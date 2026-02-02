Không tin được Khoa Pug giờ lại thế này!

Khoa Pug vốn là cái tên nổi tiếng với việc review các dịch vụ du lịch, ăn uống và trải nghiệm. Nam YouTuber thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, tiền tiêu xả láng nên tìm niềm vui bằng cách tự mình thử những trải nghiệm mới mẻ rồi giới thiệu với mọi người.

Mới đây, Khoa Pug bất ngờ xuất hiện với diện mạo khá lạ lẫm trên kênh TikTok mới lập. Anh chàng xài filter dễ thương, da trắng, môi hồng không giống như phong cách quay video đơn giản, không filter như từ trước đến nay.

Hình ảnh mới nhất của Khoa Pug

Phía dưới đoạn clip của nam YouTuber, cư dân mạng để lại nhiều bình luận ngỡ ngàng. Nhiều người không nhận ra anh chàng và nói rằng khi mới nhìn lướt qua video đều tưởng đó là mỹ nhân TikTok nào mới nổi, không ngờ đó lại là Khoa Pug.

“Tui tưởng bé nào đó! Ông cắt tóc đi Khoa ơi! Tui cứ lúc nào rảnh là cày mấy video du lịch của ông đó mà vẫn mê ông cắt tóc gọn gàng, coi nó cuốn hơn nha”, “Mới dùng TikTok nên ổng làm mấy cái trò từ 10 năm trước luôn”, “Mới đầu nhìn tưởng con gái nhìn lại thấy ông Khoa. Sốc!”, “Tưởng con bé nào mà xinh dữ”, "Lâu lâu không để ý, giờ không nhận ra luôn", "Khoa ơi Khoa! Ông làm trò gì vậy? Không tin được luôn đó",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Về phần mình, chính Khoa Pug cũng thừa nhận đã không nhận ra bản thân khi xài filter.

Khoa Pug thêm một phen khiến dân tình bất ngờ

Từ trước đến nay, Khoa Pug không dùng TikTok nên bị nhiều người giả mạo, lập tài khoản mang tên Khoa Pug và đăng lại các video từ kênh YouTube sang. Bản thân Khoa cũng thường xuyên bày tỏ bức xúc khi mình bị giả mạo. Vì vậy ngày 31/1 vừa qua, Khoa bất ngờ thông báo sẽ gia nhập MXH này, chủ yếu dùng để chia sẻ hậu trường khi làm clip. Dẫu vậy việc nam YouTuber đu trend, làm content vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

“Sau này mình sẽ chia sẻ những câu chuyện hậu trường du lịch hay ho thú vị ở những video trên kênh YouTube mà mình không đăng và trả lời những câu hỏi mọi người trên kênh TikTok này luôn nha. Không làm TikTok là không được, để người khác giả kênh rồi giật title mệt mỏi quá” - Khoa Pug nói.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992), là một trong những YouTuber nổi tiếng Việt Nam nhờ phong cách trải nghiệm sang trọng, chịu chi để đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Khoa hiện đang có 4,77 triệu người theo dõi trên YouTube.

Những năm gần đây, Khoa Pug còn gây chú ý với chuyện kéo chân 2 lần liên tiếp. Lần đầu tiên, Khoa chi 5 tỷ để kéo chân ở Mỹ, chiều cao tăng từ 1m65 lên 1m75. Và lần thứ 2 là ở Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí 3 tỷ đồng để cao lên 1m8.

Khoa Pug đã kéo chân 2 lần

Về độ giàu có, Khoa Pug không tiết lộ nhiều về tài sản nhưng trong một video, anh thừa nhận mình từng trải qua “khủng hoảng tuổi 30” - không phải vì thiếu tiền, mà vì “dư quá nhiều”, khiến anh mất cảm hứng làm nội dung. Những chuyến đi xa xỉ, ăn uống ở nhà hàng đắt đỏ, ở tại resort hạng sang cũng phần nào thể hiện điều này.

Một số hình ảnh của Khoa Pug

(Tổng hợp)