Bắt khẩn cấp rapper nổi tiếng

Sáng 30/1, tờ Money Today đưa tin, 1 nam rapper nổi tiếng Hàn Quốc (tạm gọi là A) đã bị bắt giữ khẩn cấp vì vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự. Được biết, nam rapper này từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng khi xuất hiện trong chương trình ăn khách Show Me The Money mùa thứ 12. Hiện rapper A bị đưa ra xét xử với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách giả vờ mắc bệnh tâm thần.

Theo nguồn tin, văn phòng công tố quận Tây Seoul đã truy tố rapper A vào ngày 28/1 mới đây vì vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi cho biết thêm, ban đầu A nhận kết quả khám sức khỏe loại 2 trong kỳ tuyển quân hồi năm 2016 và đủ điều kiện để nhập ngũ theo hình thức tại ngũ. Tuy nhiên, sao đó anh bị tố giả vờ mắc bệnh tâm thần bằng cách tham gia điều trị tại cơ sở y tế chuyên về thần kinh từ tháng 1 đến tháng 6/2022 với mục đích né tránh phải nhập ngũ theo hình thức tại ngũ.

Ban đầu, kế hoạch của A diễn ra trót lọt và anh được phân loại lại thành sức khỏe loại 4. Từ đây, nam ngôi sao được chỉ định làm nhân viên phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, những dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ quân sự của rapper A tới nay đã bị Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc phát giác. Kết quả, anh sắp phải ra hầu tòa với cáo buộc vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự.

Công chúng phẫn nộ, bày tỏ mong muốn truyền thông Hàn sớm công bố danh tính của A. Ảnh: Naver

Trước đó, 1 số nghệ sĩ nổi tiếng khác tại làng giải trí Hàn Quốc cũng từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì trốn nghĩa vụ quân sự. Còn nhớ hồi năm 2023, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá 1 đường dây trốn nghĩa vụ quân sự quy mô lớn. 1 nhóm môi giới tận dụng lỗ hổng khám sức khỏe để giúp người nổi tiếng có thể nhập ngũ theo diện nhân viên phục vụ cộng đồng. Nam idol Ravi (VIXX) và rapper cùng công ty Nafla bị phát hiện là khách hàng của đường dây này.

Theo nguồn tin, vào tháng 2/2021, Ravi và đại diện công ty quản lý đã gặp người đàn ông họ Gu, là môi giới trốn nghĩa vụ quân sự. Trong cuộc gặp, Gu gợi ý cho Ravi trốn nhập ngũ bằng cách giả mạo triệu chứng động kinh, còn Nafla có thể lấy lý do bệnh tâm lý ngày càng trầm trọng để được miễn nghĩa vụ. Ravi đã thanh toán cho môi giới Gu tổng cộng 50 triệu won (903 triệu đồng).

Sau cùng, tòa án Seoul đã đưa ra những bản án nghiêm khắc cho 9 bị cáo thuộc đường dây vì vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả Ravi và Nafla. Thành viên VIXX bị kết án 2 năm tù treo và 120 giờ phục vụ cộng đồng. Nếu vi phạm pháp luật trong 2 năm tù treo, nam idol sẽ bị phạt 1 năm tù giam. Rapper đàn em Nafla và đại diện công ty quản lý của Ravi đều nhận án 1 năm tù giam.