Chu Thanh Huyền ghen tị với Thiều Bảo Trâm

Mới đây, trong một phiên livestream với nhãn hàng, Chu Thanh Huyền và Thiều Bảo Trâm bất ngờ xuất hiện chung khiến nhiều người bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, cả hai làm việc, hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, cũng chưa từng có nhiều tương tác trên MXH lẫn ngoài đời. Chính vì vậy, khoảnh khắc cả hai đứng chung một khung hình nhanh chóng viral khiến netizen bàn luận rôm rả.

Theo đó, nhiều người nhận xét dù quay bằng camera thường nhưng nhan sắc của Chu Thanh Huyền và Thiều Bảo Trâm vẫn sáng bừng, nổi bần bật. Cả hai đều sở hữu gương mặt đẹp, rạng rỡ, cùng vóc dáng thon gọn, cuốn hút. Dù lần đầu gặp gỡ nhưng cả hai đều rất thân thiện, nhanh chóng “bắt sóng” với đối phương.

Thiều Bảo Trâm và Chu Thanh Huyền lần đầu chung khung hình

Đáng chú hơn, Chu Thanh Huyền cũng không ngớt lời khen dành cho đàn chị. Vợ Quang Hải thậm chí còn bày tỏ sự ghen tị với đôi chân vừa thon, vừa dài của Thiều Bảo Trâm. “Cặp kiếm Nhật có khác, cao thế! Xinh thật. Em cao 1m63, chị cao 1m67 lệch nhau có 4cm thôi mà đứng cạnh nhau như 10cm”, Chu Thanh Huyền nói với Thiều Bảo Trâm.

Bên cạnh đó, Chu Thanh Huyền cũng thừa nhận rằng cô thường ở nhà xem và lướt TikTok thấy các clip, hình ảnh của Thiều Bảo Trâm cũng đều cảm thấy “wow” vì visual. Cho đến khi gặp ở ngoài đời càng mê mẩn hơn vì không điểm nào để chê từ gương mặt đến vóc dáng.

Cả hai có những màn tương tác vui vẻ, Chu Thanh Huyền liên tục khen sắc vóc của Thiều Bảo Trâm

Về phía Thiều Bảo Trâm, nữ ca sĩ cũng thể hiện sự ấn tượng, thích thú với năng lượng mà Chu Thanh Huyền mang lại. Cô cho hay vợ Quang Hải đời thường cũng xinh không kém bất cứ hot girl nào.

Phía dưới phần bình luận các đoạn clip tương tác giữa cả hai, cộng đồng mạng cũng liên tục đặt Chu Thanh Huyền và Thiều Bảo Trâm lên “bàn cân” so kè nhan sắc. Người thích vẻ đẹp của nữ ca sĩ sinh năm 1994, người lại bị thu hút bởi visual của Chu Thanh Huyền. Song, hầu hết ý kiến đều cho rằng “kèo” này bất phân thắng bại vì mỗi người sở hữu nét đẹp riêng, rất khó so bì.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bình thường Huyền đẹp rồi mà nay Trâm đứng cạnh thấy cũng không chênh nhau là bao luôn. Cả hai đẹp đều”. - “Thiều Bảo Trâm trẻ ghê, công nhận nhan sắc bén thật”. - “Chu Thanh Huyền đẹp kiểu phúc hậu, còn Thiều Bảo Trâm thì quyến rũ, khó so sánh lắm mấy bà ơi”. - “Khung hình gấp đôi visual hả? Lần đầu thấy 2 bạn này tương tác chung, vui ghê nha”. - “Nhưng phải đồng ý Thiều Bảo Trâm nhìn cao thật. 1m67 mà tỷ lệ cơ thể đẹp, ngưỡng mộ quá”. - “Vui nha, thích Trâm nhưng Huyền cũng xinh không kém. Thấy mỗi người một nét, mà qua camera thường vậy là cả 2 đều xinh xỉu”.

Visual của Thiều Bảo Trâm vốn luôn khiến nhiều người mê mẩn

Chu Thanh Huyền cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc

Trước đó, Chu Thanh Huyền nhận một số bình luận cho rằng diện mạo cam thường khác với ảnh tự đăng. Nếu như hình ảnh do chính chủ đăng tải thường là ảnh trang điểm hoặc xài app để xinh xắn hơn thì ghi nhận ngoài đời lại cho thấy diện mạo cô nàng tự nhiên hơn dù để lộ một số khuyết điểm.

Song, netizen cũng cho hay sự khác biệt này là dễ hiểu với bất kỳ cô gái nào, không riêng Chu Thanh Huyền bởi ai cũng muốn mình trông xinh hơn khi lên hình. Bên cạnh đó, khi lọt vào cam thường thì khó chủ động góc mặt hay app chỉnh ảnh, nhan sắc có thay đổi cũng là bình thường.