Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym

01-02-2026 - 15:45 PM | Lifestyle

Bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh tung ảnh bikini khoe body nóng bỏng, visual đúng kiểu tiểu thư nhà giàu nhưng vóc dáng thì khỏi bàn.

Sau loạt khoảnh khắc chú ý trên MXH vì độ sang chảnh đúng chuẩn tiểu thư "trâm anh thế phiệt", bạn gái của hậu vệ Vũ Văn Thanh - hotgirl Trần Bích Hạnh - mới đây lại tiếp tục khiến dân tình không thể rời mắt khi đăng tải bộ ảnh bikini trong kỳ nghỉ dưỡng. Nàng WAG ghi điểm tuyệt đối nhờ vóc dáng nuột nà, vòng eo thon gọn cùng thần thái vừa quyến rũ vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.

Diện bikini tông sáng, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, bạn gái Văn Thanh khoe trọn body săn chắc, đường cong gọn gàng và làn da mịn màng. Vóc dáng nuột nà, vòng eo phẳng lì, thon thả khiến người ta khó rời mắt. Dân mạng phải thừa nhận: visual này đúng kiểu hotgirl phòng gym nổi danh một thời.

Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 1.
Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 2.

Bạn gái Vũ Văn Thanh tung ảnh bikini nóng bỏng (Ảnh: FBNV)

Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 3.

Vóc dáng cuốn hút của Bích Hạnh (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Trần Bích Hạnh từng gây xôn xao khi khoe quà "ting ting" 500 triệu đồng được nhận từ bạn trai - cầu thủ Vũ Văn Thanh. Cặp đôi cũng thường cùng nhau xuất hiện bên siêu xe Porsche trị giá hàng chục tỷ đồng. Những chi tiết ấy hé lộ một phần cuộc sống sanh chảnh chuẩn tiểu thư "trâm anh thế phiệt" của Bích Hạnh. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là độ giàu có mà còn ở phong thái điềm tĩnh, kín tiếng, hiếm khi phô trương đời tư trên mạng xã hội.

Bộ ảnh bikini lần này chỉ là màn "flex nhẹ" nhan sắc và vóc dáng. Với những concept kín đáo hơn, bạn gái Văn Thanh lại toát bên vibe nàng thơ xinh đẹp, ngọt ngào. Ngay lập tức, phần bình luận ngập tràn lời khen: từ body chuẩn chỉnh, thần thái cuốn hút cho đến khí chất sang chảnh không lẫn vào đâu được. Nhiều người còn nhận xét vui rằng, đứng cạnh một cầu thủ nổi tiếng như Vũ Văn Thanh, cô nàng vẫn hoàn toàn không bị "lép vế" về độ thu hút.

Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 4.
Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 5.
Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 6.
Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 7.

Vibe nàng thơ của bạn gái Vũ Văn Thanh (Ảnh: FBNV)

Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 8.
Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của cầu thủ Văn Thanh tung ảnh bikini “cực cháy”, visual nét căng, body chuẩn hotgirl phòng gym- Ảnh 9.

Văn Thanh và Bích Hạnh đã hẹn hò được mấy năm (Ảnh: FBNV)

Trực thăng và dàn ngựa đua chuẩn bị khuấy đảo sân khấu concert 50.000 khán giả tại Hà Nội


Theo Tú

Phụ nữ số

