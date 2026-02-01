Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?

01-02-2026 - 10:15 AM | Lifestyle

Lần này xuất hiện này Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải còn tự chia sẻ vô cùng hài hước.

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải clip thực hiện món salad dâu tây đang hot trên mạng nhiều ngày nay, song điều dân tình chú ý hơn cả là lời thoại của Viết Vương.

Viết Vương chủ động thoại, còn xưng "ba" với vợ. Nguồn: Đỗ Hà.

Khác với những lần trước chỉ lộ một góc mặt, bàn tay hoặc 1-2 câu trò chuyện với vợ vô tình lọt vào clip, thì lần này Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chủ động thoại. Anh còn lần đầu gửi lời chào tới người xem với màn giới thiệu đầy hài hước: “Hello các bạn, mình là chuột bạch”. Trước sự “nhập cuộc” bất ngờ của chồng, Đỗ Hà không giấu được sự thích thú và bật cười ngay trên clip.

Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 1.
Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 2.

Đỗ Hà nấu món mới.

Song, đó vẫn chưa phải là bất ngờ đặc biệt nhất trong clip lần này. Điểm khiến netizen bàn luận sôi nổi nhất lại đến từ một chi tiết nhỏ trong đoạn hội thoại giữa hai vợ chồng. Khi Viết Vương trêu đùa: “Ơ em quên bấm quay à?”, Đỗ Hà lập tức hỏi lại: “Em chưa bấm à?”. Ngay sau đó, anh đáp: “Ba bấm rồi, trêu đấy”.

Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 3.

Netizen dấy lên nghi vấn nàng hậu có tin vui. Ảnh: TikTok nhân vật.

Nhiều netizen đã phải giảm tốc độ phát video, thậm chí nghe đi nghe lại nhiều lần thì vẫn nghe ra là Viết Vương xưng "Ba" - cách xưng hô thường được các cặp vợ chồng sử dụng khi có con. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Hoa hậu Việt Nam 2020 đang mang thai con đầu lòng.

Trước loạt suy đoán, Đỗ Hà không đưa ra phản hồi trực tiếp. Dưới phần bình luận, cô chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến cách chế biến món ăn, còn lại giữ im lặng trước các thắc mắc về đời sống riêng tư.

Clip này hiện đã thu về gần 1 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng tải, netizen vẫn đang tiếp tục bàn luận rôm ra.

Kể từ khi về chung một nhà từ hồi cuối tháng 10/2025 đến nay, Đỗ Hà nhiều lần vướng tin đồn có hỷ sự khi lộ vòng hai lùm lùm, tăng cân khi tham dự các sự kiện, trong các clip đăng tải đời thường. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng có thể do hiệu ứng của chiếc váy, hoặc cô tăng cân sau khi kết hôn.

Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 4.

Netizen zoom cận vòng 2 được cho là to hơn của Đỗ Hà dù cô diện váy thùng thình.

Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 5.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ vòng 2 lùm lùm qua camera thường. Nguồn: @bylinhtinh

Đỗ Hà cũng không phải hồi về vấn đề này.

Từ lúc nên duyên vợ chồng với Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, cuộc sống làm phu nhân của Đỗ Thị Hà luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương có hội "fan cứng" chất lượng, nhất cử nhất động đều được dõi theo sát rạt.

Cách đây không lâu, Hoa hậu Việt Nam 2020 thông báo đã rời chức CEO ở một thẩm mỹ viện. Nàng hậu gen Z úp mở chuyện lui về hậu trường để đồng hành công việc của chồng. Hiện tại, Đỗ Hà đã hạn chế hoạt động showbiz, chủ yếu xuất hiện trong những hoạt động cùng thiếu gia Viết Vương.

Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 6.

Viết Vương làm lộ chuyện Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 7.

Ảnh: TikTok nhân vật.

Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".


Theo Trần Hà

Phụ nữ số

