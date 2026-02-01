Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ nghệ sĩ 50 tuổi là mẹ đơn thân mặc váy cưới: "Tôi chuẩn bị đi lấy chồng rồi"

01-02-2026 - 09:17 AM | Lifestyle

"Tôi chuẩn bị đi lấy chồng rồi", Thúy Nga chia sẻ khiến khán giả vô cùng tò mò.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những hình ảnh cô mặc váy cưới tại Mỹ khiến ai cũng bất ngờ. Thúy Nga còn nói: "Tôi chuẩn bị đi lấy chồng rồi" khiến khán giả vô cùng tò mò.

Nữ nghệ sĩ 50 tuổi là mẹ đơn thân mặc váy cưới: "Tôi chuẩn bị đi lấy chồng rồi"- Ảnh 1.

Thúy Nga

Tuy nhiên, Thúy Nga chỉ mặc váy cưới để diễn tiểu phẩm riêng. Được biết, Thúy Nga ngoài làm Youtube và kinh doanh online thì thời gian gần đây còn lấn sân cả TikTok bằng cách làm các tiểu phẩm hài ngắn.

Cô đã đăng tải rất nhiều clip tiểu phẩm hài ngắn với nội dung đa dạng. Thúy Nga rất đầu tư vào hình ảnh, hóa trang, với hàng loạt phục trang như kimono, áo dài, áo tứ thân, nón quai thao… Và lần này, Thúy Nga còn đầu tư make up công phu, thuê hẳn váy cưới đắt tiền về chỉ để làm clip ngắn.

Diễn cùng cô còn có á vương Hoàng Phi Kha trong vai chú rể. Hoàng Phi Kha còn tự tay chỉnh trang, mặc váy cưới giúp Thúy Nga. Cả hai còn diễn cảnh cầu hôn, trao nhẫn cưới ngoài đường.

Nữ nghệ sĩ 50 tuổi là mẹ đơn thân mặc váy cưới: "Tôi chuẩn bị đi lấy chồng rồi"- Ảnh 2.

Ca sĩ Tuấn Cảnh (bố ruột bé Xuân Mai) vào vai cha xứ làm lễ cầu hôn. Thúy Nga nói: "Ngoài làm cha bé Xuân Mai ra thì hôm nay anh Tuấn Cảnh vào vai cha xứ hợp lắm".

Được biết, ca sĩ Tuấn Cảnh sau khi sang nhượng tiệm phở thường xuyên tới nhà Thúy Nga chơi, livestream và kết hợp làm Youtube, Tiktok, quay chung các tiểu phẩm hài.

Thúy Nga từng tiết lộ, hoàn cảnh của ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại khá đáng thương, ngày làm công nhân tối lại gói bánh chưng bán nên cô nhận bán bánh chưng giúp Tuấn Cảnh vì thương đàn anh, dù lời lãi không được bao nhiêu.

Tiếp đó, Thúy Nga còn mặc đồ bộ ngồi xe máy với Tuấn Cảnh ra tận siêu thị mua đồ. Cô nói: "Ở Mỹ này ô tô kiếm dễ chứ xe máy kiếm hơi khó".

Tuấn Cảnh chia sẻ thêm: "Xe máy này tôi đi mượn mãi mới được chứ làm gì có. Tôi đi không quen nên nhiều đoạn sợ phải dắt bộ".

