Ngày trọng đại của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

30-01-2026 - 12:13 PM | Lifestyle

Sau bao ngày chờ đợi, Mỹ Tâm đã chính thức công bố lịch trình cho "ngày vui" cùng Mai Tài Phến vào đầu tháng 2 tới, khiến hội "đẩy thuyền" không khỏi bấn loạn.

Mới đây, trên trang cá nhân, "Họa mi tóc nâu" đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải tấm thiệp với tiêu đề gây chú ý: Showcase TÀI . Đi kèm với hình ảnh là dòng trạng thái đầy ngọt ngào: "Lịch trình đã sẵn sàng. Mình cũng sẵn sàng chuẩn bị một tâm hồn đẹp đón nhận những bất ngờ từ các bạn vào hôm đó. Hẹn gặp lại!!!" . Động thái này ngay lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, bởi lẽ sau hàng loạt ảnh chế thiệp cưới "phake", cuối cùng chính chủ cũng đã tung ra tấm thiệp "hàng thật giá thật".

Theo nội dung tấm thiệp, sự kiện đặc biệt của cặp đôi sẽ được diễn ra vào ngày 03/02/2026 tại TP.HCM. Không chỉ đơn thuần là một buổi công bố dự án phim, lịch trình được sắp xếp vô cùng chuyên nghiệp và bài bản, gợi liên tưởng đến một sự kiện mang tính dấu ấn lớn trong sự nghiệp của cả hai.

Ngày trọng đại của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Điều khiến dân mạng chú ý hơn cả chính là thiết kế của tấm thiệp mang tông màu xanh dịu mắt, gợi cảm giác bình yên nhưng không kém phần trang trọng. Dù đây là sự kiện ra mắt dự án phim mà Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn và Mỹ Tâm là nhà sản xuất, nhưng cách nữ ca sĩ nhắc về việc "đón nhận bất ngờ" và "tâm hồn đẹp" khiến các fan không khỏi liên tưởng đến những tin vui xa hơn.

Đặc biệt, dự án phim được hé lộ sẽ khởi chiếu vào Mùa Xuân 2026 , thời điểm vốn luôn được xem là mùa của những khởi đầu mới và những câu chuyện tình yêu nở rộ. Dưới phần bình luận, không ít netizen đã để lại những lời chúc phúc: "Showcase phim mà nhìn cứ tưởng lịch trình đám cưới, hóng quá chị ơi!", "Mùa xuân này chắc chắn là mùa xuân của anh chị rồi!" .

Cận cảnh lịch trình sự kiện Showcase TÀI đang gây sốt của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn về ngày 03/02 tới đây. Liệu ngoài những thông tin về phim ảnh, cặp đôi "trai tài gái sắc" này có dành tặng thêm bất ngờ nào cho khán giả như cách Mỹ Tâm đã lấp lửng trên trang cá nhân hay không?

Minh Ánh

Phụ nữ mới

