Trấn Thành ôm ấp Hari Won trong lúc Soobin phát biểu

Trấn Thành - Hari Won bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp

Tối 30/1, Soobin lên sân khấu nhận giải Nam ca sĩ/rapper của năm tại Làn Sóng Xanh 2025. Người trao giải là vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Trong lúc Soobin phát biểu cảm ơn, camera ghi lại cảnh Trấn Thành đứng sang một bên và ôm vợ từ phía sau. Hành động thân mật này ngay lập tức bị một bộ phận khán giả cho là không phù hợp.

Một bộ phận khán giả nhận định sân khấu lúc đó nên được dành trọn cho nghệ sĩ chiến thắng, việc thể hiện tình cảm riêng có thể gây phân tán sự chú ý và làm giảm tính chuyên nghiệp của khoảnh khắc vinh danh.

Vợ chồng Trấn Thành thể hiện tình cảm khi Soobin nhận giải tạo nên khoảnh khắc gây tranh luận. Ảnh: BTC.

“Đứng trên sân khấu trao giải như này thì không được lịch sự cho lắm”, “Hạnh phúc thì tận hưởng, không cần phải phô trương, mà ngay nơi sân khấu nhận giải của người khác”, “Dù thể hiện tình cảm thì nắm tay được rồi, lễ trao giải trang trọng mà, nhường sân khấu cho nhân vật chính”...là các bình luận phổ biến.

Cũng không ít khán giả bênh vực, nói đây là cử chỉ tự nhiên, dễ thương của cặp vợ chồng. Họ lý giải: “Chỉ là tựa vai nhau thôi mà… cái này dễ thương mà”, “Cũng chỉ là thói quen khi vợ chồng đứng cạnh nhau thôi. Trấn Thành cũng giỏi chứ có phải cần dùng việc này để tăng độ nổi tiếng đâu"...

Giải "Album của năm" gây tranh cãi và lý giải từ BTC

Hạng mục quan trọng Album của năm đã tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều khi Made in Vietnam của DTAP giành chiến thắng, vượt qua các ứng viên được đánh giá cao khác là Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh) và Xoay Tròn (Hoàng Dũng). Trên fanpage Làn Sóng Xanh, kết quả này nhận về hàng nghìn tương tác bày tỏ sự bất bình và tiếc nuối.

Bùng nổ tranh luận khi DTAP thắng giải Album của năm.

Phía những người không đồng tình đưa ra nhiều lý lẽ. Họ cho rằng album của Phùng Khánh Linh có thành tích streaming ấn tượng - top 2 Spotify sau Dear MIN , được đánh giá cao về mặt chuyên môn, phối khí và đặc biệt toàn bộ ca khúc đều do chính nữ nghệ sĩ sáng tác.

“Tiếc cho Phùng Khánh Linh. Những khán giả chưa có cơ hội tiếp cận sản phẩm có thể đưa ra ý kiến phản đối hoặc không đồng tình, tuy nhiên các số liệu nghe nhạc trên nền tảng số cho thấy album nhận được sự quan tâm đáng kể", "Đối với Made in Vietnam của DTAP, không thể phủ nhận sức hút của dự án nhờ chủ đề văn hóa. Nhưng xét trên góc độ âm nhạc thuần túy, album này chưa tạo được dấu ấn nổi trội so với nhiều sản phẩm khác phát hành trong năm 2025"... khán giả viết.

Phùng Khánh Linh (trái) và Hoàng Dũng "trắng tay" tại Làn sóng xanh 2025.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bảo vệ chiến thắng của DTAP. Theo ban tổ chức, Made in Vietnam đáp ứng đầy đủ tiêu chí của hạng mục: phát hành trong năm 2025, có ca khúc nằm trong Top 10 bảng xếp hạng tuần của Làn Sóng Xanh, sở hữu ý tưởng sáng tạo thống nhất và được đánh giá cao bởi hội đồng chuyên môn. Album giành chiến thắng với 37,2% phiếu bầu từ khoảng 200 thành viên hội đồng có chuyên môn về âm nhạc.

BTC nhấn mạnh Made in Vietnam không chỉ là album âm nhạc mà còn là dự án tôn vinh văn hóa đa vùng miền, kết hợp các chất liệu dân gian như đàn bầu, sáo, điệu hò trong không gian âm thanh điện tử hiện đại. Theo lý giải này, yếu tố bản sắc và định hướng văn hóa là điểm giúp album vượt lên trong cuộc cạnh tranh sát sao.

Nghi vấn đạo nhái sân khấu và sự cố hát nhép

Các tiết mục biểu diễn tại Làn Sóng Xanh 2025 cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Phương Mỹ Chi mở màn bằng Bóng phù hoa , tiết mục từng gây tiếng vang khi cô trình diễn tại Sing! Asia 2025 . Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và dàn dựng hiện đại tiếp tục được nữ ca sĩ mang lên sân khấu. Sau đó ca sĩ tiếp nối bằng Ếch Ngoài Đáy Giếng (EXSH) với bản phối mới, giàu năng lượng.

Sân khấu của Phương Mỹ Chi gây tranh luận vì giống sân khấu của Jennie.

Tuy nhiên, trên Threads xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng phần trình diễn của Phương Mỹ Chi có điểm tương đồng với sân khấu của Jennie (BlackPink) tại Melon Music Award 2025, từ bố cục sân khấu, phong cách đeo kính đến một số động tác vũ đạo. Nhận định này lập tức gây tranh cãi khi nhiều khán giả khác cho rằng sự so sánh mang tính chủ quan, nhạy cảm thái quá. Việc lấy cảm hứng là bình thường và mức độ giống nhau không đáng kể.

Bên cạnh tranh luận về ý tưởng, một sự cố kỹ thuật cũng thu hút chú ý ở tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình . Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô chưa kịp bắt nhịp để hát thì phần nhạc nền đã vang lên, sau đó mới điều chỉnh được. Phản ứng bất ngờ của các nghệ sĩ ngồi hàng ghế khán giả như Tùng Dương, Hòa Minzy, Soobin trước tình huống này cũng được cộng đồng mạng chú ý và chia sẻ rộng rãi trên TikTok.