Giá vàng tăng giảm theo giờ: Người được tặng vàng cưới phải nhớ một điều quan trọng!

“Chóng mặt” có lẽ là cảm nhận chung của không ít người khi chứng kiến biến động gia vàng những ngày gần đây. Sáng một giá, trưa một giá, đến chiều lại là một con số khác mà chưa chắc đã giống khi tối đến. Thế nên nói giá vàng tăng giảm theo giờ cũng chẳng sai.

Trong bối cảnh ấy, ngoài chuyện có nên mua vào - bán ra hay không, có một nhóm người đang “đứng ngồi không yên” vì 1 nỗi lo khác: Ngày xưa mình cưới được bạn bè, họ hàng tặng vàng, giờ họ kết hôn, “đáp lễ” sao cho ổn khi giá vàng tăng cao?

Không ít người gần đây đã trải lòng, bày tỏ cảm giác khó nghĩ, khó quyết với vấn đề này. Điển hình như cô gái dưới đây.

Nguyên văn bài đăng tâm sự của cô vào ngày 21/1 vừa qua khi “vàng lên 17”. Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện này không hiếm. Trong văn hóa cưới hỏi của nhiều gia đình, vàng cưới không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là sự chúc phúc, đôi khi mang ý nghĩa “có qua có lại”. Hôm nay người ta mừng mình một chỉ vàng, sau này đến lượt họ, mình cũng thường sẽ “đi lại” tương đương như vậy.

Chính vì thế, với những ai được tặng vàng cưới, điều quan trọng cần nhớ là: Nếu có thể, cố gắng đừng bao giờ bán đi. Bởi chẳng sớm thì muộn, mình cũng sẽ nên mừng lại số vàng tương đương như lúc mình được nhận. Nếu bán hết chỉ vì thấy giá đang cao, đến lúc cần đi lại, bạn vẫn phải mua lại vàng theo giá mới, chưa kể còn dễ rơi vào thế bị động khi giá đang ở đỉnh.

Giữ vàng cưới được bạn bè tặng, ở góc độ này, giống như để dành sẵn một “quỹ mừng cưới” bằng hiện vật. Khi có thiệp mời, bạn chủ động hơn rất nhiều, không phải chạy đôn đáo xoay tiền mặt đúng lúc giá vàng tăng.

Dĩ nhiên, cuộc sống có lúc phát sinh việc gấp, cần tiền cho những ưu tiên quan trọng hơn, và khi đó bán bớt vàng cũng là lựa chọn thực tế. Nhưng nếu chỉ bán vì thấy “lời quá không bán thì uổng”, hãy khoan mang vàng ra tiệm, dừng lại vài nhịp để nghĩ xa hơn một chút. Vàng mua để đầu tư là một câu chuyện khác; vàng cưới lại gắn với mối quan hệ và những dịp vui trong tương lai.

Một cách nhìn đơn giản là tách bạch ngay từ đầu: vàng nào là vàng tích lũy chủ động của hai vợ chồng, có thể linh hoạt bán khi cần; vàng nào là vàng được tặng có tính qua lại, thì ưu tiên giữ.

Suy cho cùng, giá vàng có thể tăng giảm theo ngày hoặc theo giờ, nhưng giá trị của sự chúc phúc và mối quan hệ lại tính bằng năm, bằng chặng đường dài phía trước. Giữ lại vàng cưới không chỉ là giữ một món quà, mà còn là giữ sự chủ động cho những dịp vui sau này, để khi cầm thiệp hồng trên tay, bạn mừng cho người khác bằng tâm thế thoải mái, chứ không phải bằng nỗi lo vì giá vàng lại vừa nhảy thêm một nhịp.