Soi cận cảnh bộ BST trang sức đẹp vô thực, tinh xảo đến từng chi tiết ngỡ như trong thần thoại

Trong thế giới nữ trang cao cấp, “đôi cánh” là một biểu tượng đặc biệt khi vừa mang hình hài cụ thể, vừa hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa trừu tượng. Đó là hình ảnh của thiên nhiên – nơi các nghệ nhân tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận – đồng thời cũng là ẩn dụ cho khát vọng vươn lên, sự giải phóng khỏi giới hạn và khẳng định tự do cá nhân. Với Envol, Chaumet lựa chọn thông điệp “Cất cánh”, kết nối di sản lịch sử lâu đời với kỹ thuật chế tác tráng men Grand Feu tinh xảo.

Di sản lịch sử và ngôn ngữ quyền lực

Để hiểu trọn vẹn tinh thần của Envol, cần nhìn lại mối liên hệ giữa Chaumet và thế giới điểu học – một mối gắn kết bắt nguồn từ những nhân vật lịch sử đã góp phần định hình danh tiếng của Nhà chế tác. Hoàng hậu Joséphine, phu nhân của Hoàng đế Napoleon I, là người đặc biệt yêu thiên nhiên và các loài chim. Bà từng biến lâu đài Château de Malmaison thành nơi cư ngụ của hơn 150 loài chim khác nhau, xem chúng như biểu trưng cho vẻ đẹp tự nhiên và sự đa dạng sinh học, một tư duy tiến bộ vào thời kỳ đó.

Ở chiều ngược lại, với Napoleon I, đôi cánh mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Khi lựa chọn đại bàng làm biểu tượng cho triều đại, ông đã biến hình ảnh này thành ngôn ngữ của quyền lực, sức mạnh và sự vĩ đại. Chaumet, với vai trò là nhà kim hoàn gắn liền với triều đình Pháp, đã dung hòa hai thái cực ấy: sự mềm mại, thanh tao gắn với Joséphine và vẻ uy nghi, quyền lực đại diện cho Napoleon. Sự giao thoa này tiếp tục được phản ánh rõ nét trong bộ sưu tập Envol.

Grand Feu và sắc xanh của bầu trời

Bộ sưu tập Envol 2026 chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một tạo tác lịch sử mang tính cột mốc: đôi cánh kim cương kết hợp men xanh trong suốt được Gertrude Payne Whitney – người sáng lập Bảo tàng Whitney và biểu tượng thời trang đầu thế kỷ XX – mua tại London vào tháng 5/1910. Tạo tác này được xem là “bản lề” kết nối vẻ đẹp lộng lẫy của thời kỳ Belle Époque với ngôn ngữ thiết kế đương đại của Chaumet ngày nay.

Nếu hình dáng đôi cánh đóng vai trò khung cấu trúc cho Envol, thì màu sắc chính là linh hồn của bộ sưu tập. Chaumet tiếp tục khai thác sắc xanh – gam màu mang tính biểu trưng của thương hiệu – nhưng phát triển thành một dải sắc độ tinh tế, từ xanh thiên thanh rạng rỡ đến xanh thẫm gợi chiều sâu của bầu trời đêm.

Để đạt được hiệu ứng thị giác này, các nghệ nhân tại số 12 Place Vendôme đã phục hưng và nâng tầm kỹ thuật tráng men Grand Feu. Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao và sự kiên nhẫn tuyệt đối, khi lớp men được nung ở nhiệt độ lớn nhằm tạo nên độ trong, chiều sâu và độ bền vượt thời gian. Trên các thiết kế Envol, men Grand Feu không chỉ mang tính trang trí mà còn tạo hiệu ứng quang học sống động, phản chiếu ánh sáng và gợi cảm giác chuyển động mềm mại, như những đầu lông vũ khẽ rung trong gió.

Lớp men này được đặt trên nền những viên sapphire Madagascar và Ceylon được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo sự đồng điệu về sắc độ. Sự kết hợp hài hòa giữa men và đá quý tạo nên dòng chuyển sắc liền mạch giữa chất liệu nhân tạo và khoáng vật tự nhiên, thể hiện trình độ chế tác bậc thầy của Chaumet.

Khoảnh khắc cất cánh giữa thời đại chuyển động

Envol gợi lên hình ảnh một khoảnh khắc lãng mạn: đôi cánh chim dừng lại giữa luồng gió lớn, chuẩn bị rời khỏi mặt đất để đón nhận thử thách phía trước. Chaumet đã “bắt giữ” khoảnh khắc ấy trong những chất liệu cứng rắn như vàng, kim cương và sapphire, biến chuyển động mong manh thành vẻ đẹp bền vững.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, Envol mang đến cảm giác điềm tĩnh nhưng kiên định. Bộ sưu tập không chỉ tôn vinh hình ảnh đôi cánh, mà còn gửi gắm thông điệp về sự tự do đích thực – không nằm ở việc bay cao đến đâu, mà ở khả năng làm chủ đôi cánh của chính mình.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chaumet hiện được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.