Nhan sắc vợ chân dài sinh 5 con cho nam nghệ sĩ đình đám sở hữu biệt phủ dát vàng ở Hà Nội

Nghệ sĩ hài cưới được vợ đẹp, đảm đang

Nghệ sĩ Vượng Râu là một trong những gương mặt hài kịch nổi bật của miền Bắc, được khán giả yêu mến qua nhiều chương trình như Tết Vạn Lộc và các tiểu phẩm dân gian hài hước. Tính châm biếm nhưng nhân văn, hóm hỉnh nhưng thấm thía là “đặc sản” trong phong cách diễn của anh.

Nghệ sĩ Vượng Râu

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Vượng Râu còn sản xuất chương trình, làm ông bầu, tổ chức show lớn trong nhiều năm liền. Anh là một trong số ít nghệ sĩ hài phía Bắc có thể tự xây dựng tuyến chương trình riêng, tạo thương hiệu cá nhân trong công chúng.

Ngoài đời thực, Vượng Râu còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã Thu Hiền , người kém anh 5 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cặp đôi nên duyên từ năm 2010 và hiện đã có với nhau 5 người con , một tổ ấm đông vui và tràn ngập tiếng cười. Sự gắn bó của họ được nhiều khán giả trân trọng vì tính giản dị và chân thành.

Dù không xuất hiện trước công chúng nhiều như chồng, vợ Vượng Râu được khen ngợi nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn . Ngay cả sau khi trải qua 5 lần sinh nở, cô vẫn giữ được nét duyên dáng và hình thể cân đối khiến công chúng ngưỡng mộ.

Bà xã Vượng Râu sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, gợi cảm

Thu Hiền không chỉ thu hút bởi ngoại hình mà còn được Vượng Râu đánh giá cao về khả năng quản lý và sự đảm đang. Khi nam nghệ sĩ lập công ty riêng năm 2005, anh giao toàn bộ việc quản lý tài chính và nhân sự cho vợ để tập trung chuyên môn nghệ thuật.

Dù có cuộc sống sung túc, vợ Vượng Râu lại giản dị, không chạy theo hàng hiệu hay phong cách phô trương. Cô ưu tiên chăm sóc gia đình và con cái, đồng thời luôn tạo không khí ấm cúng trong tổ ấm của mình.

Trong mắt Vượng Râu, Thu Hiền là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Anh từng dí dỏm nói rằng vợ là “chủ tịch”, còn anh chỉ là người làm thuê trong công ty gia đình mà không có mức lương cố định.

Vượng Râu rất yêu thương và trân trọng vợ

Vượng Râu cũng rất chiều chuộng bà xã. Mỗi khi rảnh rỗi, anh chủ động đưa bà xã ra ngoài uống cà phê, ngồi trà đá vỉa hè trò chuyện như một cách bù đắp quãng thời gian mình mải miết với công việc.

Trong gia đình đông con, vợ chồng Vượng Râu luôn nỗ lực giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống thường nhật. Các con được nuôi dạy trong môi trường đầy yêu thương và kỷ luật nhẹ nhàng, góp phần tạo nên một gia đình hạnh phúc bền vững. Điều này khiến nhiều người khán giả không chỉ yêu mến tài năng của Vượng Râu, mà còn ngưỡng mộ tổ ấm của anh.

Sở hữu nhiều tài sản vẫn sống giản dị, mộc mạc

Vợ chồng Vượng Râu và các con hiện sinh sống trong một căn nhà phố 4 tầng trên đường Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội , với diện tích khoảng 40m2 nhưng được bài trí khoa học và tinh tế. Không gian này là nơi họ quây quần hằng ngày, tiện lợi cho việc học hành của các con và sinh hoạt gia đình. Ngôi nhà ấm cúng và mang đậm dấu ấn nghệ thuật của chủ nhân.

Bên trong căn nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền của Vượng Râu

Bên cạnh căn nhà phố, Vượng Râu còn sở hữu biệt phủ dát vàng ở Thạch Thất, Hà Nội . Cơ ngơi này của anh rộng khoảng 1000m2, được xây theo kiến trúc truyền thống làng quê Bắc Bộ với nhà ngói 5 gian, mái gỗ, cửa gỗ, vườn cây cối xanh mát bao quanh.

Biệt phủ của nam nghệ sĩ ở Thạch Thất, Hà Nội

Dù sở hữu nhiều tài sản giá trị, Vượng Râu vẫn luôn giữ lối sống giản dị, coi trọng sự đơn giản, mộc mạc hơn xa hoa. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Hãy là người bình thường như mọi người… Rất nhiều khán giả bình luận rằng tôi bình dị và mộc mạc gần gũi…

Đúng là thế thật! Khi xưa tôi cũng có chút ra vẻ của người có tí tên. Nhưng hơn chục năm nay tôi thấy chả có gì mà thích sao sống vậy, đơn giản và mộc mạc. Có người nói sao là nghệ sĩ như thế mà chân thành bình dị vậy?

Thật ra càng sống ta càng nhận ra dù là ai thì sau cũng là cát bụi, giàu hay nghèo cũng ra tro tất, nên sao phải ra vẻ, sao phải hơn mới tốt? Hãy đơn giản và giản đơn với chính ta thì đời càng vui càng ý nghĩa.

Dù thành công, sở hữu nhiều tài sản, nhưng gia đình Vượng Râu sống giản dị, mộc mạc

Với cuộc đời tôi để tạm được như hôm nay có hai điều khó tính nhất đó là làm nghệ thuật và việc tâm linh. Có thể hai điều đó là nguyên tắc bất di bất dịch với sự kỹ càng cầu toàn tỉ mỉ khó tính. Còn mọi thứ cứ ai sao mình thế. Tóm lại đều là hạt bụi cõi nhân sinh này chúng ta cứ giản đơn trong niềm kiêu hãnh".