Nhà ở đan xen giữa những khu vườn xanh

30-01-2026 - 11:02 AM | Lifestyle

Công trình là ngôi nhà 2 tầng đầy màu xanh chỉ cách bờ biển Vũng Tàu một quãng rất ngắn, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện của cuộc sống ven biển.

Mặt tiền được bao bọc bởi hệ lam gỗ đan xen cùng cây xanh tạo cảm giác như những con sóng lặng trôi, gợi nhớ nhịp điệu biển nhiệt đới.

Các không gian được thiết kế mở, với hồ bơi ngay trước mặt cùng sân vườn xanh mát khiến mỗi buổi sớm hay xế chiều đều trở thành khoảnh khắc thư thái.

Vật liệu gỗ và đá tự nhiên được sử dụng khéo léo, mang đến sự ấm áp, gần gũi mà vẫn tinh tế. Công trình không chỉ là nơi để trở về sau một ngày dài, mà còn là chốn nghỉ ngơi tràn đầy năng lượng cho tâm hồn.

Thuê nhà nhỏ vẫn sống như biệt thự: Mẹ đơn thân biến ban công - sân hẹp thành khu vườn xanh mướt

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

