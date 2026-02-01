Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ

01-02-2026 - 10:06 AM | Lifestyle

Điểm đắt giá nhất trong giải pháp thiết kế của công trình là việc quy hoạch không gian dựa trên thói quen và khung giờ sinh hoạt, thay vì phân chia cứng nhắc theo tên gọi phòng chức năng truyền thống.

Bắt nguồn từ bối cảnh ngôi nhà nằm trong một khu dân cư đã định hình với những quy định chặt chẽ về chỉ giới, độ cao và khoảng lùi. Đội ngũ thiết kế xác định rằng, khi biên độ sáng tạo ở mặt tiền bị giới hạn, thì chiều sâu không gian và chất lượng sống nội tại sẽ là chìa khóa. Ngôi nhà không cần là một tuyên ngôn hình khối ồn ào, mà là một phông nền tĩnh lặng cho nhịp sống của gia chủ.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 1.

Tầng trệt - nhịp sống ban ngày: Được dành trọn vẹn cho các hoạt động chung. Phòng khách, bếp và khu vực ăn uống được tổ chức liên thông, xóa bỏ các vách ngăn để tạo ra sự kết nối thị giác xuyên suốt chiều dài 17 mét của ngôi nhà. Việc gom tất cả chức năng “động” về tầng trệt giúp gia đình giảm thiểu việc di chuyển lên xuống cầu thang trong ban ngày, đồng thời tối đa hóa sự tương tác giữa các thành viên.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 2.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 3.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 4.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 5.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 6.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 7.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 8.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 9.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 10.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 11.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 12.

Tầng lầu - nhịp sống ban đêm: Là không gian của sự riêng tư và tĩnh tại. Các chức năng như vệ sinh cá nhân, phòng ngủ, góc làm việc hay khu vực tập nhạc được quy về một mặt sàn. Cách bố trí này tạo nên một quy trình sinh hoạt khép kín, gọn gàng và liền mạch khi màn đêm buông xuống.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 13.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 14.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 15.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 16.

Cầu thang bộ lúc này không chỉ là trục giao thông đứng, mà đóng vai trò như một “khoảng đệm chuyển đổi tâm lý”, dẫn dắt người ở từ sự huyên náo bên dưới sang sự thư thái, nghỉ ngơi bên trên.

Thêm vào đó, để giải bài toán khí hậu nóng ẩm của TP.HCM và giảm phụ thuộc vào điều hòa không khí, công trình được tổ chức như một thực thể biết “thở”. Các khoảng lùi ở mặt trước, mặt sau không bị bỏ phí mà được chuyển hóa thành những vùng đệm xanh.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 17.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 18.

Trong công trình, vật liệu được sử dụng không nhằm mục đích phô diễn sự sang trọng tức thời, mà mang lại vẻ đẹp của sự trầm tích: Gạch gốm, đá mosaic, gỗ tự nhiên và các chi tiết kim loại thủ công. Chúng có độ nhám, có chiều sâu và quan trọng hơn cả là khả năng “lão hóa” duyên dáng cùng ngôi nhà. Mỗi bề mặt vật liệu là một điểm chạm, kết nối con người với không gian sống một cách gần gũi và mộc mạc nhất.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 19.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 20.

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ- Ảnh 21.

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

Từ Khóa:
TP. HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người "đứng sau" nhiều đám cưới thiếu gia, ái nữ, đại gia miền Tây tiết lộ đẳng cấp thật sự của những hôn lễ choáng ngợp MXH

Người "đứng sau" nhiều đám cưới thiếu gia, ái nữ, đại gia miền Tây tiết lộ đẳng cấp thật sự của những hôn lễ choáng ngợp MXH Nổi bật

Khách Việt bị giữ lại ở sân bay Trung Quốc, phải mở tung vali để kiểm tra, nguyên nhân từ một vật quen thuộc

Khách Việt bị giữ lại ở sân bay Trung Quốc, phải mở tung vali để kiểm tra, nguyên nhân từ một vật quen thuộc Nổi bật

Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn

Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn

09:55 , 01/02/2026
Nhan sắc vợ chân dài sinh 5 con cho nam nghệ sĩ đình đám sở hữu biệt phủ dát vàng ở Hà Nội

Nhan sắc vợ chân dài sinh 5 con cho nam nghệ sĩ đình đám sở hữu biệt phủ dát vàng ở Hà Nội

09:39 , 01/02/2026
Lâm Tâm Như tuổi 50 da mộc vẫn căng mướt, tràn đầy collagen: Bí quyết đến từ những món nước quá quen với người Việt

Lâm Tâm Như tuổi 50 da mộc vẫn căng mướt, tràn đầy collagen: Bí quyết đến từ những món nước quá quen với người Việt

09:29 , 01/02/2026
Những loài vật đáng sợ nhưng được xem là tinh tuý ẩm thực ở Việt Nam, ai gan lắm mới dám nếm thử

Những loài vật đáng sợ nhưng được xem là tinh tuý ẩm thực ở Việt Nam, ai gan lắm mới dám nếm thử

09:20 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên