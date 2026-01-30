Nhà ở đan xen giữa những khu vườn xanh

Mặt tiền được bao bọc bởi hệ lam gỗ đan xen cùng cây xanh tạo cảm giác như những con sóng lặng trôi, gợi nhớ nhịp điệu biển nhiệt đới.

Các không gian được thiết kế mở, với hồ bơi ngay trước mặt cùng sân vườn xanh mát khiến mỗi buổi sớm hay xế chiều đều trở thành khoảnh khắc thư thái.

Vật liệu gỗ và đá tự nhiên được sử dụng khéo léo, mang đến sự ấm áp, gần gũi mà vẫn tinh tế. Công trình không chỉ là nơi để trở về sau một ngày dài, mà còn là chốn nghỉ ngơi tràn đầy năng lượng cho tâm hồn.