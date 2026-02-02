Hoa hậu Hoàng Thu Thủy: Là giám đốc, MC song ngữ, gửi 1 thông điệp tới phụ nữ nghe chỉ thấy đúng

Sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, Hoàng Thu Thủy không chọn xuất hiện dày đặc với hình ảnh hào nhoáng mà tiếp tục duy trì nhịp sống của một nữ lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng.

Chia sẻ về những ảnh hưởng của danh hiệu đối với công việc và các mối quan hệ nghề nghiệp, hoa hậu Hoàng Thu Thủy cho biết: "Danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 không làm thay đổi con người tôi nhưng nâng cao trách nhiệm của tôi đối với những gì mình đại diện". Theo cô, việc được biết đến rộng rãi hơn giúp mở ra nhiều cơ hội kết nối chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, nơi uy tín cá nhân và hình ảnh thương hiệu đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu cao hơn về chuẩn mực tư duy, sự quyết đoán trong hành động và tính bền bỉ với các giá trị dài hạn.

Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Thu Thủy ngày càng xinh đẹp.

Trong bối cảnh lịch làm việc dày đặc của một nữ lãnh đạo ngân hàng, việc cân bằng giữa công việc, đời sống cá nhân và hình ảnh trước công chúng là bài toán không đơn giản. Hoàng Thu Thủy nhìn nhận sự cân bằng theo cách rất riêng: "Tôi tin rằng sự cân bằng không đến từ việc chia thời gian đều nhau mà đến từ việc đặt đúng ưu tiên ở từng giai đoạn".

Cô ví việc quản trị thời gian giống như quản trị một danh mục đầu tư, đòi hỏi chiến lược, kỷ luật và những điểm dừng hợp lý. Với cô, giữ gìn hình ảnh không phải là sự cầu kỳ hình thức mà là phong thái đến từ nội lực, tri thức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong mọi hoàn cảnh.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo trong ngành Bảo hiểm ngân hàng, Hoàng Thu Thủy ngày càng được biết đến nhiều hơn với tư cách MC song ngữ tại các sự kiện đối ngoại. Xuất phát từ kinh nghiệm làm việc lâu năm với khách hàng quốc tế, cô cho rằng khả năng giao tiếp đa văn hóa và ngoại ngữ là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập.

"Khi đảm nhiệm vai trò MC song ngữ, tôi xem đó là cơ hội để kết nối và truyền tải thông tin một cách chuẩn mực, gần gũi hơn", cô chia sẻ. Trong năm 2026 và những chặng đường tiếp theo, Hoàng Thu Thủy mong muốn từng bước hoàn thiện hình ảnh một hoa hậu có thể đồng hành cùng các chương trình, sự kiện mang tính đối ngoại, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, trí tuệ và hội nhập.

Nói về mục tiêu trong năm 2026, Hoàng Thu Thủy nhấn mạnh hai chữ "chiều sâu". Trong sự nghiệp, cô ưu tiên nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng quốc tế, đóng góp các giải pháp tài chính - bảo hiểm bền vững, phù hợp với xu thế quản trị rủi ro hiện đại. Ở đời sống cá nhân, cô dành nhiều hơn cho sức khỏe và việc học tập lâu dài. "Tôi tin rằng một người phụ nữ thành công bền vững phải có nền tảng tinh thần vững vàng và đời sống nội tâm đủ đầy", cô nói.

Ngoài công việc là lãnh đạo, Hoàng Thu Thủy còn là MC song ngữ.

Trước câu hỏi về việc có tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc khác sau đăng quang hay không, Hoàng Thu Thủy bày tỏ: "Với tôi, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 là một dấu mốc trọn vẹn và có ý nghĩa sâu sắc". Cô không xem danh hiệu này là điểm khởi đầu cho các cuộc thi sắc đẹp tiếp theo mà là bệ phóng để lan tỏa những giá trị tích cực về tri thức, bản lĩnh và hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thông qua các hoạt động truyền cảm hứng và đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân nữ.

Để duy trì năng lượng tích cực, Hoàng Thu Thủy coi sức khỏe thể chất và tinh thần là "tài sản chiến lược". Cô duy trì thói quen vận động đều đặn, ăn uống khoa học, chú trọng giấc ngủ và dành thời gian cho đọc sách, thể thao cũng như những khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng.

Theo Hoàng Thu Thủy, giá trị cốt lõi của một "người đẹp trí tuệ" trong xã hội hiện đại nằm ở năng lực tư duy độc lập, bản lĩnh ra quyết định và đạo đức nghề nghiệp. "Vẻ đẹp ấy không nằm ở danh hiệu hay hình thức bên ngoài mà thể hiện qua cách họ tạo ra giá trị cho tổ chức, cho cộng đồng và cho chính mình", cô khẳng định. Với phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, trí tuệ cần đi cùng sự thấu cảm, kỷ luật và khả năng dẫn dắt bằng niềm tin.

Gửi gắm thông điệp tới những phụ nữ đang nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp và hoàn thiện bản thân, Hoàng Thu Thủy nhấn mạnh: "Phụ nữ không cần lựa chọn giữa thành công và hạnh phúc, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng cả hai nếu đi đúng cách". Theo cô, khi người phụ nữ đủ vững vàng từ bên trong, mọi cánh cửa bên ngoài sẽ tự khắc mở ra.