Tình trạng "nghèo khó" của một gia đình bắt nguồn từ 3 thói quen xấu này; dù không thiếu tiền, cuộc sống của họ vẫn rất rối ren

Xung quanh bạn có những gia đình như thế này không? Điều kiện nhìn qua chẳng hề kém: ở căn hộ rộng rãi, mặc đồ hàng hiệu, con học trường trọng điểm. Nhưng chỉ cần bước chân vào nhà, người ta đã vô thức nhíu mày: Không khí lẫn mùi dầu mỡ, mùi quần áo cũ; Trên sofa chất đầy áo khoác và hộp hàng ship; Đồ chơi của con vứt ngổn ngang khắp phòng khách.

Thật lòng mà nói, một ngôi nhà như vậy, dù có trang hoàng lộng lẫy đến đâu, vẫn toát lên một thứ gọi là “khí nghèo”. Nhiều người nghĩ rằng mình sống không đủ thể diện là vì… chưa đủ tiền. Nhưng thực ra, cảm giác rẻ tiền, xuề xòa ấy phần lớn được tạo ra từ chính những thói quen xấu của mỗi người, tích tụ từng chút một.

Cái gì cũng “không nỡ bỏ”

Có một quy luật rất thú vị: Càng ở lâu trong một ngôi nhà, đồ đạc càng nhiều, thậm chí càng bừa bộn. Hỏi họ vì sao không dọn dẹp, câu trả lời lúc nào cũng là mấy câu quen thuộc: "Cái này vẫn dùng được mà”, “Vứt đi thì tiếc”, “Biết đâu sau này cần dùng”. Kết quả thì sao? Mười năm trôi qua, những món đồ “để sau dùng” ấy, chính họ cũng chẳng nhớ mình đã để ở đâu.

Người thực sự biết sống sẽ hiểu: biết vứt bỏ mới là điểm khởi đầu của việc sắp xếp. Thứ bạn không nỡ bỏ đi, không chỉ là đồ đạc, mà còn là những quan niệm cũ kỹ. Nhà càng chật, lòng người càng ngột ngạt. Những góc nhà không dám dọn trống, theo thời gian, lại trở thành phần “mất giá” nhất của tổ ấm.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy sẽ nghĩ rằng: Nhà cửa lộn xộn là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng nói. Và khi đã quen với sự bừa bộn từ nhỏ, lớn lên muốn thay đổi gần như là điều không thể.

Sự bừa bộn “bề mặt”

Bạn đã từng thấy những ngôi nhà bỏ ra hàng trăm nghìn tệ để装修, nhưng vừa bước vào đã khiến người ta thấy ngột ngạt chưa? Trên bàn trà là điều khiển, hộp giấy ăn, bánh ăn dở, mấy cốc nước uống dang dở; Trên kệ tivi là tranh vẽ của con, chìa khóa của chồng, kem dưỡng tay của vợ; Dưới sàn đầy đồ chơi, đến cả sofa cũng bị áo khoác và túi xách chiếm hết.

Một ngôi nhà như vậy, dù ánh đèn có ấm đến đâu, đồ đạc có đắt tiền thế nào, cũng không hề có “chất sống”. Nó khiến người ta có cảm giác: những người sống ở đây hoàn toàn không kiểm soát được cuộc sống của mình. Và sự “lộn xộn” này, theo cách âm thầm nhất, sẽ dần nuốt chửng năng lượng của cả gia đình.

Bạn nghĩ chỉ là chưa dọn dẹp thôi sao? Không. Nó đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng mỗi ngày của bạn rồi.

Bạn có biết không? Một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ, phía sau là thái độ sống, là sự tự律 và tôn trọng cuộc sống. Khi trẻ nhìn thấy cha mẹ nghiêm túc sắp xếp đời sống, chúng cũng sẽ học cách nghiêm túc với chính mình.

Nhà loạn, lòng người loạn;

Nhà gọn, lòng người cũng yên.

Không khí trong nhà quá nặng

Đôi khi, “khí nghèo” của một gia đình không đến từ môi trường, mà đến từ cảm xúc. Đặc biệt là những gia đình ngày nào cũng chìm trong than phiền: Mẹ vừa nấu cơm vừa thở dài: “Đời mẹ khổ thế này rồi”; Bố tan làm về lẩm bẩm: “Làm thêm mãi mà vẫn khó kiếm tiền”; Con làm bài chưa xong đã nghe: “Sao con lúc nào cũng không nên thân thế?”.

Một gia đình như vậy giống như bị bao phủ bởi một tầng mây u ám, không khí lúc nào cũng nặng nề.

Bạn nghĩ than phiền chỉ là xả stress ư? Sai rồi. Nó lây lan giữa các thành viên, thậm chí còn nhanh hơn cả virus. Đặc biệt là trẻ con. Chúng lớn lên trong bầu không khí ấy và dần học được rằng: Gặp chuyện thì than vãn, gặp khó thì trốn tránh.

Một đứa trẻ nếu từ nhỏ đã sống trong gia đình thường xuyên cãi vã, oán trách cuộc sống, thì khi lớn lên, phản ứng đầu tiên trước khó khăn sẽ là: “Thôi, số mình khổ vậy rồi".

Chúng không nghĩ cách giải quyết, vì môi trường trưởng thành đã nói với chúng rằng: “Cứ than đi, cố gắng cũng vô ích thôi".

Đó mới là điều đáng sợ nhất của những gia đình đầy oán khí. Ngược lại, những ngôi nhà bình thản, dịu dàng, có tiếng cười, dù không giàu, vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Rất nhiều người liều mạng kiếm tiền, mua xe tốt, đổi nhà lớn, tưởng rằng như vậy là thể diện. Nhưng thể diện thật sự chưa bao giờ nằm ở việc bạn mua được gì, mà ở chỗ bạn đối xử với cuộc sống ra sao.

Nhà không cần lớn, nhưng phải có trật tự.

Nhà không cần giàu, nhưng phải có hơi ấm.

Nhà không cần hoàn hảo, nhưng phải có phương hướng.

Một môi trường sạch sẽ giúp con người bình tâm;

Một gia đình đầy tiếng cười giúp trẻ có thêm dũng khí.

Thể diện không phải là “bề ngoài”, mà là “bên trong”; Không phải để khoe khoang, mà để sống dễ chịu; Không phải có bao nhiêu tiền mà là bạn có sống bằng sự tử tế và dụng tâm hay không.