Thương hiệu có gần 300 cửa hàng khắp thế giới vừa sở hữu mặt tiền mới tại "khu đất vàng" giữa thủ đô: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng di sản

Hermès hân hạnh thông báo khai trương cửa hàng mới ở Hà Nội vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, tiếp tục khẳng định sự hiện diện của thương hiệu tại Việt Nam kể từ năm 2008. Địa chỉ mới này nằm trên con phố Tràng Tiền năng động, bên trong một tòa nhà mang phong cách kiến trúc Art Deco – nơi màu sắc, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên cùng hòa quyện.

Mặt tiền của cửa hàng có những khung cửa sổ cao với các ô kính dọc, mở lối cho ánh sáng tự nhiên tràn ngập, soi rạng không gian bên trong, tạo nên một bầu không khí thoáng đãng, sinh động.

Lối vào chính nổi bật với hình ảnh biểu tượng ex-libris (dấu triện của Hermès) đặc trưng của thương hiệu trên nền sàn tông vàng và hổ phách, được thể hiện chi tiết với kỹ thuật khảm mosaic Faubourg đặc trưng đặt dưới hệ thống chiếu sáng Grecques truyền thống. Các chi tiết mái vòm đóng vai trò phân chia các không gian ở cả hai tầng.

Tại tầng trệt, khu vực trưng bày các sản phẩm lụa được đặt dưới những vòm uốn, dẫn lối đến khu vực mỹ phẩm - nước hoa và trang sức thời trang ở hai bên. Cả hai bộ sưu tập đều được trưng bày trên những bức tường stucco với các thiết kế phù điêu chạm nổi hình lá cây khéo léo.

Sâu bên trong, các bộ sưu tập đồ da và đồ cưỡi ngựa được đặt trong một góc nhỏ ấm cúng, kết nối nhịp nhàng với không gian ngành hàng đồ không gian sống. Khu vực cầu thang được ốp chất liệu mây đan thủ công, có lan can bằng kim loại mạ vàng kết hợp da uốn mình nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc.

Khu vực dành cho trang sức và đồng hồ được trải ra trong một không gian rực rỡ với thảm trải sàn mang họa tiết ombre lấy cảm hứng từ những thửa ruộng bậc thang. Không gian này dẫn lối đến khu trưng bày giày, nơi phân chia khu vực sản phẩm cho nam và trang phục may sẵn cho nữ, với màu sắc chuyển tông từ xanh lá sang vàng.

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc RDAI từ Paris, phong cách nội thất đương đại của cửa hàng kết hợp bảng màu tươi sáng cùng với các vật liệu có kết cấu nguyên bản. Các không gian được nhấn nhá bằng những chiếc bàn sơn mài mang bản sắc địa phương với nhiều tông màu và sắc độ chuyển tiếp, để những gam màu được giao hòa với nhau.

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong cửa hàng được tuyển lựa từ bộ sưu tập Émile Hermès, bộ sưu tập Nhiếp ảnh Đương đại Hermès, bao gồm những bức tranh hoa chi tiết tinh xảo của họa sĩ người Pháp Paul de Longpré thực hiện cho ấn phẩm Revue horticole, hay bức vẽ minh họa Cavalier sautant l’obstacle – thể hiện một cách diễn giải tối giản về hình tượng ngựa phi nước đại.

Dấu ấn bản địa được thể hiện đậm nét qua những khung cửa sổ trưng bày với các tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Xuân Lam. Thông qua loạt tác phẩm tượng đất nung thủ công, nghệ sĩ đã tái hiện lại các câu chuyện dân gian qua những bối cảnh siêu thực: một chú ngựa phi nước đại qua một khu vườn, thấp thoáng có hình ảnh cầu Thê Húc và các danh thắng của Hà Nội hiện lên giữa cỏ cây hoa lá.

Từ năm 1837, Hermès luôn trung thành với mô hình thủ công và các giá trị nhân văn. Tự do sáng tạo, tinh thần đổi mới, sự tìm kiếm không ngừng những chất liệu tuyệt mỹ, truyền thụ kỹ năng xuất sắc và tính thẩm mỹ gắn liền với công năng đã tạo nên sự độc đáo của Hermès – một thương hiệu với những sáng tạo được làm ra để trường tồn theo thời gian.

Là một công ty gia đình độc lập với 16 ngành nghề thủ công, Hermès duy trì phần lớn sản xuất tại Pháp thông qua 60 cơ sở sản xuất và đào tạo, đồng thời phát triển mạng lưới gần 300 cửa hàng tại 45 quốc gia. Tập đoàn hiện có 25.700 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó 15.900 tại Pháp. Axel Dumas, thành viên thế hệ thứ sáu của gia đình, đảm nhiệm vai trò CEO Hermès từ năm 2013.