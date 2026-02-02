1,4 tỷ dân Trung Quốc nể phục Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư từ lâu được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu giá trị thương mại cao. Mỗi lần xuất hiện trong các phiên livestream, cô đều góp phần tạo ra doanh thu đáng nể, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1998 tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình khi thực hiện một phiên livestream trợ nông kéo dài 7 tiếng trên nền tảng Xiaohongshu. Buổi phát sóng đã ghi nhận loạt thành tích "vô tiền khoáng sản": hơn 8,7 triệu lượt người bước vào phòng livestream, bán được hơn 830.000 sản phẩm nông nghiệp, doanh thu đạt tới 30 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 110 tỷ đồng).

Phiên livestream đạt doanh thu 110 tỷ đồng: Triệu Lộ Tư không nhận hoa hồng, tự nếm thử 72 sản phẩm

Bên cạnh những con số ấn tượng về lượng người xem và tổng doanh thu, Triệu Lộ Tư còn khiến công chúng ngỡ ngàng khi biết rằng cô không nhận bất kỳ khoản hoa hồng hay phí dịch vụ nào trong phiên livestream kéo dài 7 tiếng, khẳng định rằng: "Từng đồng trong hoạt động hỗ trợ nông dân này đều sẽ được hoàn lại trực tiếp cho nông dân".

Trong suốt thời lượng phát sóng, Triệu Lộ Tư đã trực tiếp nếm thử 72 sản phẩm, không quên giới thiệu rõ nguồn gốc, chất lượng cũng như câu chuyện phía sau mỗi mặt hàng. Kết thúc phiên livestream, hơn 830.000 sản phẩm nông nghiệp đã được bán ra. Nhiều mặt hàng ghi nhận mức độ quan tâm tăng vọt, điển hình như từ khóa “Gạo Long Hưng” tăng 9755%, “Cam Mi Sơn” tăng 202%, hay “Bánh hoàng bà (bánh gạo nếp vàng) Nghi Tân” tăng 353% trên các nền tảng tìm kiếm.

Trên mạng xã hội Weibo, chủ đề "Triệu Lộ Tư livestream giúp nông dân không nhận hoa hồng" nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng xứ tỷ dân gọi đây là "buổi livestream ấm lòng nhất đầu năm 2026".

Về phía nông dân và các tiểu thương, hàng loạt lời cảm ơn đã được gửi tới nữ diễn viên sau khi kết thúc phiên livestream. Thậm chí, có người chia sẻ rằng 100 người dân trong làng đã có thể đón Tết Nguyên đán sớm hơn nhờ vào "hiệu ứng Triệu Lộ Tư".