Lâm Tâm Như tuổi 50 da mộc vẫn căng mướt, tràn đầy collagen: Bí quyết đến từ những món nước quá quen với người Việt

Mới đây, Lâm Tâm Như vừa đón sinh nhật tuổi 50 (27/1) trong không khí ấm áp bên bạn bè thân thiết. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên gây chú ý không phải bởi váy áo cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, mà bởi làn da mộc căng bóng, mịn màng đáng ngạc nhiên ở tuổi ngũ tuần.

Bà xã Hoắc Kiến Hoa tất nhiên không thể "đóng băng thời gian" hoàn toàn: Đuôi mắt, rãnh mũi vẫn thấp thoáng vài dấu vết tuổi tác. Nhưng tổng thể làn da của cô vẫn săn chắc, đều màu, ánh lên độ ẩm tự nhiên, điều mà nhiều phụ nữ sau 40, 50 khao khát.

Theo chia sẻ từ các cuộc phỏng vấn và thói quen sinh hoạt được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến nhiều năm qua, bí quyết của Lâm Tâm Như không nằm ở các phương pháp làm đẹp xa xỉ, mà bắt đầu từ những loại nước quen thuộc, dễ áp dụng, nhưng được duy trì một cách kỷ luật.

Uống hơn 3 lít nước mỗi ngày

Nghe thì đơn giản, nhưng uống đủ nước lại là thói quen mà rất nhiều phụ nữ bỏ quên, đặc biệt khi bận rộn với công việc và gia đình. Lâm Tâm Như từng chia sẻ cô uống hơn 3 lít nước mỗi ngày, chia đều từ sáng đến tối, ưu tiên nước ấm.

Về mặt khoa học, nước không trực tiếp "tạo ra" collagen, nhưng lại đóng vai trò nền tảng giúp collagen hoạt động hiệu quả. Theo Harvard Health Publishing, làn da đủ nước sẽ duy trì được độ đàn hồi, hạn chế tình trạng collagen bị khô, gãy, từ đó giảm nếp nhăn sớm. Khi cơ thể thiếu nước, da trở nên xỉn màu, kém săn chắc, các nếp nhăn hiện rõ hơn dù tuổi chưa cao.

Ngoài ra, nước giúp:

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Hỗ trợ thải độc qua gan, thận

Giảm tích tụ độc tố gây viêm âm thầm, một yếu tố làm suy giảm collagen theo tuổi tác

Với phụ nữ sau 40, việc uống đủ nước mỗi ngày không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc nếu muốn da "già chậm".

Uống trà kỷ tử thường xuyên

Trong danh sách đồ uống yêu thích của Lâm Tâm Như, trà kỷ tử là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đây là loại trà rất phổ biến trong Đông y và y học Trung Quốc hiện đại.

Theo các nghiên cứu được công bố trên Journal of Alternative and Complementary Medicine, kỷ tử (goji berry) chứa hàm lượng cao:

Vitamin C

Beta-carotene

Polyphenol và flavonoid

Những hoạt chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, "thủ phạm" phá hủy collagen và elastin trong da. Một nghiên cứu khác đăng trên Oxidative Medicine and Cellular Longevity cho thấy, chiết xuất kỷ tử có thể bảo vệ nguyên bào sợi, tế bào chịu trách nhiệm sản sinh collagen trong da.

Với phụ nữ trung niên, uống trà kỷ tử đều đặn còn giúp:

Giảm sạm da do stress oxy hóa

Hỗ trợ tuần hoàn máu, giúp da hồng hào

Cải thiện tình trạng khô da, da mỏng yếu

Cách uống của Lâm Tâm Như khá đơn giản: vài quả kỷ tử khô hãm với nước ấm, uống trong ngày, không quá cầu kỳ nhưng duy trì lâu dài.

Uống nước đỗ đen, đậu đỏ tự làm

Một thói quen khác rất "đời" của Lâm Tâm Như là tự nấu nước đỗ đen, đậu đỏ để uống. Đây là bí quyết làm đẹp được phụ nữ châu Á áp dụng từ lâu, và khoa học hiện đại cũng có những lý giải khá rõ ràng.

Đỗ đen và đậu đỏ đều giàu:

Anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh

Protein thực vật

Khoáng chất như sắt, kẽm, magie

Theo Journal of Food Biochemistry, anthocyanin giúp giảm viêm, bảo vệ cấu trúc collagen, đồng thời hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da. Bên cạnh đó, hai loại đậu này còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp giảm tích nước, giảm phù nề mặt, một vấn đề rất thường gặp ở phụ nữ sau 40.

Việc tự nấu tại nhà giúp hạn chế đường, không chất bảo quản, không phụ gia, yếu tố quan trọng để da không bị "quá tải" viêm âm thầm.

Nhìn vào thói quen của Lâm Tâm Như, có thể thấy điểm chung lớn nhất không phải là sự cầu kỳ, mà là tính kỷ luật và duy trì lâu dài. Uống đủ nước, trà kỷ tử, nước đỗ đen, đậu đỏ đều không mang lại hiệu quả tức thì sau vài ngày, nhưng lại âm thầm nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giảm viêm sưng, chống già bền bỉ.

Ở tuổi 50, việc da vẫn căng mọng collagen không đến từ phép màu, mà là kết quả của những lựa chọn nhỏ, đúng và bền bỉ. Và đó cũng là gợi ý thực tế cho phụ nữ Việt: Muốn da đẹp lâu dài, hãy bắt đầu từ những gì đơn giản nhất, ngay trong cốc nước mỗi ngày của mình.

