ Quốc vương Brunei sau phần trình diễn. “Hôm nay là ngày quốc khánh Brunei, Nei Nei rất vinh dự khi có cơ hội biểu diễn cello trước Quốc vương Brunei và được chụp ảnh cùng. Người bố như tôi thật sự rất tự hào về con bé", anh chia sẻ.

Cô bé được Quốc vương Brunei khen ngợi khi mới 11 tuổi

Được biết, vợ chồng Ngô Tôn luôn chú trọng nuôi dưỡng năng khiếu cho con từ sớm. Nei Nei đã làm quen với piano và cello từ khi còn nhỏ, nhờ đó sớm bộc lộ khả năng cảm thụ âm nhạc vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Việc cô bé được lựa chọn biểu diễn trong một sự kiện mang tầm vóc quốc gia không chỉ là thành quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, mà còn là niềm tự hào lớn của gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, Ngô Hân Di sống một cuộc đời giàu sang, đi du lịch liên miên, mặc đồ hiệu và thường xuyên lên bìa tạp chí với bố mẹ. Ngô Hân Di ngày càng nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo nổi bật so với độ tuổi. Cô bé sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái trong trẻo rất dễ gây thiện cảm. Đặc biệt, vóc dáng cao ráo và cân đối giúp Ngô Hân Di nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngô Hân Di đang sống một cuộc sống giàu sang, đi du lịch thường xuyên

Việc theo học múa ballet và múa kiếm từ nhỏ được xem là yếu tố quan trọng giúp Ngô Hân Di có đôi chân dài, thẳng, dáng đứng đẹp và phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch hiếm thấy ở lứa tuổi thiếu niên. Với chiều cao lý tưởng, gương mặt trong sáng mang nét Á Đông hiện đại cùng sự định hướng khéo léo từ gia đình, Ngô Hân Di đang dần ra dáng một mỹ nhân thế hệ mới. Đáng chú ý, quá trình trưởng thành của Ngô Hân Di diễn ra chậm rãi, lành mạnh và đúng độ tuổi, khiến công chúng càng thêm kỳ vọng vào hành trình phía trước của cô bé. Có nền tảng âm nhạc từ bé, Ngô Hân Di được kỳ vọng sẽ theo nghiệp ca hát trong tương lai.

Cô bé ngày càng ra dáng mỹ nhân thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ

