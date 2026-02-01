Cụ bà 101 tuổi thường xuyên thức đến 2h sáng xem tivi, thích ăn vặt: Con gái tiết lộ bí quyết trường thọ “lợi hại”

Ở thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), cụ bà Giang Nguyệt Cầm nổi tiếng với cuộc đời tự tại, thậm chí có phần “trẻ trung” hơn không ít người trẻ.

“Tôi thích xem tivi đến 2 giờ sáng, thích ăn vặt, răng vẫn chắc khỏe có thể nhai đồ cứng. Tôi còn thích đi du lịch và đã cùng bạn đời đặt chân đến rất nhiều nơi trên khắp Trung Quốc” , bà Giang từng vui vẻ chia sẻ.

Lịch sinh hoạt “đảo ngược” nhưng giấc ngủ chất lượng

Một trong những điều khiến nhiều người ngạc nhiên nhất ở cụ bà trăm tuổi này là thói quen sinh hoạt khác thường. Bà đi ngủ rất muộn và thức dậy cũng muộn.

Con gái bà, Diêu Tùng Bình cho biết: “Mẹ tôi giống hệt người trẻ, hoàn toàn là một ‘cú đêm’. Bà thường xem tivi đến khoảng 2 giờ sáng mới đi ngủ, rồi tự nhiên tỉnh dậy vào khoảng 10 giờ sáng hôm sau”.

Cụ bà Giang Nguyệt Cầm

Sau khi thức dậy, việc đầu tiên bà Giang làm là rửa mặt và uống một tách trà xanh. Do dậy muộn, bà gộp bữa sáng và bữa trưa thành một bữa, ăn bữa thứ hai vào khoảng 6 giờ tối. Nếu khoảng 9 giờ tối thấy đói, bà sẽ ăn thêm một vài món ăn nhẹ như bánh quy.

“Dù thức khuya nhưng chất lượng giấc ngủ của mẹ tôi rất tốt. Bà nằm xuống là ngủ ngay chỉ sau vài phút” , con gái Diêu Tùng Bình nói.

Theo lời kể của con gái, thói quen này chỉ mới hình thành trong khoảng 2 năm trở lại đây. Trước đó, bà Giang rất chăm chỉ, quán xuyến việc nhà, rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo, tắm nắng. Sau một lần bị ngã và chấn thương ở tay, con cháu lo bà làm việc quá sức nên khuyên bà nghỉ ngơi hoàn toàn. Thời gian rảnh tăng lên khiến bà ngủ nhiều vào ban ngày, dần dần khó ngủ sớm vào buổi tối và hình thành thói quen thức khuya.

Chăm vận động, mê du lịch

Những năm gần đây, bà Giang ít ra ngoài một mình và có phần trầm lặng hơn. Ít ai ngờ rằng, người phụ nữ cao tuổi này từng là một người rất mê du lịch, leo núi cùng chồng. Trước đây, có thời điểm trong khoảng 2 năm, bà đã đặt chân đến hơn 20 thành phố.

Hai vợ chồng bà Giang

Năm 89 tuổi, bà Giang cùng gia đình đến một công trình nổi tiếng tại Nam Kinh (Trung Quốc). Những bậc thang cao và dốc để lên đến công trình khiến cả người trẻ cũng mệt mỏi. Bà bám lan can, thở hổn hển nhưng vẫn kiên trì leo từng bậc, vừa đi vừa nói: “Phải cố gắng, mình nhất định lên tới đỉnh”. Cuối cùng, bà đã hoàn thành hành trình bằng ý chí đáng kinh ngạc.

Duy trì sức khỏe tinh thần tốt

Không chỉ thể chất, sức khỏe tinh thần của bà Giang cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chồng bà Giang, ông Diêu, đã qua đời nhiều năm trước. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến hai người, hàng xóm vẫn không tiếc lời khen ngợi về một cặp vợ chồng tình cảm, gắn bó hiếm có. Trước đây, hai ông bà thường xuyên nắm tay nhau đi dạo, tắm nắng, được hàng xóm gọi là “cặp đôi tình cảm nhất khu phố”.

Theo lời kể của con gái, trước đây mỗi khi nhận lương, việc đầu tiên ông Diêu làm là mua vé xem phim, nắm tay vợ bước vào rạp. Trong rạp, ông thì thầm giải thích nội dung phim, đến đoạn hài hước còn bắt chước giọng điệu, cử chỉ của nhân vật khiến bà cười không ngớt.

Ông Diêu cũng rất thích đọc báo. Mỗi ngày, ông khoanh tròn những bài hay, đọc cho vợ nghe rồi cùng trò chuyện về chuyện đời thường. Sự ân cần ấy được gìn giữ lặng lẽ suốt cả cuộc đời hai ông bà.

Gia đình cụ bà Giang

Khi đã ngoài 100 tuổi, thói quen chăm sóc gia đình của bà Giang vẫn không đổi. Khi cháu chắt đến chơi, bà chậm rãi kéo khóa áo cho chúng, dặn dò: “Mặc ấm vào, kẻo lạnh”. Trong bữa cơm gia đình, bà thỉnh thoảng lại gắp những món con cháu thích bỏ vào bát cho chúng.

“Mẹ tôi dành cả đời để chăm sóc người khác và rất ít khi nghĩ cho bản thân”, bà Diêu Tùng Bình xúc động nói.

Theo bà, bí quyết sống thọ của mẹ rất đơn giản: “Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, mỗi ngày uống một tách trà xanh. Nhưng đó chỉ là những điều nhỏ, quan trọng nhất là tâm thế. Mẹ tôi không hay tức giận, không chấp nhặt hay ôm những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Có thể nói, bà đã sống một cuộc đời rất thanh thản”.

Theo Toutiao