Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ
TPO - Sáng 31/1, chợ hoa Hàng Lược chính thức mở cửa, đánh thức không khí Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ. Từ sắc đào thắm, quất xanh đến những món đồ cổ nhuốm màu thời gian, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian di sản đậm chất Hà Thành.
