Nhận 600 triệu đồng chuyển khoản không rõ nguồn gốc, 5 ngày sau, người phụ nữ SN 1991 bị công an xã điều tra thông tin

Hôm nay (2/2), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Mường Động vừa phối hợp, hỗ trợ công dân trú tại tỉnh Thanh Hóa nhận lại số tiền 600 triệu đồng do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng.

Trước đó, ngày 21/1, Công an xã Mường Động tiếp nhận đơn trình báo của chị Cù Thị Ngọc (SN 1982, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa). Theo nội dung trình báo, vào ngày 16/1 trong quá trình thực hiện giao dịch tài chính, chị Ngọc đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ có tên “Bui Thi Nu”, được xác định cư trú tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Động đã nhanh chóng tiến hành rà soát trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác minh được chủ tài khoản thụ hưởng là chị Bùi Thị Nữ (SN 1991, trú tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ).

Trước sự chứng kiến của Công an xã Mường Động, chị Bùi Thị Nữ đã thực hiện các thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 600 triệu đồng cho chị Cù Thị Ngọc.

Công an xã đã trực tiếp liên hệ và mời chị Bùi Thị Nữ đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, sau khi nghe giải thích về các quy định của pháp luật, chị Nữ xác nhận tài khoản cá nhân có nhận được số tiền trên nhưng không rõ nguồn gốc và không có mối quan hệ làm ăn, quen biết với người gửi. Với tinh thần tự giác và trung thực, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Bùi Thị Nữ đã chủ động thực hiện các thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 600 triệu đồng cho chị Cù Thị Ngọc.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an cơ sở, chị Cù Thị Ngọc đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Động.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử. Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an