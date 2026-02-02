Tối 1/2, fan-concert Bắc Bling - sự kiện fancon đầu tiên trong sự nghiệp của Hòa Minzy chính thức diễn ra tại The Global, TP.HCM. Chương trình được tổ chức sau một năm hoạt động sôi nổi của nữ ca sĩ, khi nhiều sản phẩm âm nhạc liên tiếp tạo hiệu ứng tích cực và nhận về sự quan tâm từ khán giả, trong đó có Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình. Nhờ sức lan tỏa này, fan-concert nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ thời điểm công bố và mở bán vé. Trước giờ G, khu vực tổ chức đã trở nên nhộn nhịp với đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm, góp phần khuấy động bầu không khí chung của sự kiện.

Hoà Minzy mở màn fan-concert (ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ khoe visual lên hương (ảnh: FBNV)

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều khách mời như nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry, Erik, Rhyder, Suboi, Quốc Thiên… Trong suốt chương trình, Hòa Minzy lần lượt trình diễn các ca khúc gắn liền với chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Chuỗi tiết mục được xây dựng theo bố cục rõ ràng, đan xen giữa những màn trình diễn giàu năng lượng và các ca khúc mang tiết tấu chậm, giúp cảm xúc của khán giả được dẫn dắt một cách liền mạch. Dưới khán đài, không khí luôn sôi nổi khi người hâm mộ nhiều lần đồng loạt hát theo, vỗ tay và giơ cao lightstick, tạo nên sự tương tác xuyên suốt giữa nữ ca sĩ và khán giả có mặt tại sự kiện.

Nhiều nghệ sĩ khách mời như Erik

RHYDER góp mặt (ảnh: FBNV)

Xuyên suốt fan-concert, các màn trình diễn được triển khai trên không gian sân khấu có quy mô lớn, với thiết kế và bố cục được điều chỉnh linh hoạt theo từng tiết mục. Sự xuất hiện của dàn vũ công cùng hệ thống ánh sáng, hiệu ứng sân khấu được vận hành liên tục từ phần mở màn đến các phần trình diễn tiếp theo. Các yếu tố kỹ thuật như ánh sáng chuyển động, màn hình LED và hiệu ứng khói được sử dụng đồng bộ, góp phần hoàn thiện tổng thể chương trình, đồng thời cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Hòa Minzy cho fan-concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Hoà Minzy xin lỗi khán giả, người hâm mộ

Đáng chú ý, ngay tại sự kiện, Hòa Minzy bất ngờ gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ khi chia sẻ về những áp lực và thử thách trong suốt hành trình 12 năm hoạt động: “Xin lỗi mọi người vì nhiều khi làm fan của Hoà rất là thiệt thòi. Chắc là nhiều khi mọi người cũng rất mệt mỏi nhưng Hoà chỉ muốn nói một điều là trong suốt hành trình 12 năm vừa qua thì hoà đã không ngừng để có thể phá vỡ giới hạn của bản thân và sân khấu vừa rồi cũng là sân khấu như vậy. Việc đu dây ngoài trời cũng rất nguy hiểm nhưng Hoà nhất định không muốn dùng một cái đai an toàn, vì muốn có một màn trình diễn gan dạ nhất để cho mọi người có tự hoà về Hoà.” Ngay sau chia sẻ này, nhiều khán giả bên dưới sân khấu đã đồng loạt lên tiếng an ủi, động viên nữ ca sĩ, liên tục hô lớn “đừng khóc”, tạo nên khoảnh khắc xúc động trong không gian fan-concert.

Giọng ca Bắc Bling rưng rưng

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, fan-concert Bắc Bling được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hòa Minzy. Sự kiện không chỉ đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ tổ chức fan-concert riêng mà còn nhận về nhiều sự ủng hộ và đồng hành từ người hâm mộ, khép lại một chặng đường và mở ra những dấu mốc mới trong hành trình âm nhạc phía trước.

Hoà Minzy có 1 năm thắng lớn, xuất hiện trong nhiều đề cử của WeChoice Awards 2025

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, Hòa Minzy còn tạo dấu ấn khi xuất hiện trong danh sách đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn góp mặt trong hạng mục Giải trí Rapper/ca sĩ được yêu thích nhất, bản hit Bắc Bling cũng được gọi tên ở Bài hát của năm. Việc nữ ca sĩ hiện diện song song với tư cách cá nhân và thông qua sản phẩm âm nhạc cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rõ nét của Hòa Minzy trên thị trường nhạc Việt, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm lớn mà khán giả dành cho Bắc Bling cũng như fan-concert cùng tên ngay từ khi được công bố.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.