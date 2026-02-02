Hoà Minzy lần đầu làm cô dâu

Sau nhiều ngày chờ đợi, tối 1/2, fan concert Bắc Bling của Hoà Minzy chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng nghìn khán giả có mặt từ rất sớm để hòa chung bầu không khí sôi động. Không chỉ là đêm nhạc đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, fan concert lần này còn mang đến loạt khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Khoảnh khắc gây xúc động diễn ra trong tiết mục Hoa Và Váy, với sự góp mặt của khách mời Quốc Thiên. Hoà Minzy ban đầu xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, tối giản và nhẹ nhàng. Giữa tiết mục, cô được trao thêm khăn voan và bó hoa cưới, hoàn thiện hình tượng cô dâu với visual rạng rỡ, ngọt ngào. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ vỡ oà trong tiếng vỗ tay và những ánh mắt xúc động.

Hoà Minzy hoá thành cô dâu trên sân khấu fan concert

Visual rạng rỡ của nữ ca sĩ trong hình ảnh một cô dâu

Đây là lần đầu tiên Hoà Minzy hoá thân thành cô dâu trên sân khấu, điều mà trước nay nữ ca sĩ chưa từng thực hiện trong bất kỳ dự án nào. Với những khán giả theo dõi hành trình của Hoà Minzy suốt nhiều năm, khoảnh khắc này mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả một tiết mục biểu diễn thông thường.

Với những ai theo dõi Hoà Minzy đều sẽ biết cô từng trải qua chuyện tình với doanh nhân Minh Hải, sau đó cả hai lựa chọn chia tay trong sự văn minh. Nữ ca sĩ hiện là mẹ đơn thân và chưa từng có một đám cưới đúng nghĩa. Chính vì vậy, hình ảnh Hoà Minzy khoác lên mình váy cưới, cầm hoa bước ra sân khấu khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, như một giấc mơ được tái hiện bằng âm nhạc.

Nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động khi nhìn thấy hình ảnh này của Hoà Minzy

Trong tiết mục lãng mạn và sâu lắng, Hoà Minzy đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc

Bước ra từ ngôi vị quán quân Học Viện Ngôi Sao 2014, Hoà Minzy đến nay đã có hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật với đủ những thăng trầm. Từ một gương mặt trẻ được chú ý sau cuộc thi, nữ ca sĩ từng trải qua không ít giai đoạn loay hoay tìm hướng đi, đối diện với áp lực và cả những khoảng lặng trong sự nghiệp. Thế nhưng ở cột mốc hiện tại, Hoà Minzy đã chứng minh được sự bền bỉ hiếm có cùng năng lực làm nghề nghiêm túc, chậm mà chắc.

Trong năm vừa qua, Hoà Minzy ghi dấu ấn bằng một hành trình nghệ thuật được đánh giá là chăm chỉ và thăng hoa. Ca khúc Bắc Bling bất ngờ trở thành bản hit quốc dân, giúp nữ ca sĩ phủ sóng mạnh mẽ và tạo dựng chỗ đứng vững chắc hơn trong lòng khán giả. Thành công của Bắc Bling được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ mà Hoà Minzy đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Sức lan tỏa của Bắc Bling cùng hình ảnh tích cực của Hoà Minzy trong năm 2025 cũng được ghi nhận tại WeChoice Awards 2025. Nữ ca sĩ góp mặt trong danh sách đề cử ở nhiều hạng mục đáng chú ý như Nhân vật truyền cảm hứng, Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, đồng thời Bắc Bling cũng được đề cử ở hạng mục Bài hát của năm. Những đề cử này không chỉ phản ánh mức độ yêu mến của công chúng, mà còn là sự công nhận cho một Hoà Minzy bền bỉ, nỗ lực và không ngừng tiến lên trên con đường nghệ thuật của mình.

Hoà Minzy đã có một năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Ảnh: FBNV

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.