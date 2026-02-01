Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới

01-02-2026 - 14:43 PM | Lifestyle

Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới

Những hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý.

Thời gian gần đây, cuộc sống của Phương Oanh tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng sau những biến cố. Dù gần như "đóng băng" trang cá nhân chính, nữ diễn viên vẫn đều đặn xuất hiện trên các kênh phụ với những clip quảng cáo, chia sẻ sinh hoạt đời thường. Phương Oanh hiện vẫn sinh sống tại biệt thự, dành phần lớn thời gian chăm sóc các con và giữ nhịp sống khá kín tiếng.

Mới đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện một chi tiết nhỏ trong loạt clip mới được đăng tải là Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc không mang nhẫn có thể đơn giản xuất phát từ thói quen sinh hoạt, đặc biệt khi Phương Oanh thường xuyên nấu ăn, làm việc nhà hoặc quay các nội dung cần sự tiện lợi, thoải mái. Thực tế, việc tháo phụ kiện trong những trường hợp như vậy là điều khá phổ biến.

Suốt thời gian qua, Phương Oanh lựa chọn cách im hơi lặng tiếng, không lên tiếng giải thích hay phản hồi trước các đồn đoán. Cách ứng xử này phần nào cho thấy cô ưu tiên sự riêng tư, tập trung ổn định cuộc sống và bảo vệ các con trước sự chú ý quá mức của dư luận.

Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới- Ảnh 1.

Trong loạt clip mới nhất, Phương Oanh bị soi không mang nhẫn cưới (ảnh: Tổng hợp)

Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới- Ảnh 2.
Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới- Ảnh 3.

Hầu hết các clip nấu ăn của cô đều được đăng tải trên kênh khác, Phương Oanh vẫn đang sống trong biệt thự (ảnh: Tổng hợp)

Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới- Ảnh 4.

Trước kia, Phương Oanh cũng không có thói quen đeo nhẫn cưới (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh duy trì nhịp sống khá trầm lắng. Ngoài công việc quảng cáo và chăm sóc gia đình, cô gần như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí, không chia sẻ nhiều về đời tư trên mạng xã hội. Hình ảnh Phương Oanh xuất hiện trong các clip đời thường vẫn gọn gàng, chỉn chu, tập trung vào vai trò người mẹ hơn là hào quang showbiz.

Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới- Ảnh 5.
Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới- Ảnh 6.

Thỉnh thoảng, Phương Oanh mới "flex" nhẫn kim cương ở ngón áp út (ảnh: FBNV)

Phương Oanh từng chia sẻ chuyện nấu nướng do cô tự làm như một niềm vui chăm sóc gia đình mỗi ngày chứ không "diễn" hay cố tình tỏ ra. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Có những món không phải lần đầu tôi làm là được ngay. Bởi vì khi tôi làm vlog nấu ăn, có những món tôi làm lần đầu, con xem công thức và làm thành công. Nhưng có những món phải chăm và quen tay mới làm được". Phương Oanh từng mạnh dạn treo thưởng 10 tỷ đồng nếu ai được bằng chứng cho thấy có ekip phía sau.

Phương Oanh từng thổ lộ niềm vui nấu nướng sau khi kết hôn: "Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng, trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún nhưng được làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh vui vẻ, hạnh phúc".

Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới- Ảnh 7.

Phương Oanh sống bình lặng, tập trung vào việc chăm sóc 2 con (ảnh: FBNV)

Trực thăng và dàn ngựa đua chuẩn bị khuấy đảo sân khấu concert 50.000 khán giả tại Hà Nội

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người "đứng sau" nhiều đám cưới thiếu gia, ái nữ, đại gia miền Tây tiết lộ đẳng cấp thật sự của những hôn lễ choáng ngợp MXH

Người "đứng sau" nhiều đám cưới thiếu gia, ái nữ, đại gia miền Tây tiết lộ đẳng cấp thật sự của những hôn lễ choáng ngợp MXH Nổi bật

Khách Việt bị giữ lại ở sân bay Trung Quốc, phải mở tung vali để kiểm tra, nguyên nhân từ một vật quen thuộc

Khách Việt bị giữ lại ở sân bay Trung Quốc, phải mở tung vali để kiểm tra, nguyên nhân từ một vật quen thuộc Nổi bật

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ

14:18 , 01/02/2026
Túi Hermès 400 lượng vàng, nặng 15kg: Người sở hữu sau 5 năm đã lãi tới mức nào?

Túi Hermès 400 lượng vàng, nặng 15kg: Người sở hữu sau 5 năm đã lãi tới mức nào?

13:59 , 01/02/2026
Thương hiệu gây sốt với BST áo dài được khâu tay bởi nghệ nhân bậc thầy: Mỗi đường kim đều tôn vinh nét đài các của người phụ nữ

Thương hiệu gây sốt với BST áo dài được khâu tay bởi nghệ nhân bậc thầy: Mỗi đường kim đều tôn vinh nét đài các của người phụ nữ

13:18 , 01/02/2026
Kiểu người tốt nhất không nên mua vàng

Kiểu người tốt nhất không nên mua vàng

13:15 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên