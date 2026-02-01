Việt Nam lần đầu đăng cai cuộc thi sắc đẹp chuyên biệt về văn hoá, quy tụ 50 quốc gia: Hoa hậu Phan Kim Oanh giữ vai trò quan trọng

Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty Phan Oanh Media, khi đơn vị này đồng loạt triển khai và tổ chức nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín, quy mô lớn, hướng tới việc tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật và vẻ đẹp bền vững của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, cũng như phụ nữ trên toàn thế giới nói chung.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động năm 2026 của Phan Oanh Media là việc tổ chức hai cuộc thi sắc đẹp lớn, trong đó Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural Vietnam 2026) chung kết sẽ diễn ra vào ngày 05/04/2026. Sau đó, Miss Multicultural World 2026 chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28/06/2026.

Hoa hậu Phan Kim Oanh

Đáng chú ý, Miss Multicultural Vietnam - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một cuộc thi hoa hậu chuyên biệt lấy văn hóa làm trục giá trị trung tâm. Thông qua các phần thi mang đậm yếu tố văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một chuẩn mực mới cho các sân chơi nhan sắc trong nước, nơi người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn sâu sắc về tâm hồn, bản lĩnh trong tư duy và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Hoa hậu của Miss Multicultural Vietnam sẽ tham gia Miss Multicultural World 2026 vào tháng 6. Á hậu 1 dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5 tại Ai Cập.

Tại đây, các thí sinh không chỉ tranh tài về nhan sắc, mà còn thể hiện tri thức, tài năng, khả năng giao tiếp và sự am hiểu văn hóa, qua đó khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Miss Multicultural World - Hoa hậu Đa Văn Hoá Thế Giới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được sở hữu và tổ chức bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh, người nắm giữ bản quyền, đồng thời là Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập cuộc thi. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam tự hào sở hữu bản quyền của một cuộc thi hoa hậu quốc tế được khởi xướng và điều hành bởi một người Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, Miss Multicultural World đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức mua bản quyền tổ chức, khẳng định uy tín, sức lan tỏa và vị thế ngày càng rõ nét của cuộc thi trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Theo kế hoạch, Miss Multicultural World 2026 dự kiến quy tụ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự như Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Myanmar, Liberia, Philippines, Singapore, Nepal, Mexico, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia...

Việc Việt Nam đứng ra đăng cai không chỉ mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện sắc đẹp mang tầm vóc toàn cầu của Phan Oanh Media.

Á Hậu Trương Thị Hải - Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa - NSƯT Đỗ Kỷ - Hoa hậu Phan Kim Oanh - NTK Thoa Trần - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên - Á hậu Minh Huệ

Song song với hai cuộc thi trọng điểm, Phan Oanh Media tiếp tục duy trì và phát triển các sân chơi nhan sắc uy tín dành cho phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 45, tiêu biểu là Mrs Grand Vietnam và Mrs Earth Vietnam . Các cuộc thi này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, mà còn đề cao vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và những đóng góp tích cực của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong đời sống xã hội đương đại.

Uy tín và giá trị chuyên môn của các cuộc thi do Phan Oanh Media tổ chức còn được bảo chứng bởi hội đồng giám khảo và cố vấn nghệ thuật giàu kinh nghiệm, có vị thế trong đời sống văn hóa - nghệ thuật Việt Nam như NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSƯT Tiến Quang, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Đỗ Kỷ, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Sao Mai, Á hậu Tô Lý, Á hậu Trương Thị Hải, Á hậu Hồng Lanh, diễn viên Thanh Hương, NTK Thoa Trần…

Đặc biệt, các cuộc thi có sự đồng hành và cố vấn chuyên môn của Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - NSND Vương Duy Biên.

Giữ vai trò Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Giám khảo của các cuộc thi là Hoa hậu Phan Kim Oanh - nhân tố then chốt và là linh hồn trong chiến lược phát triển bền vững của Phan Oanh Media. Cô đăng quang Mrs Grand International 2022 và là Hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam được giữ danh hiệu trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: “Chuỗi hoạt động trong năm 2026 của Phan Oanh Media không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế của đơn vị trong lĩnh vực tổ chức sự kiện sắc đẹp, mà còn góp phần làm mới tư duy về các cuộc thi hoa hậu trong bối cảnh hiện đại, nơi nhan sắc luôn song hành cùng văn hóa, nghệ thuật và các giá trị bền vững”.

Với định hướng rõ ràng, đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp và sự dẫn dắt của Hoa hậu Phan Kim Oanh, Phan Oanh Media được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong việc nâng tầm các cuộc thi sắc đẹp gắn với văn hóa Việt Nam, từng bước tạo dựng dấu ấn vững chắc và uy tín trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.