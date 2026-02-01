Thương hiệu gây sốt với BST áo dài được khâu tay bởi nghệ nhân bậc thầy: Mỗi đường kim đều tôn vinh nét đài các của người phụ nữ

Mới đây, My Lullaby - thương hiệu thời trang gắn liền với tư duy duy mỹ và nghệ thuật thủ công - vừa chính thức ra mắt BST Tết mang tên mang tên "Ngọc Biếc".

"Ngọc Biếc" không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà là lời khẳng định về sức sống nội tại của người phụ nữ, được chuyển tải qua những kỹ thuật thời trang và nhất là kỹ nghệ khâu tay trên tà áo dài truyền thống. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo Đặng Phương Minh qua những thiết kế, đặc biệt là những tà áo dài được khâu tay ngày Tết, đã tạo nên một món quà xa xỉ thầm lặng dành riêng cho những người phụ nữ luôn biết trân trọng chính mình.

Bản giao hưởng giữa sắc xanh chồi non và non sông nước biếc

Lấy bối cảnh tại danh thắng Tràng An, nơi được ví như "viên ngọc quý" của đất nước ta, BST "Ngọc Biếc" mở ra một không gian đậm chất thi ca, nơi tà áo dài uyển chuyển giữa nhịp chèo non nước. Giữa mây trời xanh biếc, nét đẹp của người phụ nữ được ngợi ca qua lụa là gấm góc, qua mũi chỉ đường kim.

Nguồn cảm hứng của BST "Ngọc Biếc" đến từ My Lullaby bắt nguồn từ một khoảnh khắc tĩnh lặng của nhà sáng lập Đặng Phương Minh. Chị chia sẻ: "Năm nay, tôi nghĩ nhiều về chữ Hy vọng. Tôi chọn sắc xanh của chồi non sau cơn mưa, của dòng nước biếc Tràng An làm biểu tượng. Cây cỏ mong manh nhưng qua mưa bão vẫn vươn lên xanh mướt, cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, qua nhiều thử thách thăng trầm, vẫn mềm mại, dịu dàng nhưng ẩn chứa một sức sống nội tại mãnh liệt. Bởi họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, rằng ngày mai, rồi sẽ tốt đẹp hơn…”

Kỹ nghệ khâu tay - nơi mỗi mũi kim là một lời hồi đáp

Điểm đắt giá nhất, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn của My Lullaby trên thị trường áo dài Tết 2026 chính là kỹ thuật khâu tay. Trong khi phần lớn sản phẩm hiện nay được may máy để tối ưu tốc độ và sản lượng, My Lullaby chọn một con đường ngược dòng đầy kiên định: để những nghệ nhân bậc thầy trực tiếp đảm nhiệm từng công đoạn khâu tay tỉ mỉ.

Việc khâu tay không đơn thuần là kỹ thuật, mà là một cuộc đối thoại thầm lặng giữa bàn tay con người và chất liệu. Mỗi mũi kim khâu tay được thực hiện với một độ lỏng – chặt có nhịp điệu, giúp tà áo không bị khô cứng mà có độ rủ mềm mại, uyển chuyển theo từng bước đi. Chính sự tận tâm này đã thổi vào thiết kế một “sinh mệnh” riêng, khiến tà áo trở nên sang trọng và đầy cảm xúc.

Mỗi thiết kế trong BST "Ngọc Biếc" được tạo ra với mong muốn song hành với thời gian. Nhờ kỹ nghệ khâu tay tinh xảo, tà áo dài mang giá trị lưu giữ ký ức, kỉ niệm và thời gian, chứ không dừng lại ở một mùa mốt nhất thời. Đó là một vật phẩm mà người phụ nữ có thể trân trọng cất giữ như một kỷ vật của một năm đầy bản lĩnh, hay tinh tế trao tặng như một món quà di sản truyền đời cho thế hệ mai sau.

Đây cũng là cách My Lullaby nâng niu khách hàng: mang lại cảm giác không chỉ là mặc sang, mặc khác biệt, mà là đang sở hữu một tác phẩm thủ công chứa đựng tâm hồn và những giá trị lâu dài.

Ngôn ngữ thiết kế: Sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại

BST "Ngọc Biếc" là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu cao cấp điểm xuyết những chi tiết thêu đính cầu kỳ đem đến sự chọn lựa đa dạng cho các quý cô, từ những nghi lễ trang trọng đến các buổi tiệc xuân lộng lẫy.

Mỗi thiết kế được ví như một lời tán dương ẩn dụ cho từng nét cá tính riêng biệt của người phụ nữ: từ áo dài cách điệu thanh lịch, áo dài ôm tôn dáng đến những thiết kế váy ứng dụng tay bồng hiện đại tinh tế. Ví như thiết kế váy nhung màu ngọc lục bảo, điểm xuyết họa tiết chim và hoa được thêu tay tinh xảo, kết thúc bằng phần chân váy phối ren và tua rua trắng tinh khôi, tạo nên vẻ đẹp quý phái nhưng vẫn đầy phóng khoáng. Hay tà áo dài nhung đỏ thắm điểm xuyết một nhành hoa trắng thanh tao trước ngực, tôn vinh nét đài các của phụ nữ Á Đông, với cổ áo cách điệu tạo nên nét chấm phá riêng biệt giữa phố phường đông đúc.

Khi giá trị chân thực kiến tạo nên hành trình bền bỉ

Bước sang năm 2026, My Lullaby kiên định với con đường không chiêu trò, chỉ tập trung vào việc đem lại giá trị thực cho khách hàng. BST lần này là lời khẳng định của Nhà sáng lập rằng: “Tôi nghĩ trong khó khăn, những gì thực chất, những giá trị đường dài, cũng được dịp thể hiện”. Đồng thời chị cũng khẳng định thêm rằng My Lullaby không ngừng hoàn thiện, để mang lại cho khách hàng những sản phẩm không chỉ đẹp, mà còn tinh tế và cao cấp hơn.

Khi chọn khoác lên mình một thiết kế từ My Lullaby, người phụ nữ đã chọn đồng hành cùng một giá trị văn hóa. Mỗi tà áo khâu tay ví như một nhịp thở chậm rãi, một sự trân trọng dành cho đôi bàn tay của những nghệ nhân đang ngày đêm gìn giữ nghề thủ công truyền thống. Đôi khi, sự xa xỉ không nằm ở nhãn mác, mà nằm ở cảm giác được nâng niu, trân trọng và ý thức về việc bảo tồn những nét đẹp văn hóa cho thế hệ mai sau.