Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ

Không chỉ tái hiện không gian chợ hoa Tết xưa, chương trình còn hướng tới việc tạo ra một không gian vui chơi – mua sắm – trải nghiệm dành cho nhiều đối tượng, từ người dân Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước. Qua đó, sự kiện kỳ vọng trở thành điểm check-in Tết đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội và thúc đẩy kinh tế mùa Tết.