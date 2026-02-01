"Đừng tưởng nghèo rồi muốn làm gì thì làm" - Trend du lịch khiến dân tình rầu nhất hiện nay

Dạo gần đây, giới trẻ đang rộ lên một trào lưu đăng tải video vô cùng thú vị và hài hước trên các nền tảng mạng xã hội. Những thước phim ghi lại cảnh tượng sang chảnh tại các quốc gia phát triển như Singapore hay Thái Lan bỗng chốc bị "thay tên đổi họ" thành các tỉnh thành miền Tây sông nước của Việt Nam. Các video này thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận trên mạng xã hội, nhiều người còn hài hước nói rằng: “Đừng tưởng nghèo mà muốn làm gì thì làm”.

Đó là những video ghi lại cảnh tượng hiện đại, các biểu tượng du lịch đặc trưng tại Singapore hay Thái Lan nhưng lại được lồng ghép các bài hát dân ca miền Tây hoặc nhạc về Đà Lạt, Bến Tre. Đi kèm với hình ảnh những tòa nhà chọc trời hay du thuyền sang trọng trên sông Chao Phraya là những dòng chú thích khẳng định chắc nịch đây là Cồn Phụng Bến Tre hay Bờ kè Mỹ Tho.

Các địa điểm du lịch nổi tiếng bất ngờ được gắn với địa chỉ Việt Nam. Ảnh: Thích Bún Boà, hiutran.99

Thậm chí còn có những video quay lại khung cảnh sầm uất của trung tâm thương mại Icon Siam ở Bangkok, gắn với địa điểm sông nước Bến Tre với nhạc nền: “Thương lắm Bến Tre quê mình” vô cùng hài hước. Không những thế, có nhiều người còn ghép nhạc Đà Lạt hữu tình với khung cảnh sầm uất của Paris, Pháp.

Nhiều cư dân mạng mới xem lần đầu hay chưa từng đặt chân đến những quốc gia đó đều bị lừa từ những giây đầu tiên. Sự tương phản giữa âm nhạc đậm chất miền Tây sông nước và bối cảnh đô thị sầm uất quốc tế khiến nhiều người nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Không ít người đã phải dừng lại xem đi xem lại nhiều lần mới nhận ra mình vừa ăn phải một "cú lừa" từ sự sáng tạo của các bạn trẻ.

Nhiều người thậm chí bị lừa ngay từ những giây đầu tiên. Ảnh: Milky Quay, Blauri

Thực chất, trào lưu này không nhằm mục đích lừa dối mà là một cách tự trào hóm hỉnh của giới trẻ. Đã có nhiều bình luận hài hước đã xuất hiện bên dưới mỗi video, đa số họ đều bất ngờ và tung hứng với chủ video: “Ủa đây là chợ nổi Cái Răng mà”, “Bến Tre nay lạ dữ”, “Này là bờ kè đối diện khách sạn Hàm Luông chứ đâu”,... cùng nhiều bình luận dí dỏm khác.

Không những thế, những video hài hước này còn tạo nên hiệu ứng tìm kiếm những địa điểm ở Việt Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thay vì những bài review du lịch thông thường, sự tò mò từ những cú lừa đã thôi thúc người dùng tra cứu về vẻ đẹp thực sự của Cồn Phụng, Bến Tre hay Bờ kè Mỹ Tho để xem chúng có điểm gì tương đồng với những thước phim sang chảnh tại nước ngoài.

Bờ kè Mỹ Tho và Cồn Phụng Bến Tre là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: Trò Chơi Nhiếp Ảnh, Châu Thanh Tourist

Những video này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn có thể là một cách quảng bá tinh tế cho các địa danh quê hương theo một phong cách hoàn toàn mới. Người xem giờ đây khi nhìn thấy những tòa nhà chọc trời có lẽ sẽ bất giác nhớ đến giai điệu "Thương lắm Bến Tre", tạo nên một dấu ấn thú vị trên mạng xã hội.