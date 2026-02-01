Cuộc sống của Huỳnh Anh sau 4 năm đăng ký kết hôn với mẹ đơn thân

Huỳnh Anh chính là minh chứng: Khi hạnh phúc, thứ khó kiểm soát nhất chính là cân nặng!

Mới đây, nam diễn viên gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện cùng dàn diễn viên phim Cách Em 1 Milimet. Huỳnh Anh không make up, làm tóc, ăn diện đơn giản vẫn nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý vì vẻ ngoài điển trai, đặc biệt là nụ cười "đốn tim".

Huỳnh Anh gây chú ý khi xuất hiện tại Minishow Cùng em (Mủn Gỗ) với dàn diễn viên phim Cách Em 1 Milimet. Bên cạnh anh là nam diễn viên Trương Hoàng. Hiện tại, đoạn clip này đang thu về hơn 700 nghìn lượt xem, netizen bàn tán rôm rả về ngoại hình của Huỳnh Anh. Nguồn: daulamgi_dilamgiau

Song, nhiều người cũng cho biết họ... không nhận vì vẻ ngoài của anh chàng có phần phát tướng. Gương mặt bớt góc cạnh, vóc dáng cũng tròn trịa hơn, đặc biệt khi anh diện áo phao mùa đông khiến ngoại hình càng dễ tạo cảm giác "phát tướng".

"Ủa Huỳnh Anh nè, ý là vẫn đẹp trai mà nhìn mãi mới nhận ra vì kiểu mặt trông đầy đặn quá", "Bạn này trẻ mãi không già ha, mà nhìn giản dị quá", "Ngày xưa mặt góc cạnh hơn, dáng người cũng gầy nữa, giờ trông có da có thịt hơn ha", "Ảnh phát tướng rồi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Thậm chí, bên dưới bài đăng này từ khóa "Huỳnh Anh ngày xưa" lọt top tìm kiếm, cho thấy mức độ quan tâm về ngoại hình của khán giả dành cho nam diễn viên. Song, hầu hết cư dân mạng đều dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài của Huỳnh Anh dù ngày trước hay hiện tại thì visual đều sáng bừng, qua camera thường nhưng vẫn điển trai không góc chết. "Hot boy đời đầu vẫn quá đỉnh", một bình luận được nhiều cư dân mạng tán thành.

Đây cũng không phải lần đầu Huỳnh Anh để lộ ngoại hình có phần đầy đặn hơn so với trước. Từng là hot boy đời đầu của màn ảnh Việt, nam diễn viên gắn liền với hình ảnh gương mặt thư sinh, vóc dáng cao gầy.

Một vài hình ảnh của Huỳnh Anh thời gian gần đây. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Anh trong dự án phim Cách Em 1 Milimet. Ảnh: FBNV.

Năm 2021, bạn gái Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chia sẻ thì anh chàng cán cột mốc 80 kg: "Chính thức cán mốc 80 kg tròn xoe. Và chụp ảnh cũng xin là chụp nửa mặt thôi. Có chụp cả mặt chắc mọi người cũng nghĩ mình có người yêu mới mất". Thậm chí Bạch Lan Phương còn từng quay clip TikTok có Huỳnh Anh xuất hiện với phần bụng khá to.

Lý do được nử kia của Huỳnh Anh nêu ra là do nam diễn viên ăn quá nhiều, bất kể thời tiết nắng mưa, đi sự kiện cũng ăn.

Còn đây là Huỳnh Anh vào năm 2023. Lúc này, cũng chính Bạch Lan Phương đăng lên TikTok và nhận xét: Bảo phát tướng thì lại dỗi mật sưng vù, nhưng 5 phút sau lại hỏi:" Vợ ơi ăn gì?". Thế các bảc bảo 1m78 mà 77 kg có ổn không?

Huỳnh Anh thời là hot boy đời đầu.

Thời gian sau đó Huỳnh Anh đã giảm cân, cũng để phù hợp với các vai diễn mà anh chàng đảm nhận.

Gần đây, Huỳnh Anh đang gây chú ý khi vào vai nam chính trong dự án truyền hình Cách Em 1 Milimet. Diễn xuất của anh chàng nhận về nhiều lời khen ngợi, ngoại hình điển trai cũng là một điểm cộng.

Là một trong những hot boy gây chú ý nhất màn ảnh khoảng 10 năm trước, người mẫu - diễn viên Huỳnh Anh từng là gương mặt nổi bật, được đông đảo fan yêu mến vì vẻ ngoài điển trai, thư sinh. Nam diễn viên còn được giới trẻ ưu ái tặng cho biệt danh "Lee Min Ho của Việt Nam". Có một khoảng thời gian, nam diễn viên ít tham gia phim ảnh mà dành thời gian cho công việc kinh doanh, dẫn chương trình truyền hình.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương. Ảnh: FBNV.

Về chuyện tình cảm, Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đã chính thức đăng ký kết hôn vào cuối tháng 4/2024, trở thành vợ chồng hợp pháp sau khoảng 4 năm hẹn hò và cầu hôn năm 2021. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau lên MXH.

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, hơn chồng là diễn viên Huỳnh Anh 6 tuổi. Cô từng là gương mặt MC quen thuộc khi dẫn một số chương trình như VTV Connect, Thời trang & Cuộc sống. Hiện tại, cô rẽ hướng kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực làm đẹp.

Về đời tư, Bạch Lan Phương từng đổ vỡ hôn nhân, là mẹ đơn thân.

Hiện tại, nửa kia của Huỳnh Anh sở hữu Facebook cá nhân với hơn 181 nghìn người theo dõi, TikTok có hơn 300 nghìn follower.