Thông tin mới về tin nhắn Zalo có thể bị mất tiền mà tất cả người dân cần nắm rõ

Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới trên Zalo khiến người dân bị chiếm đoạt tài khoản sau khi mở tin nhắn.

Theo đó, tình hình tội phạm lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng Zalo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị mất tiền, chiếm đoạt tài khoản hoặc lộ thông tin cá nhân chỉ sau một lần mở tin nhắn được gửi qua ứng dụng Zalo.

Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý chủ quan, tò mò hoặc lo sợ của người dùng để dẫn dụ nạn nhân thực hiện các thao tác theo hướng có lợi cho chúng. Phổ biến là việc gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo với nội dung như khảo sát nhận quà, hoàn tiền, xác minh tài khoản, thông báo giao dịch bất thường hoặc cảnh báo khóa tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi người dùng truy cập các đường link này, trang web giả mạo sẽ yêu cầu nhập số điện thoại, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin thẻ ngân hàng, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các đối tượng chiếm đoạt tài khoản Zalo, sau đó sử dụng công nghệ AI để mạo danh người quen, bạn bè để nhắn tin vay tiền, nhờ chuyển khoản gấp; mạo danh các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến gửi thông báo có tài liệu, hình ảnh, video hoặc vi phạm bản quyền nhằm dẫn dụ người dùng đăng nhập vào website giả mạo. Một số hình thức khác như mời gọi “việc nhẹ lương cao”, làm nhiệm vụ online, đầu tư sinh lời nhanh, bán hàng hưởng hoa hồng… cũng được triển khai với kịch bản như: Ban đầu cho nạn nhân nhận tiền thật để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu nộp phí, đặt cọc hoặc chuyển tiền và chiếm đoạt…

Dấu hiệu dễ nhận biết của các tin nhắn lừa đảo là nội dung mang tính khẩn cấp, yêu cầu thao tác nhanh, kèm theo đường link lạ, link rút gọn hoặc file đính kèm không rõ nguồn gốc; thông tin người gửi không trùng khớp với nội dung; lời lẽ thúc giục chuyển tiền, cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân.

Để không dính bẫy của đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức sử dụng mạng an toàn, không để tội phạm lợi dụng, góp phần bảo vệ tài sản cá nhân và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo:

1. Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua Zalo và các trang mạng xã hội khác.

2. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh lại bằng cách liên hệ trực tiếp với người gửi hoặc đơn vị liên quan qua kênh chính thống.

4. Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 02723.989.848, để được hướng dẫn, xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh