Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ

01-02-2026 - 14:18 PM | Lifestyle

TPO - Sáng 31/1, chợ hoa Hàng Lược chính thức mở cửa, đánh thức không khí Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ. Từ sắc đào thắm, quất xanh đến những món đồ cổ nhuốm màu thời gian, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian di sản đậm chất Hà Thành.

VIDEO: Chợ hoa Hàng Lược bắt đầu mở, người dân rộn ràng đi sắm Tết Bính Ngọ 2026.
Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 1.

Sự kiện “Tái hiện chợ hoa Hàng Lược” chính thức diễn ra từ hôm nay (31/1), kéo dài 16 ngày, tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và Phùng Hưng. Sự kiện do UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Công ty Cổ phần Đồng Xuân tổ chức.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 2.

Gần 200 gian hàng được bố trí, chia thành các phân khu gồm: làng nghề truyền thống, chợ hoa Tết, không gian nghệ thuật dân gian và khu workshop trải nghiệm nhằm tôn vinh giá trị Tết Việt.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 3.

Không chỉ tái hiện không gian chợ hoa Tết xưa, chương trình còn hướng tới việc tạo ra một không gian vui chơi – mua sắm – trải nghiệm dành cho nhiều đối tượng, từ người dân Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước. Qua đó, sự kiện kỳ vọng trở thành điểm check-in Tết đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội và thúc đẩy kinh tế mùa Tết.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 4.

Theo BTC, lượng khách tham quan ước đạt 25.000 – 35.000 lượt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 5.

Trên tuyến phố Phùng Hưng, không gian sự kiện được bố trí với gần 80 gian hàng tre, cùng sân khấu chính và sân khấu phụ phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 6.

Khu vực này còn có bàn cờ cá ngựa khổng lồ, các cụm tiểu cảnh trang trí và hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 7.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 8.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 9.

Người dân thích thú khi trải nghiệm photobooth in hình trên báo độc đáo tại phố Phùng Hưng.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 10.

Tại các tuyến Hàng Lược - Hàng Khoai - Hàng Rươi, điểm nhấn là 40 kệ sắt trưng bày cây hoa đặc trưng của chợ hoa Hàng Lược, cùng các gian hàng bọc mành tre mang đậm hơi thở phố cổ.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 11.

Hai cụm gian hàng “Phố xưa” được thiết kế tái hiện không gian buôn bán truyền thống của Hà Nội xưa, kết hợp khu nhà bạt trưng bày hoa lan và cổng chào linh vật đặt tại đầu phố Hàng Lược.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 12.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 13.

Gian trưng bày hoa lan hút khách.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 14.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 15.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 16.

Quất thế, quất bonsai, quất mini... được trưng bày tại chợ hoa.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 17.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 18.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 19.

Đào cành Nhật Tân được chuyển về chợ từ rất sớm, giá trung bình 300.000 đồng/cành.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 20.

Phố Hàng Mã – vốn nổi tiếng với không khí lễ hội rực rỡ – tiếp tục là điểm nhấn trang trí với các gian hàng tre, gian nhà bạt di động kết hợp kệ cao, cùng khoảng không gian treo đèn lồng tạo nên khung cảnh lung linh, đậm chất Tết cổ truyền.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 21.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 22.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 23.

Đa dạng các sản phẩm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 trên phố Hàng Mã.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 24.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 25.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 26.

Khu hàng chuyên đồ cổ, giả cổ bày bán nhiều mặt hàng linh vật ngựa.

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ- Ảnh 27.

Nhiều bạn trẻ mặc áo dài truyền thống để chụp ảnh tại chợ hoa Hàng Lược ngay ngày đầu tiên mở.

Du xuân dịp Tết Nguyên Đán, khách lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ nhận tin vui bất ngờ

Theo Duy Phạm - Công Hướng

Tiền Phong

