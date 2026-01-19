Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương

19-01-2026 - 17:10 PM | Lifestyle

Tết 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ của Đỗ Hà - trở thành người phụ nữ có gia đình.

Tết Nguyên đán năm nay có lẽ là một trong những dịp đáng nhớ nhất của Đỗ Hà, khi đây là lần đầu tiên nàng Hậu đón Tết bên "chồng yêu" Viết Vương. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 11/2025, với đám cưới hoành tráng như cổ tích.

Trên trang TikTok cá nhân, Đỗ Hà chia sẻ cảm xúc về không khí Tết cận kề: "Năm nay Tết với mình mang một cảm giác rất khác cả trong suy nghĩ lẫn cảm xúc. Khái niệm Tết với nhiều chị em phụ nữ sẽ là sự tất bật, luôn quay cuồng với bếp núc, nhà cửa. Nhưng với mình, Tết không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ấm áp và trọn vẹn".

Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương- Ảnh 1.

Khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ, như mọi năm, Đỗ Hà nhanh chóng bắt tay vào công cuộc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Là người yêu thích chăm chút không gian sống, lại đảm đang và khéo tay, vậy nên những clip trang trí nhà cửa của nàng Hậu luôn thu hút sự quan tâm đông đảo từ khán giả.

Năm nay, Đỗ Hà làm mới không gian Tết bằng những bình hoa xinh xắn, đặt khắp các góc nhà, từ bàn bếp đến phòng khách. Hai loại hoa được nàng Hậu ưu ái lựa chọn là tuyết mai rừng và hoa mộc lan - những loài hoa vừa thanh nhã, sang trọng, vừa mang không khí Tết nhẹ nhàng, tinh tế cho không gian sống.

Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương- Ảnh 2.
Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương- Ảnh 3.

Đỗ Hà rục rịch cắm hoa đón Tết, đặt khắp các góc nhà từ khu bếp đến phòng khách

Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương- Ảnh 4.
Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương- Ảnh 5.

Nàng Hậu tự tay chuẩn bị từ a - z, thành phẩm là bình hoa mộc lan tuyệt đẹp trưng ở bàn ăn

Với bình tuyết mai rừng đặt ở phòng khách, Đỗ Hà khéo léo tạo điểm nhấn sắc đỏ ngày Tết bằng cách treo thêm phụ kiện đèn lồng lên cành cây. Sự chỉn chu và tinh tế trong cách bài trí giúp không gian sống của nàng Hậu, dù mới được trang trí nhẹ nhàng, vẫn trở nên đẹp mắt và tràn đầy không khí xuân.

Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương- Ảnh 6.
Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương- Ảnh 7.

Đỗ Hà điểm xuyết phụ kiện lồng đèn đỏ cho bình tuyết mai rừng thêm rực rỡ sắc màu

Dưới phần bình luận của clip trang trí Tết, netizen hết lời khen ngợi gu decor cũng sự đảm đang, khéo tay của Đỗ Hà.

Một số bình luận của CĐM:

- Công nhận Đỗ Hà cắm hoa nhìn đẹp và có gu thật

- Tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh đủ cả

- Dạo này Đỗ Hà ra dáng làm dâu lắm rùi

- Cành tuyết mai rừng của Hà đẹp quá, tết này tui cũng định mua


Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ ssoo

