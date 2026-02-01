Nhóc tỳ 1 tuổi giàu nhất showbiz lần đầu dự sự kiện, visual mẹ bé gây sốc toàn cõi mạng

Cậu bé Haru - con trai đầu lòng của nam tài tử nổi tiếng Shim Hyung Tak và mỹ nhân Hirai Saya đã nhận được sự quan tâm lớn tại Hàn Quốc trong những tháng qua. Kể từ khi nổi tiếng tới nay, "nhất cử nhất động" từ Haru luôn được công chúng xứ kim chi theo dõi sát sao. Chiều 31/1, tờ TVDaily đưa tin, bé Haru vừa cùng bố mẹ dự sự kiện của 1 nhãn hàng đồ ăn tráng miệng ở 1 trung tâm thương mại tại Seoul (Hàn Quốc).

Đây cũng là lần đầu tiên nhóc tỳ 1 tuổi dự sự kiện công khai nên bé không giấu nổi vẻ ngơ ngác, đồng thời tỏ ra lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Nhưng chính sự ngơ ngác của bé đã gây sốt cộng đồng mạng, khiến netizen "tan chảy" vì quá đỗi đáng yêu.

Màn xuất hiện của mẹ bé Haru - mỹ nhân Hirai Saya, cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ Hàn. Ở tuổi 30, Hirai được khen trẻ trung, "hack tuổi" và vô cùng xinh đẹp, cuốn hút. Đặc biệt, nhiều netizen nhận xét bà xã tài tử Shim Hyung Tak nhìn giống y xì đúc Jungkook (BTS). Dù Jungkook và Hirai Saya không có bất kỳ mối quan hệ máu mủ nào nhưng thoạt nhìn, netizen còn tưởng 2 người họ là chị em song sinh.

Haru lần đầu dự 1 sự kiện công khai. Clip ghi lại màn xuất hiện của cậu bé bên bố mẹ đã trở nên viral khắp cõi mạng mới đây. Ảnh: Newsen

Công chúng không thể rời mắt trước vẻ kháu khỉnh, dễ thương của nhóc tỳ 1 tuổi Haru. Ảnh: Naver

Vẻ ngơ ngác của bé cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Ảnh: Nate

Nhưng rồi Haru cũng nhanh chóng làm quen với mọi thứ và nở nụ cười giòn tan như thường lệ. Ảnh: Nate

Visual của mẹ bé Haru - Hirai Saya, cũng nhận được nhiều lời tán dương từ netizen. Trước ống kính, bà xã Shim Hyung Tak gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc trẻ trung, cuốn hút cùng nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Nate

Đáng chú ý, mỹ nhân Hirai Saya được nhận xét là trông giống hệt em út vàng nhóm BTS - Jungkook. Ảnh: Naver

Bên cạnh tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ công chúng, Haru cũng được các nhãn hàng săn đón rầm rộ. Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng cậu bé đã làm người đại diện cho tận 6 thương hiệu đồ dùng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và nhận được khoản thù lao lên tới 500 triệu won (9 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Khán giả xứ Hàn còn trìu mến gọi Haru là nhóc tỳ 1 tuổi giàu nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại.

Cách đây không lâu, Haru được chọn làm người mẫu chính thức cho 1 thương hiệu tã lót toàn cầu. Việc 1 em bé 1 tuổi trở thành đại sứ cho thương hiệu toàn cầu là điều hiếm thấy không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Tại buổi công bố, đại diện thương hiệu đã dành cho Haru nhiều lời khen "có cánh": "Thiên thần nhí Haru không chỉ là 1 người mẫu đâu, cậu bé còn được xem là biểu tượng đại diện cho triết lý của thương hiệu chúng tôi".

1 chuyên gia trong ngành quảng cáo giải mã về cơn sốt mang tên Haru: "Haru hot như vậy không phải vì là con của diễn viên nổi tiếng, mà vì cậu bé có 1 khí chất vô cùng độc đáo của 1 người mẫu. Nụ cười đáng yêu khó cưỡng cùng ánh mắt lấp lánh cho thấy cậu bé sớm có tố chất của 1 ngôi sao lớn".

Tính tới thời điểm hiện tại, Haru đã được chọn làm người mẫu cho 6 thương hiệu. Trong tương lai, con số này chắc chắn sẽ tăng lên chóng mặt do còn rất nhiều nhãn hàng đang muốn mời thiên thần nhí này làm người đại diện.