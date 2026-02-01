Không phải người “đu đỉnh hôm vàng 191”, đây mới là người lo nhất khi giá vàng tăng

Biến động giá vàng trong khoảng 1 tuần trở lại đây, chắc hẳn đã khiến không ít người "mất ăn mất ngủ". Đa số thường nghĩ những ai "đu đỉnh" vàng lúc giá vàng 190-191 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1 vừa qua, sẽ là người "buồn" nhất. Tuy nhiên, sự thật không hẳn là vậy. Dù không ai muốn mình "đu đỉnh", nhưng nếu chẳng may lỡ rồi thì có vàng trong tay, cứ giữ lâu dài kết hợp mua đều để trung bình giá, thì suy cho cùng cũng không đi đâu mà thiệt.

Người đáng lo nhất lúc này - khi giá vàng tăng, là những người đang nợ vàng.

Trong các hội nhóm tâm sự chuyện tài chính, không ít người thở dài khi nghĩ đến khoản nợ vàng mà bản thân còn đang chưa trả được.

Nợ vàng thì đương nhiên phải trả bằng vàng, vấn đề là không biết nên mua lúc nào để "đỡ đau ví" nhất (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác cũng trong cảnh tương tự... (Ảnh chụp màn hình)

"Em xin mọi người cho em lời khuyên với ạ. Chuyện là em đang nợ 1,1 cây vàng. Chưa đến hạn phải trả nhưng nhìn giá vàng dạo gần đây mà chóng mặt quá, mất ăn mất ngủ vì nợ vàng. Giờ em nên đi mua 1 cục không hay cứ chia nhỏ tiền ra mua dần dần ạ? Em nợ vàng thương hiệu, chứ không phải vàng tư nhân nên em thấy giá giảm cũng không nhiều lắm, cứ đắn đo chần chừ nữa thì sợ không kịp" - Một người bộc bạch.

Phía dưới những bài đăng về việc nợ vàng, đa số mọi người đều đồng tình khuyên nên "mua rải rác ra" thay vì dồn tiên mua vàng 1 lần để trả nợ. Bởi suy cho cùng, dù mua tích trữ hay mua trả nợ, việc mua đều vào các thời điểm khác nhau sẽ giúp "trung bình giá tốt hơn".

"Đã nợ, lại còn nợ vàng thì mua đều mỗi tháng 1 ít chứ gom mua 1 lần thì ai mà đoán được đáy với đỉnh" - Một người khẳng định.

"Nợ vàng thì tầm này đúng là mất ăn mất ngủ thật, lẽ ra nên mua từ trước thì còn đỡ. Giờ giá vàng cũng ngót nghét 17-18 triệu 1 chỉ rồi, cứ mua đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đợi nữa thì có khi còn tiếc nữa" - Một người đồng tình.

Lên kế hoạch trả nợ thế nào để bản thân đỡ "mất ăn mất ngủ"?

Dù là nợ tiền mặt hay nợ vàng, thì chắc chắn điều cần làm vẫn là phải lên kế hoạch trả nợ. Bởi nếu cứ ỷ y đợi "khi nào dư rồi tính", thì chẳng khác nào tự dồn mình vào thế khó.

1. Trích tiền để dành trả nợ mỗi tháng, ngay cả khi chưa đến hạn

Thay vì đợi sát ngày mới lo xoay tiền trả nợ, bạn chủ động xem tiền trả nợ như một khoản "chi phí cố định" mỗi tháng, giống tiền nhà hay tiền điện. Vừa có lương là trích riêng một khoản để vào đó, coi như số tiền này không còn thuộc về mình nữa.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cách làm này giúp bạn tránh tình trạng tiêu trước rồi đến hạn mới cuống cuồng vay chỗ khác bù vào. Quan trọng hơn, nó tạo cảm giác kiểm soát: bạn biết mình đang tiến từng bước để xử lý nợ, chứ không phải bị dí đến đâu hay đến đó. Tâm lý "đã chuẩn bị sẵn" nhẹ đầu hơn rất nhiều so với "để mai tính".

2. Ưu tiên trả khoản nợ lãi suất cao trước

Không phải mọi khoản nợ đều "đắt" như nhau. Nợ lãi suất cao giống như cái thùng bị thủng to bạn càng để lâu, tiền chảy đi càng nhiều. Vì vậy, sau khi vẫn trả tối thiểu cho các khoản còn lại để không bị phạt, hãy dồn thêm tiền để xử lý khoản có lãi cao nhất trước.

Khi một khoản lãi cao được dứt điểm, số tiền lẽ ra dùng trả lãi có thể chuyển sang trả tiếp khoản khác. Về mặt tài chính, đây là cách giảm tổng số tiền phải trả. Về mặt tâm lý, bạn cũng thấy rõ nợ đang "nhẹ đi thật", chứ không chỉ quay vòng trả lãi mãi không hết gốc.

3. Thắt chặt chi tiêu cho đến khi hết nợ

Giai đoạn trả nợ nên được xem là một "thời kỳ đặc biệt", không phải lúc để sống thoải mái như bình thường. Thắt chặt chi tiêu không có nghĩa là sống khổ cực, mà là ưu tiên lại: cái gì phục vụ nhu cầu thiết yếu thì giữ, cái gì chỉ để hưởng thụ thì hoãn lại.

Mỗi khoản cắt giảm được chính là tiền mua lại sự tự do tài chính sớm hơn. Khi nhìn việc tiết kiệm như một cách "chuộc lại" sự nhẹ đầu trong tương lai, bạn sẽ dễ chấp nhận hy sinh ngắn hạn hơn. Và đến lúc hết nợ, cảm giác thở phào sẽ rất xứng đáng với quãng thời gian sống kỷ luật đó.